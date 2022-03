Autos sollen im Boden verschwinden

Von: Andrea Gräpel

Die Variante 3 soll die Basis für die Planung am Mitterweg in Herrsching sein. © Plan: 3+Architekten

Der Startschuss für bezahlbaren Wohnraum in Herrsching am Mitterweg fiel bereits im Januar. Möglichst bald will die Gemeinde gleich neben der Pfarrkirche St. Nikolaus 26 Wohneinheiten in verschiedenen Größen schaffen, die sie an Einheimische für – laut aktuellem Stand – zehn Euro pro Quadratmeter anbieten will. Baukosten in Höhe von 9,4 Millionen Euro stehen für das staatlich geförderte Wohnen in dieser Größe als Erstschätzung im Raum.

Herrsching - Die Planungsbeteiligten samt Kümmerer aus dem Gemeinderat waren im Januar zusammengekommen, um zu sehen, was auf dem gemeindeeigenen Grundstück möglich ist. Hubert Blasi und Norbert Kampfinger vom Architekturbüro 3+Architekten stellten dem Gemeinderat in der jüngsten Sitzung nun drei Varianten mit jeweils drei Baukörpern vor, wobei nur die, die am wenigsten geeignet scheint, dem aktuellen Bebauungsplan entspricht. Das heißt, dass das Zeitfenster der Umsetzung inklusive Änderungsverfahren um ein halbes bis zu einem Jahr erweitert werden muss. Favorisiert wurde von der Mehrheit (15:6) die Variante, die am meisten Kellerfläche für Tiefgarage und Abteile bietet. Christoph Welsch (Grüne) könnte sich durchaus eine Vergrößerung der Baukörper vorstellen. Eine Optimierung bekamen die Planer deshalb als Hausaufgabe mit auf dem Weg. Entscheiden soll darüber dann der Bauausschuss.

Die bevorzugte Variante sieht drei dreigeschossige Baukörper vor mit einem Längsbau am Mitterweg und zwei Querbauten nach Osten. Oberirdisch sind fünf Besucherplätze geplant, unterirdisch 44 Kfz-Stellplätze. „Alles andere macht keinen Sinn“, fand Roland Lübeck (CSU), „Autos müssen verschwinden.“ Ähnlich argumentierte Christiane Gruber (BGH): „Mir geht es um die Wohnqualität, ein Parkplatz als Garten, ist nicht schön.“ Zwei Beiträge, die dem Vorschlag von Gerd Mulert und Gertraud Köhl (beide Grüne) entgegenstanden, zugunsten von mehr Wohnraum am Stellplatzschlüssel zu schrauben. Sie waren der Meinung, dass bei zwei Bewohnern, von denen einer idealerweise in Herrsching arbeite, nicht zwei Fahrzeuge nötig seien. Damit würde man nicht nur Bewohnern Vorschriften machen, sondern alle Bauwerber vor den Kopf stoßen, die sich an die Stellplatzsatzung halten müssen. Für Christina Reich (CSU) war das ein No-Go.

Nach der vorgelegten und bevorzugten Variante würde die Zufahrt vom Mitterweg durch das Längsgebäude auf einen Innenhof erfolgen. Zehn Wohneinheiten böten 40 bis 55 Quadratmeter in Ein-bis Zweizimmerwohnungen Platz, acht 65 bis 75 Quadratmeter in Dreizimmer- und acht 90 Quadratmeter in einer Vierzimmerwohnung.

Die Finanzierung basiert auf drei Säulen: Der Staat fördert nach dem Wohnungsbauförderprogramm 30 Prozent der Baukosten und des Grundstückwertes. Ein Vorteil für die Gemeinde, da die Fläche ihr gehört. Kämmerin Miryam Goodwin hatte bei Baukosten von acht Millionen Euro in der Finanzplanung vorsichtig mit zwölf Millionen kalkuliert, kommen also noch mal eine Million Euro drauf. Ein Vorteil bleibt, dass die Gemeinde schon Eigentümerin der Fläche ist. Die zweite Säule stützt sich auf den Teil der Baukosten, die der Gemeinde verbleiben und die sie finanzieren muss. Dafür gibt es ein gefördertes, günstiges Darlehen. Die dritte Säule ist eine Eigenleistung.