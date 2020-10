Autofahrerin kann nicht rechtzeitig bremsen: Dreijähriger Junge in Breitbrunn schwer verletzt

Der First-Responder der Feuerwehr Breitbrunn, ein Rettungswagen, ein Kindernotarzt, ein Rettungshubschrauber und die Polizei waren im Einsatz: Bei einem Verkehrsunfall wurde ein kleiner Junge schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Breitbrunn - Schwerer Unfall an der Staatsstraße in Breitbrunn: Am heutigen Montag gab es gegen 8.15 Uhr auf der Staatsstraße 2067 in Breitbrunn ein Verkehrsunfall, bei dem ein dreijähriger Junge schwer verletzt wurde.

Eine 30-jährige VW-Fahrerin aus Freising war auf der Hauptstraße in Richtung Herrsching unterwegs. Als sie an geparkten Fahrzeugen vorbeifuhr, rannte ein dreijähriger Junge aus Breitbrunn hinter den Fahrzeugen unvermittelt auf die Straße. Die Autofahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und touchierte den Jungen.

Durch den Verkehrsunfall wurde der Dreijährige schwer am Bein verletzt und daher in Begleitung seiner Mutter mit einem Rettungshubschrauber in eine Münchner Klinik geflogen.

Die Autofahrerin erlitt einen Schock, bedurfte laut Polizei aber keiner weiteren Behandlung. An ihrem Fahrzeug entstand kein Sachschaden.

An der Unfallstelle waren der First-Responder der Feuerwehr Breitbrunn, ein Rettungswagen, ein Kindernotarzt, ein Rettungshubschrauber sowie die Polizei im Einsatz.