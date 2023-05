Große Pläne im Achheim-Viertel

Villa wird saniert

Eine aktuell leer stehende Villa aus dem 19. Jahrhundert im Achheim-Viertel soll saniert und erweitert werden. Der Bauausschuss des Stadtrats hat bereits sein Einvernehmen erteilt.

Starnberg – Die Theresienstraße 9 war für Freunde guten Essens in Starnberg seit den 1970er-Jahren eine feste Adresse. Das „Isola d’Elba“ war eine Institution, das darauf folgende „Gusto“ galt bei Testern Mitte der 2000er-Jahre mal als bestes Restaurant im Landkreis, zuletzt bot das „Sur Bollywood“ dort indische Spezialitäten an. Spätestens seit dessen Auszug im Herbst vergangenen Jahres ist es jedoch ruhig geworden, die Villa aus dem 19. Jahrhundert mit dem markanten Turm steht aktuell leer. Nun aber gibt es Pläne für eine umfassende Sanierung samt Anbau. In der jüngsten Sitzung des Bauausschusses des Stadtrats sind diese einhellig auf Wohlwollen gestoßen.

Die Villa wurde im Achheim-Viertel, einem der ältesten Siedlungsgebiete Starnbergs, im Jahr 1890 für den Kaufmann Josef Kirschner gebaut. Sie markiere bereits die Achheimstraße und wirke mit ihrem hohen Turm „gleichsam als Gelenk zwischen beiden Straßen“, heißt es in Band 9/2 der Starnberger Stadtgeschichte. Und weiter: „Das Haus hat seine Bauform gut bewahren können, auch die verschiedenen Details sind noch relativ ursprünglich überliefert.“ Während das Zierfachwerk sehr schön wirke, belaste hingegen der Einbau des Restaurants, vor allem der große Anbau, das Bild der Villa, schreiben die Autoren. Unter Denkmalschutz steht die Theresienstraße 9 im Gegensatz zu einigen Nachbargebäuden nicht.

Die Eigentümer planen nun, das Bestandsgebäude mit seiner Grundfläche von 160 Quadratmetern nach Süden hin zu erweitern, womit sich die Grundfläche auf 258 Quadratmeter vergrößern würde. „Es entsteht quasi ein Neubau mit neuer, sehr komplexer Grundrisssituation“, hieß es dazu in der Sitzungsvorlage der Stadtverwaltung. Erker und Teile der nördlichen Fassade sollen bestehen bleiben. Im Erdgeschoss sind eine Gewerbeeinheit und ein großzügiges Foyer geplant, darüber hinaus sollen im Untergeschoss zwei zusätzliche Wohnungen sowie weitere Räume für die Gewerbeeinheit entstehen.

Ein besonderer Clou ist das Mansarddach mit großzügiger Dachterrasse. Die Firsthöhe gab das Rathaus mit rund 13,40 Meter an. Nach Ansicht der Verwaltung fügt sich das Vorhaben in die Umgebung ein, die Gebäude Theresienstraße 7 und Bahnhofplatz 10 wurden dafür als Bezugsfälle angeführt.

Ludwig Jägerhuber (CSU) nannte die Pläne im Ausschuss „eine Bereicherung für das Quartier“ – und warnte davor, das Landratsamt zu bitten, die Denkmaleigenschaft des Gebäudes zu überprüfen, wie es die Verwaltung vorgeschlagen hatte. Nachdem dies bislang kein Thema gewesen sei, solle man es jetzt, wenn das Gebäude saniert werden soll, doch bitteschön dabei belassen, erklärte Jägerhuber. Ganz ähnlich äußerte sich Marc Fiedler (FDP): „Wir sollten auf keinen Fall schlafende Hunde wecken“, sagte er.

Am Ende stellte der Ausschuss das gemeindliche Einvernehmen her. Der Beschluss fiel einstimmig, obwohl Christiane Falk (SPD) zu bedenken gab, dass die Pläne das Gebäude „massiv“ veränderten – und Franz Heidinger (BLS) einen Dachaufbau auf der Dachterrasse kritisch sah.