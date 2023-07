150 Jahre gemeinsam und miteinander

Von: Andrea Gräpel

Die Feuerwehren von Breitbrunn und Herrsching bildeten beim Festumzug am Sonntagvormittag eine große, gemeinsame Gruppe. © Photographer: Andrea Jaksch

Es kommt nicht oft vor, dass Ortswehren in einer Gemeinde gemeinsam feiern – in Herrsching gelang dies am Wochenende beispielhaft. Wenn die Sonne zum Gottesdienst auch noch auf sich warten ließ, war sie beim Umzug und bei der Feier 150 Jahre Freiwillige Feuerwehren Herrsching und Breitbrunn dabei. Die Sonne war es aber nicht allein, die sich verspätete.

Herrsching/Breitbrunn – „Die Feuerwehr kommt, wenn Hilfe gebraucht wird. Wenn ein Baum auf der Straße liegt, wenn die Katze im Baum ist, wenn Ölspuren beseitigt werden müssen, wenn Personen eingeschlossen sind oder sie nur mithilfe der Drehleiter aus ihrer Wohnung geholt werden können oder wenn ein Wohnhaus brennt. Wenn sie nicht mehr kommen kann, kommt wahrscheinlich keiner mehr.“ Das sagte Bürgermeister Christian Schiller als Dienstherr der beiden Jubel-Feuerwehren und erster Festredner beim Festakt zu 150 Jahre Freiwillige Feuerwehren Herrsching und Breitbrunn am Samstagabend. Die moderne Fahrzeughalle an der Bahnhofstraße erwies sich nach der feierlichen Einweihung im Jahr 2015 ein weiteres Mal als perfekter Veranstaltungsort für solche Anlässe.

Rund 240 geladene Gäste nahmen an liebevoll gedeckten Biertischreihen Platz, darunter Altbürgermeister Adolf Wexlberger, der Vorsitzende des Bezirksfeuerwehrverbandes, Dr. Rüdiger Sobotta, Kreisbrandrat Helmut Schweickart, Landtagsabgeordnete Dr. Ute Eiling-Hütig und Bezirksrat Harald Schwab. Die Blaskapelle Herrsching spielte auf. Der Fuhrpark wurde dafür auf den Vorplatz ausgelagert, wo er einen durchaus imposanten Anblick bot. Darunter waren auch gleich drei neue Einsatzfahrzeuge, die am Sonntag beim Festgottesdienst in Breitbrunn erst noch gesegnet werden mussten. Am Samstag drehte es sich nicht um sie, es drehte sich um die Freiwillige Feuerwehr selbst, um die Aktiven. „Es ist euer Abend“, betonte Herrschings Vorstand Michael Polednik stolz.

Es war ein Abend, der mit leichter Verspätung begann. Landrat Stefan Frey hatte es sich nämlich nicht nehmen lassen wollen, von Starnberg an den Ammersee Stadtradel-Kilometer zu sammeln. Er blieb dafür aber bis zum Schluss und kam auch am Sonntag noch mal an den Ammersee, diesmal nach Breitbrunn, um beim großen Festzug dabei zu sein.

Christian Schillers Eingangsworte hatten Breitbrunns Kommandant Florian Kleber offenbar berührt: „Du hast uns allen aus dem Herzen gesprochen“, erwiderte er. Kleber und sein Herrschinger Amtskollege Daniel Pleyer begaben sich in ihrem Wortbeitrag gemeinsam aber eher auf Zeitreise. „Der Blick zurück ist wie ein Blick in eine andere Welt“, fand Kleber. Pleyer hob angesichts dessen hervor, wie sehr die Freiwillige Feuerwehr „im Laufe der Zeit zur wichtigen Säule der Gemeinschaft geworden“ sei. „Es wird immer wichtiger gemeinsam und miteinander“, betonte auch Landrat Frey. „Und viel mehr Integration als in Vereinen, in diesem Raum, kann man gar nicht leisten. Das hat großes Potenzial.“

Dies wurde beim großen Festzug in Breitbrunn am Sonntagvormittag deutlich. Pünktlich zum Start um 11 Uhr hörte es auf zu regnen, und die Sonne begleitete die Feuerwehren, Musikkapellen und Vereine auf ihrer Ehrenrunde durch den Herrschinger Ortsteil. Im Zug dabei waren zwei historische Einsatzgeräte, die die Aktiven selbst liebevoll aufpoliert hatten: Herrschings alte Drehleiter und Breitbrunns alter Spritzwagen. Begleitet von Fahnenabordnungen der Vereine und Blaskapelle waren sie die Attraktion des Umzugs, der am Feuerwehrhaus endete. Dort klang das Fest stimmungsvoll und unter freiem Himmel aus.



Die Chronik

Über Monate haben die Archivare der Feuerwehren, Thomas Bader (Breitbrunn) und Christian Saur (Herrsching), ihre Köpfe mit Gemeindearchivarin Dr. Friedrike Hellerer zusammengesteckt und etwas sehr Schönes vollbracht: eine Ortschronik in Hochglanz auf 183 Seiten. „Alle Mitglieder der Wehren in Breitbrunn und Herrsching haben daran mitgearbeitet“, sagte Friedrike Hellerer stolz. Sie als Historikerin habe den Blick aber auch jenseits der Feuerwehren in die Ortsteile gelenkt. „Und ich habe viel gelernt“, erzählte sie und nannte lachend die „Abprotzspritze“ als Beispiel. Eine tragbare Handspritze, die man absetzen oder eben auch abprotzen kann. Die Archivarin hat auch die Gründungszeit beleuchtet und den Grund, weshalb sich so viele Freiwillige Feuerwehren gleichzeitig gründeten. Weil die Gemeinden sonst nämlich zu einer Pflichtwehr verdonnert worden wären.



Bürgermeister Christian Schiller hatte bereits in der Chronik geblättert und die Unterschiede der Ausrüstung im Vergleich zu heute bestaunt und gesagt: „Die beste Ausrüstung hilft aber nicht, wenn es nicht freiwillige Helfer gäbe. Das war schon vor 150 Jahren so.“ Allerdings stellte er bei der Lektüre auch amüsiert und nachdenklich zugleich fest, dass die Beteiligungsquote damals höher war. „Jeder fünfte Bürger war damals dabei. Von 200 Bürgern heute ist es nur einer.“



Die Chronik „150 Jahre – Feuerwehren der Gemeinde Herrsching“ ist im Rathaus zum Preis von 25 Euro erhältlich.