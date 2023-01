Alle Laborwerte sprechen für Naturhaar

Von: Andrea Gräpel

Frowin Puntsch mit seinen Ölfiltern. © Daum

Frowin Puntsch hat es schwarz auf weiß: Die von dem Herrschinger patentierten Ölfilter aus Naturhaar erfüllen ihren Zweck. Die ersten Laborwerte nach einem halben Jahr Testphase liegen vor.

Herrsching – Im Mai hatte Frowin Puntsch die Weltneuheit vorgestellt (wir berichteten). Seine Naturhaarfilter haben eine hohe Adsorptionsfähigkeit und können bis zum achtfachen Eigengewicht hydrophobe (unlösliche) und amphiphile (wasser- und fettliebend) Schadstoffe aufnehmen und dauerhaft binden. Tierhaare und menschliches Haar würden auch funktionieren. Es muss nur mindestens drei Zentimeter lang sein.

Mit einem Gemisch aus Maschinenöl und Wasser war Puntsch auch bei den Ammersee Wasser- und Abwasserbetrieben (AWA) erschienen und konnte Vorstand Maximilian Bleimaier überzeugen, als er einen seiner Haarzöpfe in das Gemisch hielt. „Innerhalb kurzer Zeit hat die Wolle das Öl gebunden“, erinnert sich Bleimaier. Für den AWA-Betriebshof wurden direkt Filter geordert. Genauso begeistert hatten auch die Gemeinderäte im Andechser Umweltausschuss reagiert. Dort wurden die Naturhaarfilter in die Regeneinlässe, die sogenannten Sinkkästen, eingesetzt. Ursprünglich als Pilotprojekt in Zusammenarbeit mit der TU Weihenstephan, ist dieses Projekt inzwischen zwar ohne wissenschaftliche Begleitung, deshalb aber nicht weniger erfolgreich. Dies belegen Laborergebnisse der ersten Proben, die Frowin Puntsch auf eigene Kosten hat untersuchen lassen. Das Labor sei ihm vom Wasserwirtschaftsamt in Weilheim empfohlen worden. Gezogen wurden die Proben von Mitarbeitern der AWA beziehungsweise in Andechs vom Bauhof. „Jetzt haben wir es schwarz auf weiß“, sagt Bleimaier, „es ist eine gute Sache.“ Mit den Zahlen für Andechs rechnet Puntsch in ein oder zwei Wochen.

Das unbehandelte Wasser wurde dem gefilterten gegenübergestellt. Parameter waren 2800 abfiltrierbare Stoffe wie Kraftstoffe, die von der Straße in die Abflüsse fließen, sowie anorganische Bestandteile wie Blei, Kupfer und Zink, die im Reifenabrieb vorkommen. Im filtrierten Wasser blieben von den 2800 organischen Stoffen 13 übrig. „Das sind mehr als 99 Prozent“, freut sich der 60-Jährige. Die anorganischen Stoffe seien zum Großteil zu 90 Prozent herausgefiltert worden. „Das ist mehr als überzeugend“, freut er sich. Und mit ihm freut sich Maximilian Bleimaier. Die AWA werde die Filter weiter einsetzen, allerdings nicht großflächig. „Das wäre zu teuer“, so der Vorstand. Allein für die Gemeinde Herrsching würden bei 290 Schächten im 16 Kilometer langen Regenwasserkanal Kosten in Höhe von rund 36 000 Euro im Jahr anfallen, rechnet er vor. Denn ein runder Filter koste 63 Euro, alle dreiviertel Jahr müsste er ausgetauscht werden. Im Schnitt wären also zwei Filter im Jahr notwendig, so Bleimaier. Er will die gute Eigenschaft trotzdem nutzen, zum Beispiel an Stellen in Bachnähe und „da, wo man davon ausgehen kann, dass Autos Öl verlieren“. Denn von der Wirkung ist er überzeugt, „wir wollen es aber auch nicht übertreiben“. Und auch in Andechs kann sich Bürgermeister Georg Scheitz vorstellen, die Filter weiterzuverwenden, sobald die Ergebnisse dort vorliegen. Aus Kostengründen aber vermutlich ebenfalls nur selektiv.

Entfernt wurden die Filter auch wieder an der Schiffsanlegestelle in Stegen, wo Zöpfe probeweise rund um den Tanksteg gelegt worden waren. Allerdings hatte die Entfernung praktische Gründe, weil die Schiffe drohten, an den provisorisch befestigten Zöpfen hängen zu bleiben, sagt der stellvertretende Werftleiter Anton Müller.

Das Problem der Haltbarkeit ist Puntsch bekannt. In vielen Fällen seien die Ölfilter in den Sinkkästen permanent feucht und werden nach einigen Monaten selbst zu Kompost. Würden sie auch mal austrocknen, könne man sie ausschütteln und noch mal wiederverwenden. Und günstiger könne er sie nicht produzieren, da vor allem die runden und eckigen Filter nur in Handarbeit herzustellen seien. Trotzdem freut er sich über das gute Ergebnis aus dem Labor und glaubt an den Erfolg.