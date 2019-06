Mann treibt im Ammersee: Hilfe kommt zu spät

Tragödie am Ammersee: Ein 69-jähriger Mann ist am Dienstagnachmittag leblos aus dem Ammersee geborgen worden.

Herrsching– Gegen 15.30 Uhr haben Badegäste des Herrschinger Strandbads Seewinkel den im Wasser treibenden Mann aus dem See gezogen. Wie ein Sprecher der Integrierten Leitstelle Fürstenfeldbruck berichtet, waren Notarzt und First Responder umgehend vor Ort. Unter laufenden Reanimationsmaßnahmen brachten sie den 69-Jährigen in die Schindlbeck-Klinik in Herrsching. Dort konnte er laut Informationen der Polizei zunächst wiederbelebt werden, verstarb anschließend jedoch. Über den genauen Hergang des Vorfalls und die Todesursache ist noch nichts bekannt.

cia