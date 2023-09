Beste Werbung in eigener Sache

Von: Andrea Gräpel

Teilen

Täuschend echtes Wasserventil: Künstler Lando (Melander Holzapfel, l.) und AWA-Vorstand Maximilian Bleimaier haben ihre Freude an dem Motiv. © Andrea Jaksch

Ein weiteres Pumphäuschen der AWA Ammersee ist Hingucker geworden. Ein Ziel ist, Wandschmierereien zu verhindern, aber auch Werbung.

Wartaweil – Die erste Graffiti-Aktion der Ammerseer Wasser- und Abwasserwerke (AWA) fand großes Lob von allen Seiten. Es war die Neugestaltung des Pumphäuschens am Kienbach in Herrsching. Das war vor zwei Jahren. 2022 folgten die Schaltanlagen in Stegen und Steinebach. Gerade hat Künstler Lando (Melander Holzapfel) ein neues Graffiti fertiggestellt, diesmal am AWA-Pumphäuschen in Wartaweil. AWA-Vorstand Maximilian Bleimaier kündigt weitere solcher Projekte an, auch in Zusammenarbeit mit dem Stellwerk, dem Haus der Jugend in Herrsching.

„Bei der Jobmesse der Realschule Herrsching kennen uns alle wegen der Graffitis“, freut sich Bleimaier. Auch dies war sein Ziel, als er 2021 das Pumphäuschen von Nils Jänisch alias Bert und Melander Holzapfel alias Lando gestalten ließ: Aufmerksamkeit erreichen. Abgesehen davon, dass es seither keine Schmierereien mehr am Pumphäuschen und an den beiden Schaltkästen gibt. Im September vor einem Jahr kamen die QR-Codes dazu. Über jedes Smartphone lassen sich die Codes abscannen, und der Handybesitzer erhält Informationen über die jeweiligen Anlagen. „Keiner weiß, was sich unter dem Häuschen über einem Großpumpwerk befindet, geschweige denn, dass es ein Großpumpwerk ist“, sagte Bleimaier. Über den QR-Code wird alles erklärt. Im Zusammenspiel mit den sozialen Medien ist es zugleich Werbung für die abwechslungsreichen Berufe bei der AWA, den über einen Link gerät der Nutzer gleich auf die Internetseite des Kommunalunternehmens. Und noch im vergangenen Jahr gab es dort vier unbesetzte Stellen. Dieses Jahr sei die AWA besser aufgestellt. Aktuell gesucht werde lediglich Verstärkung für das GIS-Team. „Wir suchen aber immer wieder Leute“, so Bleimaier.

Im Einzugsgebiet der AWA gibt es insgesamt 20 oberirdische Pumphäuser und 38 unterirdische Anlagen, die über Schaltschränke an der Oberfläche bedient werden. Bleimaier hat vor, Jahr für Jahr ein Objekt professionell gestalten zu lassen. Eigentlich nur Abwasserbauwerke, auf denen dann über den QR-Code viele Informationen gegeben werden. Bei versorgungs- und systemrelevanten Trinkwasserbauwerken wie dem Pumphäuschen in Wartaweil ist die AWA zurückhaltender. Dort werden nur allgemeine Infos gegeben, etwa dass die Leitungen der AWA insgesamt eine Entfernung „von hier bis nach London“ zurücklegten. Mehr Details zum Trinkwasser könnten schnell missbraucht werden. Das Thema Sicherheit spielt bei der AWA eine große Rolle.

Das Motiv in Wartaweil – ein Taucher ist durch ein Bullauge zu sehen – wurde aus einer Reihe von Entwürfen ausgewählt. Es soll sowohl auf den wenige Meter entfernten Ammersee verweisen sowie auf die Anstrengung der AWA, einen Beitrag zum aktiven Gewässerschutz zu leisten. Wie schon beim Pumphäuschen am Kienbach hofft Bleimaier, dass es auffällt. Die Anlage steht direkt an der Staatsstraße am Parkplatz zum Erholungsgelände und war bislang eher unbeachtet.

Das nächste Projekt will Bleimaier gemeinsam mit dem Stellwerk, dem Haus der Jugend in Herrsching, durchführen. Den Gemeindejugendpflegerin und den Jugendlichen steht für Graffitis eine Wand des ehemaligen Bofrost-Gebäudes legal zur Verfügung, um sich daran mit Graffitis zu versuchen. Das brachte Bleimaier auf die Idee, ein Pumphäuschen von den Jugendlichen gestalten zu lassen. Er hat auch schon eines ausgeguckt, das im nächsten Jahr von außen neu gestaltet werden soll. Die Jugendlichen sollen freie Hand haben dabei. Sie erhielten nur die Vorgabe, dass die Motive diskriminierungsfrei und gewaltfrei sein müssten. Der AWA-Vorstand ist schon sehr gespannt auf das Ergebnis.