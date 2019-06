Klassisches Einheimischenmodell ade

Die Bebauung auf der Klosterwiese soll weiter für Einheimische erschwinglich bleiben, damit das so ist, muss sich die Gemeinde Herrsching absurder Weise vom klassischen Einheimischenmodell

Breitbrunn – Die Pläne für die Klosterwiese in Breitbrunn werden in leicht geänderter Form erneut ausgelegt. Eine kleinteiligere Bebauung entlang der Seeblickstraße soll die Sichtbeziehung zum See für die Anlieger oberhalb verbessern. Außerdem verabschiedet sich die Gemeinde vom geplanten klassischen Einheimischenmodell. Kloster und Gemeinde wollen damit einen günstigen Baulandpreis sicherstellen.

Wie berichtet, gibt es die Pläne für ein Einheimischenmodell bereits seit 2011. Der erste Planentwurf wurde 2016 ausgelegt. Die 17 zum Teil umfangreichen Einwendungen, insbesondere der Anlieger, bedurften einer aufwendigen und zeitraubenden Würdigung. Für die Sitzung des Herrschinger Bauausschusses am Montagabend war dies auf 36 Seiten zusammengefasst worden. Dreieinhalb Stunden dauerte die Abwägung. Dabei ging es vor allem um das Maß der Bebauung und die Hintergründe.

Geplant waren einst 20 Ein-familien-, Doppel- und Mehrfamilienhäuser – davon 40 Wohneinheiten im Einheimischenmodell. Ein Modell, das an hochkomplexe EU-Richtlinien gekoppelt ist, unter anderem an die Bodenrichtwerte. Diese sind aber innerhalb der neun Jahre, die das Verfahren mittlerweile dauert, exorbitant gestiegen.

Um den Grund bezahlbar zu halten, will die St. Josefskongregation Ursberg, der die Klosterwiese gehört, stattdessen nun eine Selbstverpflichtung eingehen. Das Kloster möchte einen Abschlag von mehr als 30 Prozent auf den Bodenrichtwert gewähren. Das müssen allerdings die Gemeinderäte noch absegnen – und die Aufsichtsbehörden der Kirche. Generalökonomin Schwester Marianne berichtete, dass sie in dieser Sache gerade erst in der Diözese gewesen sei.

Sie habe sich überlegt, ob sie am Montag überhaupt nach Herrsching kommen solle, sagte die Generalökonomin. Denn die Einwendungen der Anlieger hatten sich zum Teil gegen das Kloster gerichtet. Denn dies hatte die Pläne 2010 angestoßen, weil schon damals dringend Mitarbeiterwohnungen gebraucht wurden. „Auch der Umbau der Einrichtung in Breitbrunn sollte durch den Grundstücksverkauf finanziert werden“, erklärte Schwester Marianne. Und der Bedarf für Mitarbeiterwohnungen sei nun größer denn je. Der Vorwurf der Geldmacherei und Gewinnorientierung habe die Klosterfrau schwer getroffen.

170 Bewerbungen gebe es – „es sind nicht lauter Münchner, das möchte ich betonen“, sagte sie und fügte hinzu, dass nicht nur Häuser, sondern auch Eigentumswohnungen angeboten würden, damit sich auch Breitbrunner den Kauf leisten könnten.

Einwendungen entsprochen wurde mit einer kleinteiligeren Bebauung entlang der Seeblickstraße. Im ersten Entwurf waren zum Süden hin sechs große Einzelhäuser vorgesehen, im neuen Entwurf, der nun ausgelegt wird, sind stattdessen neun kleinere Objekte vorgesehen, die auch die Sichtbeziehung zum See verbessern. Ein kurzes Durcheinander gab es zum Thema Tiefgaragen. Räte und Architekt waren sich nicht einig, was weniger Flächenfraß in der nach Westen abfallenden Klosterwiese verursacht – Tief- oder Einzelgaragen. Thomas Bader (CSU) fürchtete eine Riegelwirkung. Nach kurzer Pause und lebhafter Diskussion einigte sich das Gremium darauf, dass der Architekt Alternativen prüfen soll.