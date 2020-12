Rätselhafter Tod: Das traurige Schicksal des Farshad Shiri - 100 Menschen nehmen Abschied am Ammersee

Der rätselhafte Tod des Iraners Farshad Shiri in der Asyl-Unterkunft in Breitbrunn erfährt außergewöhnliche Anteilnahme. Er galt als Musterbeispiel für Integrationswille.

Breitbrunn – Farshad Shiri lebte noch keine fünf Jahre in Breitbrunn. Trotzdem erwiesen ihm knapp 100 Menschen die letzte Ehre. Trauerfeier und Beerdigung wurden von der Heilig-Geist-Kirche zudem live in die unter Quarantäne stehenden Asylunterkunft übertragen. Dorthin, wo man den 34-Jährigen am Donnerstag, 19. November, bei einer Corona-Testaktion tot in seinem Zimmer gefunden hatte.

Pfarrerin Katrin Hussmann, die Shiri beerdigte, war „überwältigt von der Präsenz“ am Friedhof. Sie sagt: „Ich war beeindruckt davon, wie sich hier ein Dorf kümmert.“ Besonders die Frauen aus dem Asyl-Helferkreis um Gertraud Köhl und Anna Steglich sorgten für einen würdigen Abschied von einem Mann, der auf dem Landweg aus dem Iran geflüchtet und am 16. Januar 2016 nach Deutschland eingereist war. Der sich beim Deutschlernen, ja beim Lernen allgemein, schwertat. Der aber unheimlich fleißig war, und den seine Wegbegleiter deshalb als „Musterbeispiel an Integrationswillen“ beschreiben. Weil er sich eben auch um andere kümmerte, im Garten und bei Umzügen mit anpackte. Und weil er in seiner Ausbildung zum Glaser einen guten Job machte.

Rätselhafter Tod in Breitbrunn: Flüchtling aus dem Iran stirbt unerwartet - Todesursache bleibt unklar

Für Jens Waltermann, der nahe der Asylunterkunft in Breitbrunn wohnt, war Shiri ein freundlicher Nachbar. „Er stach heraus als jemand, der immer offen war“, betont er gegenüber dem Starnberger Merkur. In seiner Trauerrede sagte Waltermann: „Viele Menschen in Breitbrunn kannten Farshad. Er war offen, freundlich, positiv, hatte immer ein Lachen im Gesicht und einen Gruß auf den Lippen. Farshad war unglaublich hilfsbereit. Für ihn war das selbstverständlich. ,Es ist gut, wenn ich mich bewege‘, sagte er, ,ihr alle habt mir geholfen, als ich Hilfe brauchte.‘“

Tragischer Tod des Iraners Farshad Shiri : Hilfsbereit im Leben, hilflos am Ende

Am Ende konnte Shiri niemand helfen. Woran er etwa einen Monat vor seinem 35. Geburtstag gestorben ist, ist für seine Wegbegleiter noch immer ein Rätsel. Kein Suizid, kein Fremdverschulden, keine Drogenüberdosis, die zum Tod führte: Diese Informationen liefert Karl Höpfl, Sprecher im Polizeipräsidium Oberbayern Nord, von den Ermittlungen der Kripo auf Nachfrage. Man warte aber noch auf ein toxikologisches Gutachten. Es gelte zu klären, ob Shiri „etwas intus hatte, dass das Herz nicht mehr mitgemacht hat“.

Wie lange Shiri schon tot war, als man ihn fand, ist unklar. Die Regierung von Oberbayern, Betreiberin der Asylunterkunft, teilt per Pressesprecherin Anna-Magdalena Haßkerl mit: „Es war uns bekannt, dass sich der Bewohner in regelmäßiger ambulanter ärztlicher Behandlung befand. Erkenntnisse insbesondere über ein etwaiges schwerwiegenderes Krankheitsbild, die Anlass zu weitergehendem Handeln gegeben hätten, lagen uns jedoch nicht vor. Die Todesursache ist uns nicht bekannt.“ Mitarbeiter der Inneren Mission München, die die Flüchtlinge in der Unterkunft beraten, konnten nichts mitbekommen, sagt Abteilungsleiterin Andrea Betz: „Sie durften wegen der Quarantäne zur Zeit des Todesfalls nicht rein.“ Shiris Wegbegleiter berichten, dass der leidenschaftliche Sportler kurz vor seinem Tod Krankengymnastik verschrieben bekommen und dass er immer wieder Schmerzmittel genommen habe. Vor Spekulationen zur Todesursache hüten sich aber alle.

+ Beerdigt in Breitbrunn: Zur Trauerfeier zu Ehren Farshad Shiris kamen knapp 100 Menschen © privat

Anna Steglich kannte Farshad Shiri seit seinem ersten Tag in Breitbrunn und war bis zuletzt seine Patin. Sie ist überzeugt: „Hätte Farshad aus der Unterkunft ausziehen dürfen, wäre er heute noch hier.“ Gertraud Köhl, ebenfalls vom Helferkreis, sieht es genauso. Shiris Nachbar Waltermann hat beobachtet: „Dieser Prozess hat ihn in den letzten Monaten kaputt gemacht.“ Er spricht vom Asylverfahren. Shiris Antrag war abgelehnt worden, er focht den Bescheid an – ohne Erfolg. Es war ihm eben nicht möglich, aus der Unterkunft auszuziehen, er musste sich auf wenigen Quadratmetern mit anderen, teilweise traumatisierten Menschen aus vielen Nationen arrangieren.

Farshad Shiris rätselhafter Tod: Als Christ im Iran verfolgt - trotzdem drohte die Abschiebung

Nach Aussagen seiner Wegbegleiter fühlte sich Shiri als bekennender Christ in der islamischen Republik Iran verfolgt, hatte sogar Angst vor Folter und Todesstrafe. Behörden und Gerichte glaubten ihm das nicht. Im Ablehnungsbescheid vom Mai 2017 steht: „Der Antragsteller ist kein Flüchtling im Sinne dieser Definition. Er hat seine begründete Furcht vor Verfolgung nicht glaubhaft gemacht.“ Christen würden im Iran im öffentlichen Leben zwar benachteiligt und diskriminiert, der Eintritt in staatliche Ämter würde ihnen meist verwehrt, doch gebe es kein strafrechtliches Verbot, an christlichen Gottesdiensten teilzunehmen. Außerdem habe Shiri der Religionsgemeinschaft Ahl-e Haqq angehört, seine Konversion zum Christentum – er ließ sich im Landkreis Starnberg evangelisch taufen – sei „kein Abfall vom Islam“. Er sei lediglich von der einen Minderheitsreligion zur anderen übergetreten.

„Es zählt überhaupt nicht, wie sich jemand hier integriert“

Die Begründung der Abschiebung hat Shiris Patin Anna Steglich schon damals erschüttert: „Es zählt überhaupt nicht, wie sich jemand hier integriert, sondern nur die Fluchtgeschichte und das Zuhause.“ Eine Chance gibt es aber schon. Darauf konzentriert sich Florian Haas, Fachanwalt für Migrationsrecht aus Starnberg, in vielen seiner Fälle. „Die Ausbildungsduldung ist die wichtigste Möglichkeit, den Aufenthalt von Ausländern doch noch zu legalisieren“, sagt er. Haas sorgte dafür, dass Shiri die Duldung samt Abschiebeschutz bekam. „Seit Juni drohte ihm kein Druck mehr von der Ausländerbehörde“, sagt er. „Aber allgemein belastet hat ihn die Sache schon.“

Flüchtling aus dem Iran stirbt in Breitbrunn: Er war erst 34 Jahre alt

Den Anwalt vermittelt hatte Shiris Arbeitgeber, der Glaser Andreas Oberrauch aus Hadorf. Seinen Lehrling aus dem Iran hatte er auf der Hochzeit eines Freundes kennengelernt und ihm die Ausbildung angeboten. Shiri beschreibt er als „willig, engagiert, interessiert, zuverlässig und immer pünktlich“, nur in der Theorie habe er Schwierigkeiten wegen der Sprache gehabt.

Aber auch da wollte er ständig besser werden. Asylhelferin Gertraud Köhl erinnert sich: „Er hat darum gebeten, zwei Deutschkurse parallel machen zu dürfen.“ Angesichts der Tragödie betont sie: „Wir müssen nah dran bleiben an den Flüchtlingen, auch in Corona-Zeiten. Wir dürfen es nicht so weit kommen lassen, dass sie vereinsamen.“ Köhl berichtet, man habe erwogen, Shiris Leiche in den Iran bringen zu lassen. Ein Familienmitglied habe aber davon abgeraten – weil Shiri Christ war. Am kommenden Mittwoch wäre er 35 Jahre alt geworden. Im Sommer 2021 wäre er zur Glaser-Gesellenprüfung angetreten.

Lesen Sie auch:

Noch mehr Last auf der Seele: Was Corona mit den Tutzinger Tabaluga-Kindern macht