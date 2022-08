Besonderes Konzert für besonderen Zweck

Von: Andrea Gräpel

Haben sich wiedergefunden: Kirchenmusiker Anton Ludwig Pfell und die weltbekannte Geigenvirtuosin Arabella Steinbacher. © Andrea Jaksch

Die alte Nikolauskirche in Herrsching soll zum Kultursaal umfunktioniert werden. Die Pfarrgemeinde hat dafür nun grünes Licht bekommen. Am Donnerstag, 25. August, steht das erste Benefizkonzert für dieses Projekt auf dem Programm. Es spielt Arabella Steinbacher, weltbekannte Violinistin und – Herrschingerin.

Herrsching – Arabella Steinbacher ist schon wieder auf dem Sprung, als sie dem Starnberger Merkur gemeinsam mit Kirchenmusiker Anton Ludwig Pfell erzählt, wie die Idee zum Konzert entstand. Ihr Flieger wartet schon, in wenigen Stunden geht es nach Bilbao, denn bei der Camerata Salzburg ist jemand krank geworden, und Arabella Steinbacher springt ein. Bis zum Benefizkonzert in Herrsching gibt die Violinistin weitere Konzerte auf Mallorca und in Brandenburg. Es ist Festivalzeit. Seit Januar ist die 40-Jährige wieder ausgebucht. Für das Benefizkonzert nimmt sie sich aber gerne Zeit. „Mit der alten Nikolauskirche verbinden mich viele Erinnerungen. Es ist mir ein Herzensanliegen, gemeinsam mit meinem lieben Freund Toni Pfell das Benefizkonzert für den Wiederaufbau zu geben“, sagt sie. „Toni“, so dürften nur Freunde ihn nennen, unterstreicht Pfell sogleich. Als Kirchenmusiker ist und bleibt er Anton Ludwig Pfell, darauf besteht der 72-Jährige. Pfell kennt Arabella Steinbacher seit ihrer Kindheit. Ihr Vater, Musikprofessor Alexander Steinbacher, hatte in Pfells Orchester in Andechs gespielt. Auch Arabella Steinbacher spielte ab ihrem achten Lebensjahr mit. Sie wuchs zweisprachig in einer Musikerfamilie auf, denn Mutter Kyoko ist Sängerin und stammt aus Japan.

Pfell hatte lange nichts von Arabella Steinbacher gehört, die seit ihrem 20. Lebensjahr von einem Konzert zum nächsten reist. Bis Corona. „Plötzlich läutete das Telefon und Arabella war daran“, erzählt er noch immer hoch erfreut darüber. Konzerte gab es nicht mehr, sie habe sich wie ein Fisch ohne Wasser gefühlt, sagt sie: „Man trocknet förmlich aus.“ Da sie mit ihrer heute fast dreijährigen Tochter wieder zurück in Herrsching war, bat sie, wieder mit ihm spielen zu dürfen – Violine und Orgel. Für ein kleines Publikum gaben beide schon 2020 drei Sommerkonzerte. Nachdem die Diözese nun auch grünes Licht für die Umgestaltung der alten Nikolauskirche in einen Kultursaal (wir berichteten) gegeben hatte, wenn der Altarraum weiter liturgisch nutzbar bleibt, zögerten sie nicht lange, zur Finanzierung von insgesamt wohl drei Millionen Euro mit einem Benefizkonzert beizutragen.

Wie berichtet, ist die alte Pfarrkirche wegen Baumängeln bereits seit 2015 geschlossen. Bei der Überlegung zur weiteren Nutzung war die Idee für einen Kultursaal entstanden. Die politische Gemeinde hat ihre Unterstützung bereits zugesagt.

Pfell hat ein exquisites Programm zusammengestellt und arrangiert mit Bachs Violinkonzert E-Dur, Mozarts Adagio E-Dur sowie seiner Violinsonate G-Dur und Beethovens F-Dur-Romanze zum Schluss. Das Konzert wird zweigeteilt auf der Empore an der Orgel und im Altarraum der Nikolauskirche an der digitalen Orgel gespielt. „Damit wir auch gesehen werden“, sagt Pfell, weil er selbst der Geigenvirtuosin nicht nur gerne zuhört, sondern ihrem versunkenen Spiel in ihrer zurückgenommen Art auch gerne zusieht. Pfell nennt es „japanisch“.

Anders als um die bekannten Geigenspielerinnen aus Gauting war um Arabella Steinbacher nie Aufhebens gemacht worden, wohl auch, weil der Vater größeren Wert auf die Musikalität gelegt hatte. Schon ab ihrem achten Lebensjahr studierte auch sie bei Ana Chumachenco an der Hochschule für Musik und Theater in München. Sie teilte sich also die Lehrerin mit Julia Fischer, wie beide Frauen sich heute weltweit Bühnen teilen – „nur zu unterschiedlichen Zeiten“.

Und noch eine Besonderheit steckt in dem Benefizkonzert. Arabella Steinbacher wird auf einer Guarneri del Gesù spielen. Es ist eine Violine aus dem Jahr 1744, die ihr selbst nur kurzzeitig von einer Schweizer Stiftung für eine CD-Aufnahme zur Verfügung steht. „Etwas ganz Besonderes“, schwärmt die Herrschingerin.

Um niemanden nach Hause schicken zu müssen – Pfell rechnet mit viel Publikum, bittet er, sich für das Konzert per E-mail an kirchenmusik@pg-ammersee.de anzumelden. Der Eintritt ist frei, Spenden für die alte Nikolauskirche sind erwünscht.