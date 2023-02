Als Hochhäuser aus den Äckern wuchsen

Von: Andrea Gräpel

Teilen

Nachbarn seit 50 Jahren (v.l.): Die Ehepaare Karl und Brigitte Egerer sowie Ernst und Nora Böcker leben seit dem Einzug quasi Tür an Tür im ersten Hochhaus Herrschings. Alle drei Wohnhäuser gehören Eigentümergemeinschaften. © Andrea Gräpel

Auf den Weinbergäckern in Herrsching entstanden vor genau 50 Jahren Herrschings erste und einzige Hochhäuser. Die eingesessenen Herrschinger schimpften sie „New Manhattan“.

Herrsching – Die Hausnummerierung an der Lessingstraße ist gewöhnungsbedürftig. Nummer 18 steht für Herrschings erstes Hochhaus mit sieben Stockwerken. „Ganz am Anfang hatten wir Nummer 16“, erinnert sich Karl Egerer (76), der mit seiner Frau Brigitte (74) einer der ersten war, der dort einzog. Sie zu finden, ist nicht einfach. Man muss einmal im Kreis denken – so hatten die Architekten die Nummern damals vergeben in „Klein-Manhattan“, wie das Viertel seit seinem Bau vor 50 Jahren gerne genannt wird.

In München hatte das junge Ehepaar Egerer damals keine erschwingliche Wohnung finden können. Was gebaut wurde, wurde für die olympischen Spiele gebaut oder war zu teuer. Also suchten sie außerhalb Münchens und stießen auf die Wohnanlage Weinbergäcker der Wolfratshauser Wohnungsbaugesellschaft. Ihnen gefielen die fünfeckigen Räume, denn bis auf Küche und Kinderzimmer haben alle Räume fünf Ecken, sogar das Bad. „Das war mal was anderes“, sagt Brigitte Egerer und kann sich bis heute daran erfreuen. Die Egerers entschieden sich für die Dreizimmerwohnung im ersten Stock, „was anderes konnten wir uns nicht leisten. Mit jedem Stock kostete es 4000 Mark mehr.“ Karl Egerer hat alle Unterlagen von damals noch zur Hand. 141 900 Mark hatten sie für die Eigentumswohnung bezahlt. „Das war damals viel Geld. Die Zinsen lagen bei sieben Prozent“, sagt Karl Egerer. In dem Ordner, in dem er die Kaufunterlagen aufbewahrt, findet er auch eine Liste aller anderen Käufer damals. „Ganz oben lauter Doktores.“ Von da aus hat man einen Blick auf Ammer- und Pilsensee. Den musste man sich leisten können. Brigitte Egerer erinnert sich noch sehr gut an den Tag des Einzugs. „Es war ein Freitag, der 13. April. “

Mit den Egerers zogen auch die Böckers ein. Das Ehepaar hatte zuerst ein Appartement gleich neben den Egerers – als Zweitwohnung. 1994 kauften sich Nora (85) und Ernst Böcker (85) eine Zweizimmer-Wohnung im Hochparterre und blieben ganz.

Die Hochhäuser entstanden auf einer ehemals landwirtschaftlichen Fläche. Als Erstes gab es dort die Polizeiinspektion und zwei Wohnblocks. 1973 kamen die Hochhäuser dazu, dort, wo die Herrschinger Kinder vorher gebolzt haben. Der langjährige Gemeinderat Willi Welte kann sich daran noch gut erinnern und an den Bauboom. „In Herrsching entstanden lauter Mega-Bauten. Auch in der Schönbichlstraße, die großen Terrassenhäuser, an denen heute noch jeder Bau gemessen wird.“ Für ihn eigentlich noch schlimmer als die Hochhäuser, an die er sich längst gewöhnt hat. Damals aber gab es einen Aufschrei. „Das Schild Herrsching wurde damals überklebt mit ,New Manhattan’“, erinnert sich Nora Böcker. Bei eingesessenen Herrschingern ist das Viertel unter diesem Namen bekannt. „Die sagen bis heute auch noch: ich geh ins Dorf“, sagt Nora Böcker lachend. Denn für die Herrschinger sei Herrsching Dorf geblieben, auch wenn sich die Bevölkerungszahl seitdem verdoppelt hat.

Vom Turm der St.-Martinskirche reichte der Blick über freie Felder bis zum Pilsensee: Willi Welte fand dieses Bild von seinem Vater Wilhelm (l.) mit Albert Stürzer, es stammt aus den 1960er Jahren. Im Hintergrund sind das alte Polizeigebäude und der Wohnblock dazu zu sehen. © Privat

„Damals hat es noch Bauernhöfe und Misthaufen an der Straße gegeben.“ Brigitte Egerer erinnert sich, wie ihr Sohn einen Blick in den Schweinestall von Felix Singer werfen durfte – direkt an der Mühlfelder Straße. Den Gestank, als er wieder nach Hause kam, hat sie quasi noch immer in der Nase. „Für das, dass sie uns anfangs so schief angeschaut haben, haben die alten Herrschinger aber ganz schön profitiert“, findet sie. „Und jetzt sind wir die alten Herrschinger.“ Obwohl sie gesteht, dass sie als Münchnerin lange gebraucht habe, sich als Herrschingerin zu fühlen. „Jetzt gehen wir jeden Tag an den See.“ Und trotz lauter Mehrfamilienwohnblocks rundherum und zwei weiteren Hochhäusern erscheint es den Egerers, als lebten sie in einem Park. Wenn sie vom Balkon nach draußen schauen, fällt ihr Blick auf große Bäume, hinter denen sie im Sommer kein Haus sehen. „Besser geht’s nicht.“ Das, was aktuell gebaut werde, sei noch weniger schön“, sagte sie mit Blick auf das neue Wohngebiet am Fendlbach, den Wohnungsbau an der Mühlfelder Straße und Bauvorhaben an der Schönbichlstraße.

Die Böckers und Egerers kennen sich seit dem Einzug, seit 50 Jahren, leben in guter Nachbarschaft und helfen sich gegenseitig. Von den 35 Einheiten kennen sie die meisten nur vom Sehen. „Es ist nicht mehr üblich, dass sich die Leute vorstellen, wenn sie einziehen“, hat Brigitte Egerer festgestellt. Sie sei schon froh, wenn sie gegrüßt werde.

Die komplette Siedlung wurde zeitgleich aufgebaut. Die Weingartenäcker wurden zu einer riesigen Baustelle, mit sechs- und siebengeschossigen Hochhäusern – zuletzt das sogenannte Arzberger-Haus an der Goethestraße mit überwiegend kleinen Appartements, was dem Gebäude den wenig freundlichen Spitznamen Stoßbunker verlieh. Die übrigen Mehrfamilienhäuser um das ehemalige Polizeigebäude herum sind drei- und viergeschossig. Die Parksituation auf den Straßen ist jedoch alles andere als gut. Ausgerechnet für diesen dicht bewohnten Bereich gibt es ein Nachverdichtungskonzept. Der Bebauungsplan wurde im August auf den Weg gebracht. Einheitlich sollen vier Geschosse zugelassen und Stellplätze in Tiefgaragen nachgewiesen werden.

Der Planer hatte die hohe Aufenthaltsqualität durch viel Grünfläche gelobt und die Verdichtung nach oben vorgeschlagen. Diese Aufenthaltsqualität schätzen auch die Böckers und Egerers. „heute würde man wohl dichter bauen“. Aber so hoch zumindest vorerst nicht.