Abschluss mit extrem langem Anlauf

Von: Andrea Gräpel

Endlich wieder Leben im Haus der bayerischen Landwirtschaft: Direktor Gunther Strobl (Mitte) mit den oberbayerischen Teilnehmern des jüngsten Grundkurses, Elisa Bauer aus Eichstätt, Maximilian Eicher aus Erding, Hans-Martin Gronegger aus Dachau, Dionys Heigl auf Pfaffenhofen, Thomas Hellmeier aus Dachau, Michael Mayr aus Neuburg-Schrobenhausen, Marie Palkowitsch aus Weilheim, Stefan Pöppel aus Eichstätt, Michael Reischl aus Dachau, Stephan Schorer aus Landsberg, Martin Stanner aus Erding, Alexander Stemmer aus Landsberg, Quirin Wallner aus Dachau und Lea Wittmann aus Neuburg-Schrobenhausen. © Andrea Jaksch

Im Haus der bayerischen Landwirtschaft in Herrsching wurde diese Woche der 127. Grundkurs feierlich verabschiedet. 46 Teilnehmer hatten mit einem Jahr Verspätung daran teilgenommen.

Herrsching – Der Abschluss des 126. Grundkurses konnte im Jahr 2020 gerade noch gefeiert werden, bevor drei Tage später der Lockdown ausgerufen wurde. Seitdem stand das Team um Gunther Strobl immer in den Startlöchern, aber zwei Jahre lang lief im Haus der bayerischen Landwirtschaft so gut wie gar nichts. „Das war echt hart“, sagt der Direkter der Bildungseinrichtung des Bayerischen Bauernverbandes. Umso mehr freut er sich, dass er mit einem Jahr Verzögerung im Januar endlich den 127. Grundkurs begrüßen durfte. Mit begrenzter Teilnehmerzahl zwar, dafür in Präsenz und ohne Unterbrechung. Strobl: „Ohne diesen Grundkurs hätten wir den Betrieb einstellen müssen.“ Am Freitag feierten die 46 Teilnehmer ihren Abschluss.

Das Haus der bayerischen Landwirtschaft versteht sich als eine traditionelle Heimvolkshochschule mit einem überfachlichen Angebot. Dazu zählen die Grundkurse, die die meisten Menschen im landwirtschaftlichen Bereich im Anschluss an ihre Ausbildung besuchen. Die Teilnehmer sind in der Regel im Alter zwischen 18 und 30 Jahren. Im Grundkurs werden sie in Persönlichkeitsbildung, politischer Bildung sowie Menschen- und Unternehmensführung geschult. „Es geht um Orientierung“, sagt Strobl, und darum, den Berufsstand selbstbewusst darstellen zu lernen und Stärke zu entwickeln im Selbstverständnis als Landwirt. In diesen Zeiten sei dies wichtiger denn je, findet der Direktor.

„Deutschland könnte sich noch selbst versorgen. Wir sind nicht abhängig von Getreidelieferungen aus Russland oder der Ukraine.“ Um die dafür notwendige Wertschätzung zu erfahren, bedürfe es aber des Dialogs. „Das lernen unsere Teilnehmer auf verschiedenste Weise. Am Dienstag waren sie zum Beispiel in der Herrschinger Realschule und haben Landwirtschafts-Unterricht in den sechsten Klassen gegeben.“

Der direkte Kontakt und Dialog sei nicht nur nach außen notwendig. Der Grundkurs sei auch nach innen nicht im Online-Format darstellbar. „Unser Motto lautet Bildung und Begegnung. Die Teilnehmer sollen Impulse aufschnappen, sich austauschen“, erklärt der Leiter der Bildungseinrichtung. „Wenn es zum Beispiel um eine Hofübergabe geht, hat das ganz viele zwischenmenschliche Komponenten. Das kriegt man online nicht transportiert.“ Dabei bilde der Grundkurs nur die Basis, die die Teilnehmer in zehn Wochen mit nur zwei Wochenendheimfahrten wie eine Familie zusammenschweißt. Und einmal an der Rieder Straße in Herrsching gewesen, kämen sie auch immer wieder, um dann spezielle Themenangebote in zwei- oder dreitägigen Tagesseminaren zu vertiefen, ist seine Erfahrung.

Im vergangenen Jahr war der Kurs bereits komplett vorbereitet, wurde terminlich zweimal nach hinten verschoben, um ihn am Ende dann doch absagen zu müssen. Diesmal hat es geklappt. Schließzeiten und Kurzarbeit gehören schon seit Juli 2021 der Vergangenheit an. Sämtliche Bildungsangebote und Fortbildungsbuchungen für Unternehmen liefen wieder gut an, die Nachfrage steige, freut sich Strobl.

Woran es ihm allerdings nun mangele, seien Mitarbeiter. Wie in der gesamten Gastronomie und Hotelerie fehlt es nach Corona an der Rieder Straße an Fachkräften in Küche, Hauswirtschaft und Hausreinigung. „Wir fahren auf kleiner Flamme.“ Insofern seien sie aktuell geltenden Kontaktbeschränkungen mit reduzierten Teilnehmerzahlen noch ein Segen. Dabei wurde die Bildungseinrichtung gerade erst modernisiert, hat neue, moderne Seminar- und Aufenthaltsräume. Ein Jammer.

Niemand würde sich über einen coronafreien Alltag mehr freuen als Strobl, der heuer schon 25 Jahre in der Einrichtung arbeitet. Eine Zahl, die ihm unwirklich erscheint. Gefeiert hat er am Freitag aber nicht sich, sondern den Abschluss des Grundkurses mit Teilnehmern aus ganz Bayern. Traditionell ist dieser Tag ein Festtag. Nachgeholt werden muss im Juli nur eine Reise nach Brüssel.