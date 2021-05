Hanf-Logo fällt in Luxemburg durch

Das Logo erhielt anders als in Luxemburg in München problemlos ein Patent.

Europäischer Gerichtshof

von Andrea Gräpel schließen

Der bayerische Importeur und Hersteller von medizinischem Marihuana, das Herrschinger Unternehmen Bavaria Weed, darf sein Logo nicht als europäische Marke eintragen lassen. Dies hat der Europäische Gerichtshof entschieden.

Herrsching/Luxemburg – Die Wort-Bild-Marke, die aus dem Namen des Unternehmens sowie einem aufrecht stehenden Löwen mit einem Hanfblatt in der Pfote besteht, verstoße gegen die öffentliche Ordnung, befand das Europäische Gericht (EuG) in Luxemburg. Es bestätigte damit eine frühere Entscheidung des Amts der Europäischen Union für geistiges Eigentum, gegen die das Unternehmen geklagt hatte.

Amt und Richter störten sich dabei insbesondere am Wort Weed, das übersetzt unter anderem Marihuana – beziehungsweise umgangssprachlich Gras – bedeutet. Da das Zeichen „an den Freizeitkonsum von Marihuana erinnert“ würde es „als Förderung und Bewerbung oder zumindest Verharmlosung des Konsums von Marihuana als verbotene und illegale Substanz“ wahrgenommen, heißt es in der Entscheidung. In zahlreichen Mitgliedsstaaten der EU sei Marihuana eine verbotene Substanz. Der „Kampf gegen die Verbreitung von Marihuana“ sei jedoch „von besonderer Bedeutung, weil er einem Ziel der öffentlichen Gesundheit entspricht“.

Für das Unternehmen, das seine Geschäftsräume im Gewerbegebiet in Herrsching hat, habe dieses Urteil keine weitreichenderen Konsequenzen, versichert Thomas Hoffmann, einer der Geschäftsführer von Bavaria Weed, auch wenn sich die deutschen Cannabis-Pioniere diese Eintragung gewünscht hätten. Gleichwohl waren sie vor den Europäischen Gerichtshof gezogen, um sich die Eintragung zu erklagen. „Man würde sich weltweit leichter tun“, erklärt Hoffmann.

Den Geschäftsführer verwundert die finale Entscheidung des Gerichtshofs, denn die Eintragung in der gewünschte Klasse beim Patentamt in München sei problemlos erfolgt. Den Vertrieb des medizinischen Produkts mit verbotenen Substanzen gleichzustellen leuchtet zumindest ihm nicht ein. Aber zwingend erforderlich sei die Eintragung beim Europäischen Patenmarkenamt für das operative Geschäft auch nicht. Es laufe alles weiter wie bisher.

Bavaria Weed wurde 2018 gegründet. Das Unternehmen mit Sitz in Herrsching und einer Produktionsstätte in Leipheim versorgt Apotheken mit medizinischem Marihuana (wir berichteten). Die Herstellungserlaubnis wurde erst im August vergangenen Jahres erteilt. Auch in Deutschland ist Cannabis erst seit 2017 unter bestimmten Voraussetzungen auf Rezept verfügbar. Hoffmann und Stefan Langer, beide aus Herrsching, wagten den Sprung gemeinsam mit Sebastian Pötzsch aus der Münchener „Patentpoolgruppe“, die die Finanzierung stemmt und die Unternehmensgründung begleitet. Ziel bleibe es, Bavaria Weed europaweit führend ins Geschäft zu bringen.