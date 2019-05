Motorrad kracht in Audi: Sozia tot

Die Polizei geht von einem Fahrfehler aus: Tödlich verletzt wurde am Donnerstag bei einem Motorradunfall auf der Mühlfelder Straße in Herrsching die 59-jährige Sozia des Kradfahrers.

Herrsching - Der 55-jährige Mann aus Eching bei Neufahrn selbst wurde mit mittelschweren Verletzungen, wie die Polizei mitteilt, mit dem Rettungshubschrauber in die Murnauer Unfallklinik geflogen.

Nach Mitteilung eines Augenzeugen, der dann als einer der Ersthelfer am Unglücksort war, ereignete sich der Unfall gegen 13.40 Uhr. Der Motorradfahrer hatte aus Richtung Mühlfeld kommend an der Ampelkreuzung mit der Seestraße anhalten müssen. Als die Lichtzeichenanlage auf Grün sprang, fuhr der Mann an, „mit schlingerndem Vorderrad“, wie der Augenzeuge beobachtet hatte. Der Fahrer habe das Motorrad zunächst wieder unter Kontrolle gebracht. Dann sei das Vorderrad erneut ins Schlingern geraten. Beim Versuch, die Maschine wieder in den Griff zu bekommen, sei diese auf die Gegenfahrbahn geraten.

Dem Krad kam in dem Augenblick der Audi eines 46-jährigen Mannes aus Eresing entgegen. Der Echinger wollte noch ausweichen, streifte aber den Pkw vorne rechts am Kotflügel. Durch den Aufprall wurde die Sozia, eine Frau aus Feldkirchen, über den Wagen geschleudert und prallte gegen einen an der Straße geparkten Pkw. Der Motorradfahrer krachte mit dem Krad gegen einen weiteren dort abgestellten Pkw und stürzte, so die Unfallschilderung der Polizei.

Als der Augenzeuge an der Unfallstelle angekommen war, habe sich bereits ein Passant um die Frau gekümmert und die Rettung alarmiert. Nach wenigen Minuten seien zunächst First Responder und dann auch der Notarzt eingetroffen. Gemeinsam hätten die Rettungskräfte versucht, die bewusstlose Frau zu reanimieren. „Das haben die 30 bis 40 Minuten gemacht, mit Defibrillator und allem, was sie zur Verfügung hatten“, sagt der Ersthelfer, „aber da war nichts mehr zu machen.“ Vermutlich war die Verunglückte sofort tot gewesen.

Im Audi hat nach Angaben des Zeugen eine Familie mit zwei kleinen Kindern gesessen: „Die standen unter Schock, aber verletzt wurde von denen niemand.“

Der verunglückte Kradfahrer und seine Sozia waren mit zwei weiteren Motorradfahrern unterwegs gewesen. Die zwei anderen – bei einem handelte es sich um den Sohn des Verunglückten, wie der Ersthelfer erfahren hat – waren vorausgefahren und hatten kurz vor dem Gasthof zur Post auf die dritte Maschine gewartet – sie mussten das Unglück hautnah miterleben. Nach Angaben des Zeugen hatten alle drei Maschinen Freisinger Kennzeichen.

Zur Aufnahme des Unfalls war neben der Polizei auch ein Gutachter vor Ort. Deshalb blieb die Mühlfelder Straße im Bereich der Unfallstelle für dreieinhalb Stunden für den kompletten Verkehr gesperrt. Die Polizei gibt den Sachschaden mit etwa 35 000 Euro an. Im Einsatz waren neben den Beamten auch noch Rettungsdienst und Feuerwehr.