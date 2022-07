Heiße Phase in der weißblauen Golf-Saison

In der Sommerausgabe der GrünLand finden Sie u. a. ein Porträt mit FC Bayern-Stadionsprecher Stephan Lehmann. © GrünLand

Diese Themen erwarten Sie in der aktuellen Ausgabe der Golfzeitung GrünLand ...

Die Bayerischen Meister 2022 stehen fest: Unter einem weißblauen Himmel, so wie es sich für Titelkämpfe im Freistaat gehört, setzten sich Tim Holzmüller (GC Feldafing) und Eva-Lucia Lindner (1. GC Fürth) im GC Olching gegen starke Konkurrenz durch. Wie genau das war, welche Scores die beiden spielten, wie sie sich mit den Pokalen in den Händen fühlten und ob sie im Teich der 18. Bahn tauchen mussten: Das lesen Sie in der Sommerausgabe der Golfzeitung GrünLand.

Neben diesem sportlichen Highlight in Bayern wird über den Verlauf der BMW International Open in Eichenried berichtet, über die anstehende Deutsche Meisterschaft in Valley und viele weitere Turniere, bei denen Golfer aus München und Umgebung erfolgreich waren. Das Highlight steht natürlich noch an, denn am Samstag, 1. Oktober 2022, findet im GC Starnberg wieder das GrünLand Masters statt. Alle Clubmeister (Damen & Herren) sollten sich den Termin schon mal dick und rot im Kalender markieren, denn für die Besten der Besten gibt es wieder Trachten, Reisen und mehr.

Zudem werden Ihnen in dieser Ausgabe interessante Interviews und Porträts präsentiert – beispielsweise über FC Bayern-Stadionsprecher Stephan Lehmann. Tourspielerin Verena Gimmy und Ines Halmburger von der PGA of Germany berichtet über den Stellenwert von Damengolf in Deutschland und vieles mehr, während Florian Eitle verriet, was er als neuer Präsident des GC Starnberg so mit dem Club vorhat. Garniert wird dieser knackige Sommer-Themensalat mit bunten Geschichten, golfenden Promis bei der Premiere der Schaltkulisse Golf Open in Bad Griesbach, Reisetipps und kulinarischen Schmankerln aus der Golf-Gastro.

