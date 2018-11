Laufer knackt den deutschen Rekord

Es hat tatsächlich geklappt. Andy Laufer hat einen neuen deutschen Geschwindigkeitsrekord im Windsurfen aufgestellt. In Namibia verbesserte der Herrschinger die drei Jahre alte Bestmarke von Christian Bornemann um 1,12 Knoten auf 51,32 Knoten (95,05 km/h).

Herrsching– Gleich am ersten Tag konnte Andy Laufer die Korken knallen lassen. Nachdem die Wettervorhersage Sturm in Lüderitz prophezeit hatte, setzte sich der 48-jährige Herrschinger wie angekündigt (wir berichteten) in den Flieger und düste nach Namibia, um nach vorigem Jahr zum zweiten Mal an der Lüderitz Speed Challenge teilzunehmen. Am vergangenen Dienstag rauschte er bei einer Windstärke von durchschnittlich 35 Knoten, in Böen bis über 50 Knoten, durch den Hochgeschwindigkeitskanal im Westen Namibias – und er traute seinen Augen kaum, als er auf seine GPS-Uhr schaute. 51,55 Knoten Durchschnittsgeschwindigkeit über die entscheidenen 500 Meter standen da auf dem Display. Später wurde der Wert von der Jury noch auf offizielle 51,32 Knoten (95,05 km/h) korrigiert.

+ Andy Laufer ist nun Mitglied im erlauchten 50-Knoten-Club. © SVJ

Aber es reichte trotzdem: Der drei Jahre alte deutsche Rekord (50,2 Knoten), den Laufers langjähriger Freund Christian Bornemann 2015 ebenfalls in Lüderitz aufgestellt hatte, war geknackt. Schneller als Laufer, der bei knapp 100 km/h auch noch einen spektakulären Sturz hingelegt hatte, weil sein Gabelbaum plötzlich brach, war am Dienstag nur der Niederländer Hans Kreisel (51,61). Am Mittwoch war der Herrschinger mit 51,01 Knoten Tagesschnellster und ließ Windsurflegenden wie Gunnar Asmussen, Björn Dunkerbeck oder Jacques van der Hout hinter sich.

„Ich bin megahappy. Eines einer großen Ziele habe ich mit dem deutschen Rekord erreicht“, sagt Laufer, der am Sonntag wieder nach Hause an den Ammersee zurückgekehrt ist. Auch sein zweites Ziel, die 50-Knoten-Marke zu übertreffen, kann er nun abhaken. „Jetzt bin ich im erlauchten Fifty-knots-Club“, freut sich der dreifache Familienvater. Nur Wunsch Nummer drei, den 2015 vom Franzosen Antoine Albeau aufgestellten Weltrekord (53,27 Knoten/98,65 km/h) zu knacken, konnte sich Laufer nicht erfüllen, weil sich ab Donnerstag der Starkwind wieder aus Lüderitz verabschiedete. Dabei war er „deutlich fokussierter und konzentrierter“ an die Sache herangegangen als bei seiner Lüderitz-Premiere im vergangenen Jahr. Doch die Bedingungen für eine neue Weltbestmarke waren einfach nicht optimal. „Da muss alles stimmen, und man braucht auch ein wenig Glück, um die richtige Böe zu erwischen. Denn ab 50 Knoten ist jeder Knoten mehr eine andere Welt“, sagt Laufer. „Aber ich habe schon einige Ideen, wie ich an den Weltrekord herankommen kann.“

Bis zum Sonntag, 25. November, – so lange dauert die Speed Challenge in Namibia – muss Laufer jetzt „noch zittern“ und hoffen, dass er den gerade ergatterten deutschen Rekord nicht gleich wieder verliert. Aber sollte das passieren, „dann fliege ich gleich wieder runter“.