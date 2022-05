Ben Schulze wird Nachfolger von Kurt Neumaier als Trainer des TSV Herrsching

Von: Christian Heinrich

Beförderung: Ben Schulze steigt beim TSV Herrsching vom Reserve-Trainer zum Chefcoach auf.

Die Handballer des TSV Herrsching haben einen neuen Trainer: Eigengewächs Ben Schulze löst Kurt Neumaier ab, der sich eine Pause vom Trainerjob gönnen will.

Herrsching – Der Abschied fiel allen Beteiligten schwer. „Er ist als Trainer nach Herrsching gekommen und geht als richtiger Freund“, sagt Uli Sigl. Vor fünf Jahren hatte der damalige Handballabteilungsleiter und aktuelle Sportchef des TSV Kurt Neumaier an den Ammersee gelotst. Zunächst betreute er die Junioren, nach einem zwischenzeitlichen Engagement bei der Reserve des TuS Fürstenfeldbruck übernahm er Herrschings erste Mannschaft. Der Coach war ein Glücksfall für den Verein, denn er formte verheißungsvolle Talente wie Elias Engelhard zu echten Leistungsträgern.

Dass Neumaier seine erfolgreiche Arbeit beim TSV beendet, zeichnete sich bereits um die Jahreswende ab. Die Pandemie hatte auch an seinen Nerven und seiner Motivation gezehrt. Mal hieß es hü, mal hieß es hott, mal wurde trainiert und gespielt und mal nicht, mal besaßen Inzidenzen einen Richtwert, und irgendwann waren sie nur noch bedeutungslos. Als der Bayerische Handball-Verband (BHV) mit einer verschärften Abstiegsregelung den Vereinen noch mehr Druck machte, schien der Übungsleiter an den Funktionären und ihren Vorgaben zu verzweifeln. „Es hat ihn schon belastet und mitgenommen“, räumt Sigl ein. „Ich hatte keine Lust mehr“, begründet Neumaier seine Entscheidung. Trotz aller Widrigkeiten hielt er seine Mannschaft auf Tabellenplatz vier und damit sicher in der Landesliga.

Zum Abschied überreichte der TSV dem bekennenden Löwen-Fan ein Original-Trikot seines Lieblingsfußballklubs. Aber nicht nur das Abschiedsgeschenk, sondern auch die gemeinsame Zusammenarbeit werden ihm im Gedächtnis bleiben. „Gute Zeit, toller Verein, gutes Umfeld, es hat Spaß gemacht“, so Neumaier. Zwar schließt er nicht aus, irgendwann wieder als Trainer zu arbeiten, doch für die kommende Saison hat er sämtliche Angebote ausgeschlagen, um sich wieder zu erholen.

Kurt Neumaier war ein Glücksfall für den TSV Herrsching.

Neumaiers Nachfolge tritt Ben Schulze an. Für Sigl gab es überhaupt keine Bedenken, sich bei der Reserve zu bedienen: „Wozu in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah?“ In der aktuell auslaufenden Saison trug Schulze zusammen mit seinem Co-Trainer Carsten Hansen maßgeblich dazu bei, dass sich die zweite Garde in der Bezirksoberliga konsolidiert und sich wieder gut mit der ersten Mannschaft vernetzt hat. Der 32-Jährige, der zudem für den BHV sowie den Deutschen Handballbund (DHB) tätig ist, besitzt obendrein die Trainer-A-Lizenz. Sigl bezeichnet den neuen Chefcoach ebenfalls als Glücksfall für den TSV: „Was hätte uns Besseres passieren können?“

Schulze hat die Aufgabe, die Herren in der Landesliga zu halten, was nicht einfach wird. Patrick Herz hat aus gesundheitlichen und privaten Gründen seine Karriere beendet. „Dann gibt es noch das eine oder andere Fragezeichen“, so Sigl. Noch ist nicht geklärt, an welche Universität es Julian Taft verschlägt beziehungsweise wo Tizian Maier nach seinem Studium arbeiten wird. Da das Gros der Mannschaft zusammenbleibt, fällt Schulze die Aufgabe zu, die Arbeit seines Vorgängers fortzusetzen. „Es geht weiter darum, eigene Talente einzubauen“, erklärt Sigl. Was auch nicht anders zu erwarten ist, stammt Schulze doch aus dem eigenen Nachwuchs, wo er sehr früh als Trainer in die eigene Jugendarbeit mit eingebunden war.