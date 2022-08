„Ähnlich wie in Kaltenberg“: Idee für Mittelalter-Fest in Herrsching

Von: Peter Schiebel

Sind Narren und Gaukler wie in Kaltenberg bald auch in Herrsching unterwegs? © Kaltenberger Ritterturnier

Es sind zwar noch vier Jahre bis zum großen Jubiläum „1250 Jahre Herrsching“, in der Gemeinde laufen dennoch schon Überlegungen, wie gefeiert werden könnte. Eine Idee ist ein mittelalterliches Fest.

Herrsching – Ludwig Darchinger ist seit Wochen gut ausgelastet mit einem Projekt, das in vier Jahren in Herrsching für Furore sorgen soll. Dann feiert die Gemeinde ihr 1250-jähriges Bestehen – und der CSU-Gemeinderat, Vorsitzender des Vereins D’Herrschinger und Malermeister Darchinger hat sich bereits ein paarmal mit Gleichgesinnten getroffen und „ein grobes Konzept“ erarbeitet, wie er in der jüngsten Gemeinderatssitzung sagte. „Uns schwebt ein mittelalterliches Fest über ein paar Tage vor“, erklärte er. „So ähnlich wie in Kaltenberg, nur kleiner und ohne Ritterturnier.“ Oder wie eine kleinere Variante des Nördlinger Stadtmauerfestes.

Um sich Inspirationen zu holen und Kontakte zu knüpfen, ist Darchinger „überall unterwegs, wo es mittelalterliche Märkte und Ähnliches gibt“. Klar ist für das Herrschinger Urgestein: „Wir wollen das groß aufziehen.“ Die Vereine sollen eingebunden werden. Und der Gemeinde Herrsching müsste die ganze Sache etwas wert sein. Um in konkrete Planungen eintreten zu können, sollte im Winter ein Festausschuss gegründet werden, schlug Darchinger vor.

Auch Bürgermeister Christian Schiller schlug die Bildung eines Festausschusses vor. Der könne vor allem zeitlich flexibler reagieren und entscheiden als der gesamte Gemeinderat. Im Herbst wolle er das Thema im Gremium besprechen.

Eine wichtige Rolle in den Überlegungen zum Jubiläum spielt Gemeindearchivarin Dr. Friedrike Hellerer. Auch sie legte dem Gemeinderat ihre Überlegungen dar. Das Fest zu organisieren, sei ihr nicht möglich, sagte sie gleich zu Beginn ihrer Ausführungen. „Aber ich unterstütze das gerne.“

„Nette kleine Geschichten - aber keine Geschichte“

Von einer allumfassenden Gemeindechronik riet Hellerer ab. Zum einen sei es interessanter, einzelne Punkte aus der Ortsgeschichte herauszusuchen und diese in Publikationen zu veröffentliche, so wie es die Stadt Starnberg mit ihrer Buchreihe zur Stadtgeschichte mache. Zum anderen sei die Geschichte Herrschings bis rund ums Jahr 1900 nur mäßig spannend. „Wir waren ein winzig kleines Fischerdorf, das noch nicht einmal selbstständig war, sondern eine Hofmark der Herren von Seefeld“, sagte sie. Erst ab der Jahrhundertwende, mit dem Bau der Eisenbahn, dem Start der Dampfschifffahrt und dem einsetzenden Tourismus habe sich Herrsching zu dem entwickelt, was es heute sei. „Alles, was vorher war, sind zwar nette kleine Geschichtchen, aber es gibt keine Geschichte“, betonte Hellerer.

Mögliche Themen für einzelne Chronik-Bände hatte sie in der Gemeinderatssitzung bereits parat. „Man könnte ein Häuserbuch machen“, schlug sie vor. „Herrsching im Zweiten Weltkrieg wäre sogar schon fertig.“ Auf diesem Gebiet betreibt die Historikerin seit Jahren Forschungen. Auch die Neuauflage eines längst vergriffenen Buchs über die Promenade sei denkbar. „Ich bin für sämtliche Ideen offen und auch für Sonderwünsche zu haben“, betonte Friedrike Hellerer. Ein Kalender zur Ortsgeschichte sei auch vorstellbar, ebenso ein Projekt analog „100 Jahre – 100 Köpfe“ zum 100-jährigen Bestehen der Pfarrei St. Nikolaus. Die einzige Bitte, die sie hatte: „Die Entscheidungen sollten nicht zu spät fallen. Ich habe zwar ein paar Sachen in der Schublade, aber nicht alles.“