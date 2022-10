149 Kinder-Betreuungsplätze für Herrsching

Von: Andrea Gräpel

Und rein damit: Architekt Achim Füllemann (l.) und Bürgermeister Christian Schiller hatten die Ehre und Aufgabe, die Zeitkapsel in die Bodenplatte des neuen Kinderhauses am Fendlbach einzubetonieren – umringt von Kindern, die nächstes Jahr dort einziehen sollen. © Andrea Jaksch

Der Grundstein für das neue Kinderhaus am Fendlbach in Herrsching ist gelegt, nächstes Jahr soll es fertig sein. Die Kosten steigen auf 8,9 Millionen Euro

Herrsching – Mit Eimer und Schaufel können auch Architekt Achim Füllemann und Herrschings Bürgermeister Christian Schiller gut umgehen: Gemeinsam mit Kindern des Kindergartens Kunterbunt haben sie am Donnerstagnachmittag an der Rieder Straße den Grundstein für das neue Kinderhaus am Fendlbach gelegt. Wie es guter Brauch ist, betonierten sie auch gleich eine Zeitkapsel in die Bodenplatte ein – „mit dem letzten Stückl Beton, das wir auf den letzten Drücker noch hergebracht haben“, scherzte Füllemann, als Bauunternehmer Herbert Strobl Eimer und Schaufel reichte. Ganz abwegig war der Scherz nicht, denn Materialknappheit und Lieferschwierigkeiten waren beherrschende Themen von Beginn der Planung an. Nun ist alles auf dem Weg, der Grundstein gelegt – die Fertigstellung ist für nächstes Jahr vorgesehen.

Der Herrschinger Bauhof hatte zur Feier des Tages extra eine Brücke auf die bereits gegossene Bodenplatte gezimmert, damit niemand auf der Baustelle über Stock und Stein steigen musste. Nicht weit davon entfernt war das Loch, das für die Zeitkapsel freigelassen war und um das sich die Kinder scharten. Sie waren nicht die einzigen Zuschauer. Bürgermeister Schiller freute sich, dass die geplante kleine Feier schnell immer größer wurde, als die Nachbarn aus dem Neubaugebiet Lagom sich zu Kindergartenkindern, Erziehern und Eltern sowie Verwaltung und Bauunternehmen gesellten. Sie wunderten sich, nicht eingeladen worden zu sein. Schiller verwies auf unsichere Wetterlagen im Oktober, fackelte aber nicht lange und holte die Einladung zum anschließenden Umtrunk ins Herrschinger Brauhaus an Ort und Stelle nach.

Neues Kinderhaus in Herrsching ersetzt Villa Kunterbunt

Zunächst ging es aber bei strahlender Sonne um Grundsteinlegung, Baukapsel und Baugeschichte. „Für euch machen wir das Ganze hier“, sagte er an die Kleinsten gewandt – die Kinder, die aktuell den Kindergarten der Elterninitiative in der alten Villa Kunterbunt auf der gegenüberliegenden Seite der Rieder Straße besuchen. Dort läuft der Mietvertrag 2024 aus. Das neue Kinderhaus wird deshalb, wie berichtet, unter der Trägerschaft der Elterninitiative geführt. „Darüber sind wir sehr glücklich“, sagte Schiller. Sein besonderer Dank galt der ehemaligen Vorsitzenden Dr. Sarah Ertl, die die komplette Vorplanung eng begleitet hatte.

Schillers Dankbarkeit hatte auch einen weiteren Hintergrund, denn allmählich gehen der wachsenden Ammerseegemeinde die Betreuungsplätze aus. Am Fendlbach entstehen in den kommenden Monaten 24 Krippen-, 75 Kindergarten- und 50 Hortplätze. „Damit werden wir in unserer Gemeinde insgesamt 129 Krippen-, 324 Kindergarten- und 190 Hortplätze anbieten können“, sagte er stolz. Insgesamt sind das rund 640 Betreuungsplätze.

„Und da, wo ihr jetzt steht“, sagte Füllemann zu den Kindern, „da entsteht die große Eingangshalle, wo ihr auch spielen könnt.“ Und dort, wo der Bauhof die Brücke gezimmert hatte, werde sich später der Eingang des Kinderhauses befinden. Füllemann freute sich: „Es ist immer ein wichtiger Moment, wenn die Baustelle anfängt.“ Umso mehr, als Strobl ihm und Schiller Eimer und Schaufel in die Hand drückte und die zwei im besten Zwirn die Zeitkapsel mit den begeisterten Kindern einbetonieren durften.

Noch im Juni 2021 war von einer Kostenschätzung für den Bau von 7,2 Millionen Euro gesprochen worden. Den allgemeinen Preissteigerungen konnte sich das Vorhaben, das außer der Betonbodenplatte komplett aus Holz besteht, nicht entziehen. „Die Baukosten sind mit rund 8,9 Millionen Euro geplant“, verlas Christian Schiller fast beiläufig.