Lebensgefährliche Aktion: Männer fallen in eiskalten Ammersee - Helfer müssen sie mit im Verbund retten

Retter von der Feuerwehr: Die Ehrenamtlichen des Herrschinger First Respoder retteten am Samstagabend zwei Männer vor dem Ertrinken.

Bad endet auf Intensivstation

Im bayerischen Ammersee sind zwei Männer in den eiskalten See gesprungen. Die beiden wären ohne Hilfe dem Tod geweiht gewesen. Dann rückte die Rettung an.