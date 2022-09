AWA-Geheimnisse auf dem Smartphone

Damit geht’s einfach: AWA-Vorstand Maximilian Bleimaier mit einem der QR-Codes, die Interessierten den Zugang zu vielen Infos über die Anlagen der AWA ermöglichen – in diesem Fall ein Regenrückhaltebecken. © Andrea Jaksch

QR-Codes an Anlagen der AWA Ammersee sind für Bevölkerung und mögliche Mitarbeiter ein schneller Weg, sich über die Technik und Gebäude zu informieren. Die Idee hat AWA-Vorstand Maximilian Bleimaier aus Berlin mitgebracht – und er macht alles in seiner Freizeit selbst. Drei Codes sind es bisher.

Herrsching – Es war bei einem Berlin-Besuch, als Maximilian Bleimaier QR-Codes aufgefallen sind, die an vielen Kunstwerken in der Bundeshauptstadt hängen. Mit dem Smartphone abgescannt, öffnet sich sofort eine Seite, in der alle Informationen zu Werk und Künstler aufgelistet sind. Der Vorstand der Ammersee Wasser- und Abwasserbetriebe (AWA) war begeistert und überlegte, ob dies nicht auf die Einrichtungen des Kommunalunternehmens übertragbar sei. Der 30-Jährige, der wie sein verstorbener Vorgänger Hermann Doblinger selbst mit ganzem Herzen die Geschicke der AWA gerne auch in neue Richtungen führt, hat einen Hintergedanken. Was mit Street-Art gegen Schmierereien anfing (wir berichteten), führt er nun mit den QR-Codes fort: Mit ihnen will Bleimaier mehr Aufmerksamkeit auf die abwechslungsreiche Arbeit des Unternehmens lenken und bestenfalls neue Mitarbeiter gewinnen.

„Keiner weiß, was sich unter dem Häuschen über einem Großpumpwerk befindet, geschweige denn, dass es ein Großpumpwerk ist“, sagt Bleimaier. Über den QR-Code, den jeder mit dem Smartphone ablesen kann, wird dies anschaulich erklärt – zum Teil in einem Video, mit dem die AWA Interessierte quasi in den Untergrund führt, in dem sich zum Beispiel am Kienbach ein imposanter 5800 Kubikmeter fassender Stauraumkanal befindet, damit die Kanalisation bei Starkregen nicht überlastet wird. Alle Einrichtungen sind technisch auf dem modernsten Stand und aus der Ferne steuerbar. Ganz am Ende eines jeden Beitrags erscheint dann der unaufdringliche Hinweis auf die Rubrik „Karriere“ mit einem Job-Angebot.

„Wir suchen dringend Mitarbeiter“, sagt Bleimaier zum Hintergrund. Inklusive 450-Euro-Kräften beschäftigen die AWA aktuell etwa 50 Personen. „Vier Stellen sind offen, in der Buchhaltung und bei den Wasserversorgungstechnikern“, so der Vorstand. Willkommen seien auch Quereinsteiger, die sich für eine Umschulung interessierten. Zusätzlich werde momentan ein ITler gesucht.

Aktuell befinden sich die Codes an drei Bauwerken – am mit Street-Art verzierten Großpumpwerk am Kienbach in Herrsching, am Großpumpwerk Lochschwab in Herrsching und am ebenfalls mit Street-Art bemalten Regenrückhaltebecken in Steinebach. Insgesamt gibt es im Verbandsgebiet 58 Anlagen für Abwasser, davon 20 Großpumpwerke, und 58 Wasserbauwerke. „Aber auf die wollen wir gar nicht aufmerksam machen, da könnte jemand Unsinn im Sinn haben.“

Viele der Anlagen liegen versteckt und sind nicht zu sehen. Bleimaier konzentriert sich deshalb auf die Abwasseranlagen, an denen viele Menschen vorbeikommen und deren Häuschen oder Aufbau vielleicht neugierig machen, mehr zu erfahren. Dass zum Beispiel die Länge des Kanalsystems aller Mitgliedsgemeinden etwa 340 Kilometer beträgt und die älteste Abwasserpumpanlage aus dem Jahr 1965 stammt. „Sie leistet immer noch treue Dienste“, sagt Bleimaier stolz. All diese Informationen werden über den Code geliefert.

Während andere Unternehmen für Aktionen wie diese für viel Geld Werbeprofis engagieren, hat Bleimaier Gefallen daran gefunden, die Beiträge selbst zusammenzustellen – auch die Videos. Alles in seiner Freizeit, ansonsten habe er dafür keine Zeit, sagt er. Das Ergebnis unterscheidet sich von dem der Profis nicht. Bleimaier besann sich nämlich auf seine Zeit vor seinem Bauingenieur-Studium, als er selbst Musikvideoaufnahmen begleitet und geschnitten hat. Technikaffin ist er als Ingenieur ohnehin. Im Juli legte er los.

Ob sich tatsächlich neue Mitarbeiter werben lassen, muss auch Bleimaier abwarten. Er hofft, ja. „Wir sind gespannt“, sagt er.