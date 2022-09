Viele Termine in Herrsching in „Fairen Wochen“

Aktionen, Ausstellung, Film

Herrsching beteiligt sich mit „Faire Wochen“ vom 16. bis 30 September an der bundesweiten Aktion zum fairen Handel.

Herrsching – „Das macht mich schon stolz“, sagte Herrschings Bürgermeister Christian Schiller gestern bei der Vorstellung des Programms zu den „Fairen Wochen“ in der Ammerseegemeinde. „Wir waren 2010 die Ersten im Landkreis, die zertifiziert wurden. Damals wurden wir belächelt, heute gibt es viele mehr.“ In der Tat schlossen sich dem Fair-Trade-Gedanken im Lauf der Jahre viele Gemeinde an – zuletzt auch der Landkreis. In Herrsching trifft sich die Steuerungsgruppe vierteljährlich, der die Verwaltung, Gemeinderäte sowie Vertreter aus Kirchen, Schulen, Vereinen und Wirtschaft angehören. In diesem Jahr schließen sich die Verantwortlichen erneut der bundesweiten „Fairen Woche“ an, um auf den Gedanken aufmerksam zu machen und auf das Mott: „Fair steht dir!“

Den Auftakt bildet am Montag, 19. September, eine Ausstellung in der Christian-Morgenstern-Volksschule. Bis zum 7. Oktober sollen die Tafeln für das Thema Kinderarbeit sensibilisieren. Die Schüler selbst werden ab Montag an 17 Tagen in ihren Unterricht 17 Ziele integrieren, analog zu den 17 Zielen, die nach Willen der Vereinten Nationen bis 2030 die Welt verändern sollen. Zu den Nachhaltigkeitszielen gehört Geschlechtergerechtigkeit, Ungleichheiten bekämpfen oder Hunger beenden.

Eine weitere Ausstellung sind tragbare Roll-ups, die gestern noch nebeneinander im Sitzungssaal aufgebaut waren, ab Freitag, 16. September, aber im Coworking-Space von Café Konturwerk (Bahnhofstraße 23) stehen und bei einer Tasse fairem Kaffee zum Nachdenken und zu Gesprächen anregen soll.

„legal & lecker“ im Weltladen

Christiane Gruber, Gemeinderätin der Bürgergemeinschaft Herrsching und Mitglied in der Steuerungsgruppe, nannte den Höhepunkt der Veranstaltung einen Kurzfilm, der am Dienstag, 20. September, ab 19 Uhr bei der Indienhilfe (Luitpoldstraße 20) gezeigt wird. Es geht um Kinderarbeit. Ridoys, ein Afghane, berichtet im Anschluss aus eigener Erfahrung von seiner Flucht aus Pakistan über die Ukraine, in der er Kinderarbeit leisten musste. Parallel dazu gibt es von Freitag bis zum 30. September, die Aktion „legal & lecker“ im Weltladen der Indienhilfe.

Das einzige Restaurant, das sich schon im vergangenen Jahr an der „Fairen Woche“ beteiligt hatte, nimmt das Restaurant Seespitz wieder teil. Mindestens ein Gericht auf der Speisenkarte ist mit zertifizierten Zutaten aus „mafiabefreiten“ Gebieten Süditaliens zubereitet.

Nicht zuletzt haben Gemeindereferentin Cornelia Kraus und Susanne Hänel, Fachberaterin im Landkreis für Grund- und Mittelschulen, im Hort des Katholischen Kinderzentrums am Mitterweg einen Stationenweg zusammengestellt, der am Freitag, 23. September, von 14.30 bis 16 Uhr Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren spielerisch mit der Problematik Kinderarbeit vertraut macht und sie sensibilisiert. „In der Hoffnung, dass die Welt ein bisschen besser wird“, so Schiller abschließend.