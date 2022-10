Altes Bofrost-Areal in der Warteschleife

Von: Andrea Gräpel

Die Schranken an der Rieder Straße sind derzeit 14,5 Minuten (ohne Rangierfahrten) in einer Stunde geschlossen, mit Inbetriebnahme der zweiten Stammstrecke steigt die Schließzeit wohl auf 21 Minuten plus . Foto. Andrea Jaksch © Andrea Jaksch

Unterführung nicht mehr dringlich – Machbarkeitsstudie trotzdem wichtig für Herrsching. Die Inbetriebnahme der zweiten S-Bahn-Stammstrecke verschiebt sich von 2028 auf 2035. Damit wird auch eine Straßenunterführung auf der Rieder Straße in Herrsching weniger dringlich.

Herrsching – Noch im April war der Gemeinde Herrsching eine zeitnahe Entscheidung über den Bau einer Straßenunterführung unter den Bahngleisen in der Rieder Straße zugesagt worden. Für die Gemeinde ist das weitere Vorgehen insofern wichtig, weil sie das gemeindeeigene Grundstück an den Gleisen, auf dem aktuell noch die alte Bofrost-Halle steht, nutzen könnte – möglicherweise wie von vielen Seiten gewünscht, für bezahlbares Wohnen. Bislang war die Verwertung des Grundstücks nicht möglich, weil es bei dem Bau einer Unterführung für die Baustelle gebraucht werden könnte. In einer Machbarkeitsstudie sollten dazu Aussagen getroffen werden.

Silke Schweigler vom Staatlichen Bauamt in Weilheim rechnet im Gespräch mit dem Starnberger Merkur nicht vor kommendem Frühjahr mit einem Ergebnis aus der Machbarkeitsstudie. „Wir befinden uns noch in der Abstimmung mit der Bahn über die Vergabekriterien“, sagt sie. Das Thema sei komplex, verschiedene Varianten sollen überprüft werden. Noch sei die Studie nicht einmal in Auftrag gegeben. „Es ging nicht so schnell, wie wir meinten.“ Die Vergabe soll nun aber bald geschehen, obwohl Silke Schweigler einräumt, dass die Unterführung nicht mehr dringlich sei, nachdem sich der Termin für die Inbetriebnahme der zweiten S-Bahn-Stammstrecke aktuell bis 2035 verzögert. Damit verzögert sich nämlich auch eine Takterhöhung im Zugverkehr, die eine Unterführung überhaupt erst notwendig machen würde.

Erst Ende September war bekannt geworden, dass nicht nur die Bau- und Materialkosten drastisch gestiegen seien, sondern dass sich auch der Inbetriebnahmetermin, der eigentlich für 2028 vorgesehen war, um sieben Jahre nach hinten verschiebt. „Trotzdem wollen wir das jetzt klären, wie es weiter geht“, so die Abteilungsleiterin für Straßenbauprojekte im Landkreis Starnberg. Die Machbarkeitsstudie werde auf jeden Fall in Auftrag gegeben, versichert sie.

Bürgermeister Schiller reagierte einigermaßen überrascht, weil er damit rechnete, dass die Machbarkeitsstudie längst vergeben sei und das Ergebnis schon bald vorliege. „Wir können ja nichts machen, so lange wir nicht wissen, ob das Grundstück für den Bau der Unterführung gebraucht wird oder nicht.“ Wie berichtet, wird von verschiedenen Seiten der Druck erhöht, die Fläche an den Gleisen für bezahlbaren Wohnraum frei zu geben.