100 Jahre Pfarrei: Welch ein Fest

Von: Andrea Gräpel

Freude über gelungenes Jubiläumsfest: (v.l.) Herrschings evangelischer Pfarrer Ulrich Haberl, Rosemarie Müller, Dekan Simon Rapp, Monika Walter, Dr. Friedrike Hellerer, Bischof Bertram Meier und Bürgermeister Christian Schiller. © Photographer: Andrea Jaksch

Wer war der erste Pfarrer der Pfarrei St. Nikolaus? Johann Zedelmayer. 100 Jahre liegt dies zurück. Pfarrgemeinderatsvorsitzende Monika Walter, Gemeindearchivarin Dr. Friedrike Hellerer, Rosemarie Müller und Dekan Simon Rapp haben sich monatelang die Köpfe zerbrochen, wie man das Jubiläum – 100 Jahre eigenständige Pfarrei St. Nikolaus – feiern kann. Und würdiger hätte es nicht sein können.

Herrsching - Drei Tage lang wurde am Wochenende gejubelt – mit Augsburgs Bischof Bertram Meier, Quiz, Festakt und vielen Besuchern, die sich an der Ausstellung „100 Jahre – 100 Köpfe“ erfreuten, mit der die eine oder andere Erinnerung wach wurde. Rapps evangelischer Amtskollege Ulrich Haberl und Bürgermeister Christian Schiller durften dabei freilich nicht fehlen. Die Ausstellung wird noch einige Zeit in der Kirche zu sehen sein – ein Besuch lohnt sich. Auch das Jubiläumsquiz lädt im Internet unter pfarreiengemeinschaft-herrsching.de noch länger zum Grübeln ein.