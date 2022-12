Große Freude am Nikolaustag – Starnberger See Immobilien mit Überraschung

Uwe Bieber und Kirsten Dorner von Starnberger See Immobilien, Armin Heil und Ingrid Dietze von der Ambulanten Krankenpflege Tutzing e. V. (von links) © Privat

Ho, Ho, Ho! Nikolausüberraschung bei der Ambulanten Krankenpflege Tutzing e. V.: Über 350 Weihnachtsmänner aus Schokolade verteilte die Starnberger See Immobilien GmbH & Co. KG an die Klienten der ambulanten Krankenpflege Tutzing e.V. am Nikolaustag.

„Es freuen sich immer alle sehr über diese nette Aufmerksamkeit“, berichtet Armin Heil, Geschäftsführender Pflegedienstleiter der Ambulanten Krankenpflege Tutzing e.V. als die Paletten mit Schoko-Weihnachtsmännern von Starnberger See Immobilien überreicht werden.

„Wir wollen den Menschen in der Region ein Lächeln ins Gesicht zaubern und die, die auf Hilfe angewiesen sind nicht vergessen. Daher verschenken wir seit vielen Jahren Schokolade am Nikolaus-Tag an die Ambulante Krankenpflege Tutzing e.V.“, erzählt Uwe Bieber, Leiter des Backoffices des Immobilienbüros.

Die Region liegt den Mitarbeitern von Starnberger See Immobilien am Herzen – seit über 20 Jahren vermitteln die Immobilien-Profis mit Firmensitz in Possenhofen Immobilien rund um den Starnberger See, im Fünf-Seen-Land, in München und Umgebung. „Wir kennen uns hier aus und kennen Land und Leute“, so Bieber weiter.

Die Ambulante Krankenpflege Tutzing e. V. kümmert sich engagiert und erfahren seit über 100 Jahren um Menschen, die zu Hause betreut oder gepflegt werden müssen, um Menschen mit Demenz, die in zwei Wohngemeinschaften leben und um die Klienten der Tagespflege in Starnberg.

