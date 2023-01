„Bachwache“ steht bereit

Von: Andrea Gräpel

Der Zuschnitt der Weiden am Kienbach brachte den Ruf nach Baumschutz und Grünplanung Anfang dieses Jahres so richtig in Gang. Jede Fällung wird seitdem genau unter die Lupe genommen. © Andrea Jaksch

Morgen beginnt Gehölzpflege am Herrschinger Kienbach. Eine freiwillige „Bachwache“ aus dem Kreis der Bürgerinitiative Pro Natur kontrolliert die Arbeiten.

Herrsching – Es seien keine vorbereitenden Maßnahmen für die anstehende Kienbach--Sanierung, betont Johannes Haas. Er ist im Wasserwirtschaftsamt Weilheim zuständig für die Planung der Sanierung, aber auch für den „Gewässerunterhalt“, der alle paar Jahre notwendig werde. Schon morgen beginnen in diesem Zusammenhang sogenannte Gehölzpflegemaßnahmen (wir berichteten). Gestern wurden die Bäume farbig markiert. „Da kann sich jeder anschauen, welche Bäume wir wegschneiden müssen“, sagt Haas.

Die Mitstreiter der Herrschinger Initiative Pro Natur sind alarmiert und schauten auch gestern schon hin. Über ihre Initiative, die unterdessen als Arbeitskreis in Herrschings Lokale Agenda 21 aufgenommen wurde, werden über Doodle Helfer gesucht, die die etwa drei Wochen andauernden Maßnahmen kritisch begleiten. Jeweils zwei Personen sollen den Arbeitern unregelmäßig auf die Finger schauen.

Als neuer Agenda-Arbeitskreis hofft die Initiative, mehr Einfluss nehmen zu können. Als solcher hat sie laut eines Gemeinderatsbeschlusses aus dem Jahr 1998 nicht nur ein Antragsrecht und bei klärenden Fragen noch dazu auch ein gewisses Rederecht im Gemeinderat, sondern sie hofft nach Aussage Wittmanns auch auf finanzielle Mittel, die den Agenda-Arbeitskreisen zur Verfügung stehen. Die „Bachwache“ betrifft dies nicht, die ist freiwillig.

Die anstehenden Arbeiten, so Haas, würden zum einen unterhalb des Bahnhofs notwendig, zum anderen am oberen Bachlauf. Sie dienten vornehmlich dazu, den Abflussquerschnitt freizuhalten. Insgesamt seien vier Bereiche gekennzeichnet. In Zusammenhang mit der Sanierung sei nur der Einsatz eines Schreitbaggers zur Baugrunduntersuchung notwendig. Um diesen in den Bach zu bekommen, müsse zwar ein Weg freigeschnitten werden, „das ist aber ohne großen Aufwand notwendig“, versichert Haas. Die Mitstreiter der Bürgerinitiative sehen das anders, nachdem in einem Anliegerschreiben angekündigt wurde, dass bei den anstehenden Maßnahmen einige Bäume mit einem Stammquerschnitt von 20 bis 30 Zentimeter gefällt werden müssten. „Das sind 95 Zenitmeter Stammumfang“, sagt Sprecher Norbert Wittmann. Seiner Meinung nach sei bei diesem Maß nicht mehr die Rede von einem kleinen Baum.

Unterdessen sind die Pläne für die weit aufwendigere Sanierung und den Ausbau des Kienbachs vorangeschritten. „Bis März werden sie wohl fertig“, sagt Johannes Haas. Ob sie im Rahmen der für den 2. März geplanten Bürgerversammlung vorgestellt werden oder in einer Gemeinderatssitzung, sei noch offen. Dass sie vorgestellt werden, war ein Versprechen nach den Baumfällungen Anfang vergangenen Jahres, die den Protest und die Gründung der Bürgerinitiative ausgelöst hatten.