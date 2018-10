Empfangshalle wird zur Wunsch-Galerie

Die Gruppe „Künstler aus dem Einbauschrank“ haben ihr erstes Kunstprojekt im Bahnhof Herrsching veranstaltet.

Herrsching – An den Dachbalken der Herrschinger Bahnhofshalle wehten am Samstag weiße Blätter im Wind – symbolisch dafür: „Der Bahnhof ... ein unbeschriebenes Blatt.“ So haben „Die Künstler aus dem Einbauschrank“ ihr Projekt getauft. Gemeinsam mit dem Verein „Wir schaffen das“ und der Initiative „Herrsching gestalten“ luden sie dazu ein, dieses weiße Blatt mit Ideen für einen zukünftigen „Kulturraum Bahnhof“ zu füllen. „Die Künstler aus dem Einbauschrank“ hatten zuletzt das viel gelobte Projekt „Kunst wegen Geschäftsaufgabe“ im abrissreifen Sporthaus Henle auf die Beine gestellt.

Vor dem Gemüse- und Weinladen spielte Musik, während Menschen aus der S-Bahn stiegen und nicht selten eine Weile zuhörten und Herrschinger auf einem mannshohen Stück Papier ihre Vorschläge hinterließen. Es war eine Szene, die besser als alle Worte beschrieb, wie es in Zukunft am Herrschinger Bahnhof aussehen könnte.

Auf der Wunschliste stand ein fester Marktplatz oder ein Kunstatelier, spontane Musik, eine offene Werkstatt, Singen und Tanzen – und immer wieder „Vetter muss bleiben“. Denn Reiseberater Hansgeorg Vetter ist eine echte Rarität, sein Schalter südlich der Halle war auch am Samstag gut besucht. „Der macht das mit so viel Herzblut“, fand Veranstaltungsbesucherin Desirée Lagaaij.

Im Schatten der Markise des Gemüse- und Weinladens spielte Singer-Songwriter Jakob Mühleisen, auf Trommeln begleitet von Ibrahim Birima und Mohamed Bangura. Ibrahim sei der Mittler der Kulturen in der Asylunterkunft, schwärmten Ela Bauer und Johanna Neubauer-Da Luz vom Verein „Wir schaffen das“. Er sei ein Integrationsmodell – und ganz in diesem Sinne könnten sich die beiden im Bahnhof das Integrations-Café Blabla vorstellen. Wie bestellt wanderte in diesem Moment eine französische Familie vorbei, die kurz der Musik lauschte, bevor sie weiterzog.

Unter den Gästen befand sich auch Friedhelm Kreis, der seit 1974 in einer Wohnung im ersten Stock lebt und einst den Bahnhof baute. Er freute sich auf Konzerte im Bahnhof, sagte der 75-Jährige. Der damit einhergehende Lärm störe ihn nicht. Konzerte hatte auch Musiker Peter Schuhmann im Sinn und zwar nach Vorbild des Steinebacher in Wörthsee. „Aber offen für alle.“ Einen Rückzugsort für Jugendliche, die aus dem Jugendhaus herausgewachsen sind, schlug Moni Thurner vor.

Lyrikerin Leni Quinner wünschte sich einen Ort, wo die Schreibwerkstatt arbeiten, aber auch öffentlich lesen könnte. Und das alles barrierefrei als Alternative zum Kurparkschlösschen, warf Herrschings Vize-Bürgermeister Hans-Jürgen Böckelmann ein. Christiane Gruber, Gemeinderätin und als Mitglied von „Wir schaffen das“ Teil der Initiative, freute sich über die vielen Besucher, deren Ideen jetzt zusammengetragen und in die Gestaltung des Bahnhofgebäudes miteinfließen könnten.

Vor der Umsetzung jeglicher Ideen muss allerdings das Eisenbahnbundesamt den Bahnhof erst entwidmen – und bekanntlich mahlen die Mühlen der Bahn langsam. Christiane Gruber machte jedoch deutlich: „Ich habe die Hoffnung, dass man aktiver auf die Bahn zugeht.“

Von Michèle Kirner