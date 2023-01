Bester Auszubildender deutschlandweit?

Kann stolz auf sich sein: Clemens Hagemann erreichte Traumnoten bei seiner Abschlussprüfung. © Dieter metzler

Es ist schon etwas ganz Besonderes, wenn jemand den besten Abschluss in seinem Ausbildungsberuf in ganz Bayern schafft. Clemens Hagemann ist das gelungen. Der 21-jährige Herrschinger hat im Mammendorfer Unternehmen „Puzzlepie Veranstaltungstechnik KG“ seine dreijährige Ausbildung zur Fachkraft für Veranstaltungstechnik absolviert.

Herrsching - Dabei hat Hagemann zunächst als Oberbayerns bester Auszubildender mit dem hervorragenden Prüfungsergebnis von 95 von 100 möglichen Punkten abgeschnitten. Inzwischen hat er sich mit dem Ergebnis auch an Bayerns Spitze gesetzt. Ob Hagemann auch deutschlandweit der Beste ist, das wird sich erst im Frühjahr 2023 entscheiden, wenn die Prüfungsergebnisse aus den anderen Bundesländern vorliegen.

Der Weg zum Veranstaltungstechniker begann für den Herrschinger bereits in der Schule. „Der Beruf hat mir zugesagt“, erzählt Hagemann, der 2019 sein Abi am Christoph-Probst-Gymnasium in Gilching machte und in der Oberstufe zur Berufsorientierung bereits den Kurs „Bühnentechnik“ gewählt hatte. Dort machte der Gymnasiast erste Erfahrungen, als er interne, aber auch externe Veranstaltungen in der Schule technisch betreute. „Zusammen mit dem Kurs Bewegungskünste und dem Musical-Seminar haben wir beispielsweise 2018 jeweils eine große Show auf die Beine gestellt“, berichtet der 21-Jährige. Dabei zählten der Auf- und Abbau ebenso dazu wie die Einrichtung der Beleuchtungs-, Ton- und Videotechnik. Ein 14-tägiges Praktikum am Gärtnerplatz-Theater bestärkte Hagemann dann, die Ausbildung zum Veranstaltungstechniker einzuschlagen.

„Als Azubi sollte man sich natürlich neben den Hauptgewerken Licht-, Ton-, Video- und Kameratechnik auch bei der Bühnentechnik ebenso auskennen wie bei Vernetzung, Internet und WLAN, die bei Veranstaltungen und Festivals immer wichtiger werden“, sagt er. Sozusagen ins kalte Wasser geworfen wurde Hagemann, als er gleich zu Beginn seiner Ausbildung im September 2019 alle Prozesse kennenlernte. „Puzzlepie“ war von der Firma PRG beauftragt worden, die Beleuchtung für eine große Fernsehshow umzusetzen: die ZDF-Show „Across the Stars“ mit Anne-Sophie Mutter und Filmmusik von John Williams auf dem Münchner Königsplatz. Neue Geschäftsfelder erschließen, wie zum Beispiel Computergrafik oder virtuelle Veranstaltungen, standen bei dem Azubi während der veranstaltungslosen Zeit der Corona-Pandemie auf der Agenda. Als Prüfungsarbeit führte er eine komplette Planung und Durchführung der Abiturfeierlichkeiten seines ehemaligen Gymnasiums durch.

Seit Oktober studiert Hagemann an der TU München Elektro- und Informationstechnik mit dem Unterrichtsfach Deutsch. „In der Berufsschule habe ich festgestellt, dass ich komplexe Zusammenhänge gut vermitteln kann“, sagt Hagemann. Als Veranstaltungstechniker möchte er nicht mehr arbeiten: Er will nun Berufsschullehrer werden.

dm