90 Jahre und nicht müde im Kampf gegen den Zölibat

Einige alte Breitbrunner sehen in ihm bis heute „ihren“ Pfarrer – Professor Georg Denzler. Der Kirchenhistoriker feiert an diesem Sonntag, am Weißen Sonntag, seinen 90. Geburtstag.

Breitbrunn –Denzler hatte nie eine Pfarrstelle, aber er leistete dem für Breitbrunn zuständigen Pfarrer Scherer aus Hechendorf ehrenamtlich Aushilfsdienste. Seit 1971 lebt der gebürtige Bamberger in der damals noch für kurze Zeit selbstständigen Gemeinde Breitbrunn. Im selben Jahr erhielt er auch in seiner Heimatstadt Bamberg seinen ersten Lehrstuhl für Kirchengeschichte. Ein wertvoller Umstand, der ihm vor allem eine Entscheidung erleichterte, nämlich zwei Jahre später das Amt des Priesters abzulegen, ohne sich um seine berufliche Zukunft Sorgen machen zu müssen. Aber frei zu sein, um eine Familie zu gründen.

Während seine Suspendierung für Schlagzeilen sorgte, hielten die Breitbrunner zu ihm. Gottesdienste durfte er nicht mehr halten, an der Gestaltung des gemeindlichen Kirchenlebens nahm er dennoch weiter aktiv teil. „Er brachte viel Kultur ins Dorf“, sagt Hans Ulrich Greimel (78), dessen Familie mit dem Theologen bis heute eng verbunden ist, in tiefer Bewunderung für dessen lebenslangen Kampf gegen den Zölibatszwang.

Keine theologische Begründung für Zölibat

„Persönlich fühle ich mich als Priester und ebenso als Ehemann und Vater. Für diese Kombination, wie sie im ersten Jahrtausend der Kirche selbstverständlich war, trete ich ein“, hatte er erst im vergangenen Jahr in einem Interview mit dem Starnberger Merkur betont. Denn von den Rechten und Pflichten seines Standes hat er sich nie entbinden lassen. „Auf die zu allen Zeiten ungenügende theologische Begründung für diesen alle Priester verpflichtenden Zölibat möchte ich ausdrücklich hinweisen“, betont der nun 90-Jährige. Das mit Vorliebe zitierte Bibelwort Jesu „ehelos um des Himmelreiches willen“ (Mt 19,12) beziehe sich nämlich in keiner Weise auf Priester. „Von denen übrigens bei Jesus nirgends die Rede ist“, fügt er hinzu und argumentiert in der gewohnt leidenschaftlichen Art: „Umso skandalöser musste es darum erscheinen, wenn Papst Paul VI. bei seiner Predigt am Gründonnerstag des Jahres 1971 die Flucht zahlreicher Mitbrüder aus unserem Abendmahlssaal mit dem Verrat des Apostel Judas im Abendmahlsaal gleichsetzte und sie deshalb als Unglückliche oder Deserteure diffamierte. Darauf kann ich nur antworten, was schon auf meinem Primizbild geschrieben steht: Priester Jesu Christi. Dieses Versprechen habe ich zu keinem Augenblick zurückgenommen.“

Geistliche durften ihn und seine Frau nicht trauen

Denzler verstand sich deshalb weiter als Priester – ohne Amt – und blieb mit seiner Familie in Breitbrunn, schloss dort den Bund der Ehe mit seiner Frau Irene – ohne Priester, nur unter Zeugen, weil Geistliche ihn damals nicht trauen durften. Zwei Kinder wurden geboren – Sohn Paul (47) und Tochter Pia (45). Ein großer Teil von Denzlers Arbeit drehte sich fortan um den Zölibat, zu dem der Kirchenhistoriker eine unzählige Reihe Vorträge hielt und Publikationen herausbrachte. Dieses Thema und die Forderung, die Kirche für Frauen zu öffnen, treiben ihn auch mit 90 Jahren um.

Im Vorfeld dieses Geburtstages lächelt Denzler milde in der ihm eigenen Art – und fügt gerne hinzu, „wenn ich ihn denn erlebe“. Dies ist ihm vergönnt. Die Freude darüber ist jedoch weniger groß, nachdem seine Frau Irene kurz vor ihrem 80. Geburtstag heuer verstorben ist.

Zeit „voller Härten und Intrigen“

Seit 1963 lebten die Denzlers gemeinsam am Ammersee, zunächst in Buch und zölibatär, wie sie beide immer wieder versicherten. Als sie 1973 heirateten, durchlebten sie gemeinsam eine Zeit „voller Härten und Intrigen“, sagt Denzler. Aber auch voller Leben und Leidenschaft. Er habe in seinem Leben zwei große Entscheidungen treffen müssen: 1955 das Versprechen der Ehelosigkeit vor der Priesterweihe und 1973 sein Ja zur Ehe. Umso schmerzlicher ist für Denzler der Verlust seiner Frau – im Jahr seines 90. Geburtstages, der heuer ausgerechnet in die Osterzeit fällt, auf den achten Tag nach Ostersonntag, in das Fest der Hoffnung. Es ist zugleich das Jahr seiner 65. Priesterweihe, die er im Juli feiert. Ein Fest im eigentlichen Sinne wird es wie zum Geburtstag nicht geben.

Gewissermaßen ein Geschenk mag eine Stele sein, die er gemeinsam mit Greimel entwickelt hat. Eine Stele zu Ehren von Franz von Assisi, die der Kapellenbauverein im Sommer im „Unterdorf“ von Breitbrunn aufstellen will (wir berichteten). Die Idee kam von Greimel als Vorsitzendem des Vereins. Gemeinsam mit Denzler hat er sie weiterentwickelt. Denn für den 90-Jährigen hat Franziskus eine besondere Bedeutung. So gibt es im Jahr seiner Jubiläen für den 90-Jährigen möglicherweise doch einen Grund zur Freude.