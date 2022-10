Angemessen oder vermessen?

Von: Andrea Gräpel

Rathaus Herrsching © Photographer: Andrea Jaksch

Am Montag gab es eine ungewohnt turbulente Bürgerfragestunde in Herrsching.

Herrsching – Es passiert selten, dass Bürger in der Fragestunde vor Herrschinger Gemeinderatssitzungen Anträge zu Tagesordnungspunkten der später folgenden nicht öffentlichen Sitzung stellen, die eigentlich inhaltlich nicht bekannt sind. Karin Casaretto allerdings schien gut informiert und wunderte sich sehr, weshalb sie keine Antworten bekam auf ihre beharrlichen Fragen, die das Gremium erst später nicht öffentlich beraten sollte.

Ebenso Christine Voit und Wolfgang Aigner von der Initiative Pro Natur, die sich nach den Baumfällungen im Januar am Kienbach im Mai formiert hatte (wir berichteten). Alle drei zielten in der Bürgerfragestunde auf die Vergabe eines Grünplans ab, der Thema der nicht öffentlichen Sitzung war und zu dem sich dem Gremium drei Büros vorstellen sollten. Warum nicht öffentlich, wollten alle wissen. Aigner fühlte sich befugt, sämtliche Bedingungen, die zu einer Vergabe führen, abzufragen, bis sich in der Ratsrunde immer mehr Unruhe regte. Auch: „Wer hat den Leistungsumfang definiert, wenn die ,Sachzuständige’ derzeit nicht anwesend ist?“ Sind Fragen wie diese angemessen oder vermessen? Darüber machte sich wohl der ein oder andere Gedanken. Eine Antwort konnte Aigner aber ohnehin nicht erhalten. Die nicht öffentliche Beratung stand ja erst an. „Dabei könnte eine Baumschutzverordnung noch in diesem Jahr vom Gemeinderat verabschiedet werden“, erklärte Karin Casaretto mit Verweis darauf, dass „zwei Fachleute“ für die Initiative Pro Natur ein Konzept erstellt hätten, das aktuell juristisch geprüft werde. „Prophylaktisch in die Zukunft gerichtet. Es steht doch im Busch“, meinte Aigner, der Kompetenz von Gremium und Verwaltung damit faktisch infrage stellte.

Tatsächlich hatte Gerd Mulert (Grüne) wohl zunächst beantragt, den Tagesordnungspunkt öffentlich zu behandeln, hatte seinen Antrag jedoch nach Absprache mit allen Fraktionssprechern zurückgezogen. Noch bevor die Tagesordnung eröffnet wurde, stellte er sich hinter die Entscheidung von Bürgermeister Christian Schiller, auf die Bürgeranfragen nicht zu antworten und erklärte an die Besucher gerichtet: „Es ist tatsächlich ein heikles Thema.“ Öffentlichkeit und Geheimhaltung waren sicher noch Themen in der nicht öffentlichen Sitzung. grä