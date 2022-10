Auf der Suche nach neuem Sponsor

Von: Andrea Gräpel

Teilen

Schwimmtraining war 2021 nur eingeschränkt möglich. (Symbolbild) © (Symbolbild) Matthias Balk/dpa

Jahresversammlung der Wasserwacht Ortsgruppe Herrsching mit einer Bilanz der beiden Pandemie-Jahre. Dringend gesucht wird ein Sponsor.

Herrsching – Es sollte endlich wieder eine Präsenzveranstaltung sein, deshalb hatte Fiona Kemp als Vorsitzende der Wasserwacht Herrsching die Mitglieder der Ortsgruppe in diesem Jahr extra erst im Herbst und nicht zu Jahresbeginn zur Jahresversammlung eingeladen. Zwar gab es auch nun coronabedingte Ausfälle, aber im Großen und Ganzen konnte das Treffen stattfinden wie früher – diesmal im Saal der Freiwilligen Feuerwehr Herrsching.

Das Vereinsleben, das räumte Fiona Kemp bei der Versammlung ein, habe durch die Pandemie gelitten. Beim Blick zurück auf die Wintermonate der vergangnen zwei Jahre waren nur wenige Wochen Schwimmtraining möglich, die beliebten Stammtische, Bowling-Abende oder Hüttenwochenenden mussten ausfallen. Die Jugendzahlen bei den Wachstunden machen den Unterschied zu normalen Einsatzjahren deutlich: Fanden 2020 noch 629 Stunden statt, waren es 2021 nur 230.

Die Vorstandswahlen hatten 2021 noch unter besonderen Bedingungen stattfinden müssen. Leon Gambihler und Phillip Hildebrandt stehen Fiona Kemp seitdem als neue Technische Leiter zur Seite. Selbst die Wachdienste im durften 2021 nur in kleinen Gruppen stattfinden, was nicht unbedingt bedeutete, dass es weniger Einsätze gab – angefangen bei Vermisstensuchen, über Lebensrettungen bis zu Bootsbergungen und technischen Hilfeleistungen. Gerettet wurde aber auch ein verletzter Vogel.

Stolz berichtete Fiona Kemp, dass sie im Corona-Jahr 2021 immerhin ihren Bootsführer-Lehrgang erfolgreich absolvieren konnte. Außerdem habe das Team zwei neue Wasserretter, einen neuen Schnell-Einsatzgruppen-Leiter und zwei Mitglieder, die den Grundlehrgang Natur- und Umweltschutz abgeschlossen haben. Auch „Toni“, das Haupt-Einsatzfahrzeug, konnte überholt werden und sieht wieder aus wie neu. Bei all der Freude, dass das Corona-Jahr halbwegs gut verlief, gab es einen Wermutstropfen: Die langjährige Sponsorenfirma, die die jährlich anfallenden Spritkosten immer beglichen hatte, wurde verkauft. Der neue Eigentümer setzt das Sponsoring nicht nur nicht mehr fort, er verlangte auch eine Rückzahlung. Für einen gemeinnützigen Verein ein Schlag in die Magengrube. „Das reißt ein Loch in Höhe von rund 2000 Euro in unser Jahresbudget“, sagt Fiona Kemp. Die Wasserwacht sucht deshalb nach einem Sponsor, der für die Spritkosten der Rettungsboote aufzukommen bereit ist.

In diesem Jahr, so die Vorsitzende, habe wenigstens das Vereinsleben wieder aufleben können. Und der Steg wurde renoviert, was dringend nötig war. Nicht zuletzt durfte Fiona Kemp in Person von Ministerpräsident Markus Söder hohen Besuch empfangen. Auf die Unterstützung auf Ortsebene kann sie sich ebenfalls verlassen – Bürgermeister Christian Schiller und Grünen-Gemeinderätin Anke Rasmussen bewiesen dies auch mit ihrer Anwesenheit bei der Jahresversammlung.