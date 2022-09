Aus den guten alten Zeiten des Radios

Von: Andrea Gräpel

Wissenschaftler und Lehrer: Thomas Kraft. © C. Hess

Es ist eine Ode an die frühen Radiozeiten, an „The Last DJs“, wie Dr. Thomas Kraft sein jüngstes Buch betitelt. Gespräche mit 40 Menschen aus der deutschen DJ-Szene, mit Fritz Egner oder Elke Heidenreich. Und mit einem Vorwort von Thomas Gottschalk.

Herrsching – 40 ist eine magische Zahl für Dr. Thomas Kraft aus Herrsching. „Die American Top 40, die Charts.“ Damit ist der 63-Jährige groß geworden. 40 Gesprächspartner suchte er aus, mehr oder weniger bekannt – je nachdem, in welchem Bundesland das Radio lief. Kraft lässt sie zurückblicken in die Blütezeit des Rundfunks, lässt sie ihre Geschichten erzählen. Über seine Freundschaft zu Fritz Egner sei es „der kurze Weg“ gewesen, dass Thomas Gottschalk das Vorwort zu dem neuesten Werk Krafts geschrieben hat.

Kraft lebt mit seiner Familie seit 2005 in Herrsching. Er ist Literaturwissenschaftler, war viele Jahre Literaturkritiker und unterrichtete an Universitäten. In Herrsching wurde sein Namen mit der Gründung des Kulturvereins bekannt, dessen Gründungsvorsitzender er war. Geboren ist er in Bamberg, in einer Zeit des Rock’n’Roll, dem er mit Rock-, Beat- und auch Punk-Stories einige Bücher gewidmet hat. 2013 erschien sein erster Roman „Alles Tarnung“, ein ebenso poetischer wir rockiger Spaziergang durch Krafts fränkische Heimatstadt.

Die Musik spielt genauso wie die Literatur eine wichtige Rolle im Leben Krafts, der von der Literaturkritik allein irgendwann nicht mehr die Familie ernähren konnte. Als Veranstalter von Lesungen und Festivals hat er seine Passionen vernetzt und sich selbst gleich mit – mit zahlreichen Autorenkollegen und Musikern. Mit Beginn der Pandemie gab es auch damit kein Brot mehr zu verdienen. Wie viele andere Akademiker folgte Kraft 2020 dem Aufruf des Kultusministeriums nach Lehrern und ging zur Schule. Seitdem unterrichtet er am Gymnasium in Icking Deutsch, Geschichte und Sozialkunde – mittlerweile in Festanstellung. „Es war eine gewisse Umstellung“, räumt der 63-Jährige ein, „aber es macht mir sehr viel Spaß.“

„The Last DJs“ hätten schon vor einem halben Jahr erscheinen sollen. Eine lange Geburt war es sowieso, denn recherchiert habe er einige Jahre. Zuletzt war es Papierknappheit, die den Druck ausgebremst hat. Heute ist es nun soweit, ab heute ist das 492 Seiten starke Buch, im Starfruit-Verlag erschienen, für 32 Euro im Handel erhältlich.

Unterdessen arbeitet Kraft im Hintergrund schon an den nächsten Projekten – eines über Dichter-Freundschaften in der Literaturgeschichte, das andere Projekt nennt sich „Schattenkanon“ – eine Auswahl von seiner Meinung nach zu Unrecht vergessener Autoren, natürlich wieder seine „Top 40“. Wenn er mit dieser Arbeit fertig ist, hat er bald 40 Bücher veröffentlicht. „Dann ist auch Schluss“, sagt er. Zumindest hat er vor, seiner magischen Zahl treu zu bleiben.