Entscheidung naht

Die Schranken an der Rieder Straße sind derzeit 14,5 Minuten (ohne Rangierfahrten) in einer Stunde geschlossen, mit Inbetriebnahme der zweiten Stammstrecke steigt die Schließzeit wohl auf 21 Minuten plus.

Bahnübergang Herrsching

Von Andrea Gräpel schließen

Mit Verspätung liegt nun der sogenannte Schließzeitenplan vor, der Grundlage dafür ist, ob am Bahnübergang Rieder Straße in Herrsching eine Straßenunterführung notwendig wird oder nicht. Abschließend beantwortet ist diese Frage aber noch nicht. Das Staatliche Bauamt will dies zeitnah klären.

Herrsching – Die zweite S-Bahn-Stammstrecke soll 2028 in Betrieb gehen – und das hat Auswirkungen auf Herrsching als Endbahnhof. Schon im vergangenen Dezember hatte die Bahn deswegen einen sogenannten Schließzeitenplan vorlegen wollen, der prognostiziert, wie lange die Schranken des Bahnübergangs Rieder Straße in der Stunde tatsächlich geschlossen sind. In der Bauausschusssitzung am Montag gab Bürgermeister Christian Schiller bekannt, dass diese Untersuchung seit vergangener Woche vorliegt. Derzeit beträgt die Dauer demnach zusammengerechnet 14,5 Minuten. Mit einem engermaschigen S-Bahntakt verlängere sich die Schließzeit in einer Stunde auf 21 Minuten. „Jetzt liegt es am Straßenbauamt“, sagte Schiller.

So einfach ist es aber wohl nicht. „Es sind noch Restfragen offen“, sagt Silke Schweigler gegenüber dem Starnberger Merkur. Sie ist als Abteilungsleiterin im Staatlichen Bauamt für den Bereich Straßenbau im Landkreis Starnberg zuständig. Es gebe keine klaren Grenzen, ab wann eine Unterführung für den Straßenverkehr anstelle des beschrankten Bahnübergangs notwendig werde, sagt sie. Außerdem seien keine Rangierfahrten in die Schließzeitenermittlung eingeflossen. Das heißt, das sich die Schließdauer durchaus noch verlängern kann. Ungeklärt sei zudem, ob die Bahntechnik Zeit abfangen könnte. „Wir versuchen, zeitnah eine Klärung herbeizuführen“, sagt Schweigler. Wohl wissend, dass die Gemeinde wie auf Kohlen sitzt, weil sie bis zu einer endgültigen Entscheidung auch keine weiteren Pläne mit dem ehemaligen Bofrost-Gelände direkt neben den Gleisen anstellen kann.

Die Gemeinde braucht dringend bezahlbaren Wohnraum oder Flüchtlingsunterkünfte und hat dafür diese Fläche ins Auge gefasst. Denn mit einem Baustart für ein neues Krankenhaus muss auch die Containerunterkunft an der Goethestraße verschwinden. Ganz abgesehen davon, dass mit einem neuen Krankenhaus an der Seefelder Straße auch innerorts mehr Verkehr zu erwarten ist.

Die Pläne für eine Straßenunterführung am Bahnübergang Rieder Straße liegen dabei fix und fertig in der Schublade. Seit zehn Jahren schon gibt es die Planung „zur Beseitigung des höhengleichen Bahnübergangs in Herrsching“. „Aber die Baumaßnahme ist nicht ganz so einfach“, räumt Schweigler ein. Erforderlich sei zum Beispiel der Bau einer sogenannten Grundwasserwanne im Erdreich.

„Dann wäre der Übergang über einen längeren Zeitraum zu“, erklärt sie und fragt sich, wie der Verkehr in dieser Zeit am besten umgeleitet werden könnte – über das Bofrost-Gelände, das auch als Baustelleneinrichtungsstelle benötigt würde? Über die Madeleine-Ruoff-Straße? Eine Lösung müsse gut durchdacht sein, auch finanziell. Die Kosten für den Bau würden sich Bund, Bahn und Freistaat teilen – ohne Fußgänger- und Fahrradwege, dafür ist die Gemeinde zuständig. „Das alles wird auf jeden Fall jetzt zeitnah geklärt werden“, versichert die Abteilungsleiterin.

Bürgermeister Schiller hatte in einer Sitzung im Oktober vergangenen Jahres schon einmal orakelt, wie lange eine Umsetzung der Maßnahme in Anspruch nehmen könnte, wenn es ein Okay gäbe: zwei Jahre für ein notwendiges Planfeststellungsverfahren und wohl noch mal zwei Jahre Bauzeit. Schon damals hatte er gesagt, dass die Zeit dränge.