Baumschutz: des einen Freud, des anderen Leid

Besonders imposante Vertreter ihrer Art seinen sie gewesen. Doch jetzt sind sie weg. Denn die Bäume standen einem Bauvorhaben im Weg.

Herrsching – Baumschutzverordnungen sind des einen Segen und des anderen Leid. In der vergangenen Woche war es das Leid von Dr. Thomas Kraft, der mit großem Bedauern feststellte, dass in seiner Nachbarschaft an der Panoramastraße in Herrsching zwei Buchen und zwei Eichen gefällt wurden, alle „imposante Vertreter ihrer Art“, wie er meint. Eine Fällung, die noch dazu während der Brutzeit vorgenommen wurde.

Tatsächlich ist es nach Paragraf 39 des Bundesnaturschutzgesetzes verboten, Bäume, die außerhalb des Waldes, von Kurzumtriebsplantagen oder gärtnerisch genutzten Grundflächen stehen, Hecken, lebende Zäune, Gebüsche und andere Gehölze zwischen 1. März und 30. September abzuschneiden. Wenn sich der Besitzer aber vergewissere, dass sich darin kein geschütztes Lebewesen befindet, sei dies innerhalb von Hausgärten auch während dieser Zeit erlaubt, weiß Franziska Kalz, Umweltreferentin im Rathaus. „Überprüft wird dies leider nicht“, bedauert auch sie. Bürgermeister Christian Schiller ist sich darüber hinaus nicht sicher, ob in diesem Fall nicht ohnehin eine Ausnahme gelte, da auf dem Grundstück gebaut werde. „Baurecht steht vor Baumschutz“, erklärt er.

Umso bedauerlicher sei es, dass Ende 2018 eine geltende Baumschutzverordnung aufgehoben worden sei, findet Anwohner Kraft. Dies war geschehen, weil die Rechtsaufsichtsbehörde darauf verwiesen hatte, dass Bedenken gegen die Verordnung bestanden. Empfohlen wurde, eine komplett neue Satzung zu erlassen. Aber um eine Baumschutzverordnung rechtssicher vollziehen zu können, bedürfe dies mindestens sechs Stunden pro Baum. Die Umweltreferentin hatte damals hochgerechnet, was dies für 150 Bäume im Jahr bedeute: ein Zeitaufwand von mindestens 900 Stunden oder anders ausgedrückt, 23 Arbeitswochen in Vollzeit. Dieser Aufwand erschien dem Gemeinderat zu groß. Schon lange vorher war damit begonnen worden, geschützte Bäume über die Bauleitplanung zu sichern. An der Panoramastraße existiert allerdings kein Bebauungsplan.

Viele nehmen Strafen in Kauf

„Weil Grundstücke so teuer sind, wollen die Leute natürlich die Fläche verwerten. Dafür zahlen sie auch gerne mehr. Strafen sind ihnen dann egal“, sagt Christian Schiller. Seiner Erfahrung nach finde der, der einen Baum fällen wolle, immer einen Weg. „Wir jedenfalls haben jeden Prozess bisher verloren.“ Immerhin, sagte er, pflanzten die meisten nach. Dass dies in vielen Fällen kein Trost sei, sei ihm bewusst.

Bäume und Grünordnung sind Schillers täglich Brot. Zwei Beispiele lagen gestern in seiner Post. Eine Thujenhecke, lange ungeschnitten, die nun in den öffentlichen Straßenraum rage und Rettungswege behindere, zum Beispiel. Plötzlich beruft sich der Eigentümer auf Baumschutz, denn durch den starken Rückschnitt gehe die Hecke kaputt. Hätte er sie regelmäßig geschnitten, gäbe es das Problem nicht.

Im anderen Fall gehe es um zwei Waldkiefern an der Luitpoldstraße, die eine zwölf, die andere 23 Meter hoch. „Visuell einwandfrei“, sagt Schiller. Da aus Platzgründen aber kein technischer Belastungstest möglich sei, sei laut Gutachten nicht ausgeschlossen, dass sie bei einem heftigen Sturm doch kippten. Deshalb komme der Gutachter zu dem Schluss, sie zu beseitigen. Schiller zuckt mit den Achseln. „Man findet immer einen Gutachter.“ Nicht selten solle die Gemeinde dann auch noch für den Belastungstest aufkommen, wenn sie darauf bestehe. Das seien unter Umständen fünfstellige Beträge, so Schiller. Ihm fehlten dazu die Worte. Seine Hoffnung ruhe darauf, dass sich das Bewusstsein verändere: „Der Mensch braucht den Baum, nicht der Baum den Mensch.“