Dreifachturnhalle im Zeitplan

Von: Laura Forster

Teilen

So weit ist die Turnhalle schon: Architekt Ulrich Köbberling (r.) erklärte Mitgliedern des Zweckverbandes für weiterführende Schulen im westlichen Landkreis (dem Schulträger der Realschule Herrsching) den Stand der Arbeiten. © Andrea Jaksch

Die Dreifachturnhalle der Realschule Herrsching nimmt Formen an. Bei einem Baustellenbesuch des Zweckverbandes für weiterführende Schulen im Landkreis stellte Architekt Ulrich Köbberling die Fortschritte vor und versicherte den Mitgliedern, dass das Projekt – Stand jetzt – im Zeitplan liege.

Herrsching – „Noch sieht es zwar sehr nach Rohbau aus“, sagte Architekt Ulrich Köbberling vom Büro Sommersberger GmbH am Donnerstagnachmittag während der Besichtigung der Baustelle der Dreifachturnhalle für die Realschule in Herrsching zu den Mitglieder des Zweckverbandes für weiterführende Schulen im westlichen Landkreis. „Aber wir sind in der letzten Zeit sehr weit gekommen.“ Nach mehreren Verzögerungen (wir berichteten) schreitet das Projekt voran. Die Fertigstellung ist für kommenden Spätsommer zu Beginn des Schuljahres 2022/23 geplant. „Derzeit sieht es so aus, dass wir den Zeitplan einhalten können. Ich kann jedoch nicht in die Zukunft schauen“, sagte Köbberling.

Die 35 Meter langen Spannbeton-Dachträger und die Eingangskonstruktion aus Eichenholz sind bereits eingebaut, auch die Lüftungsrohre sind schon installiert. Diese Woche soll in den Nebenräumen die Fußbodenheizung verlegt und der Estrich für die Umkleiden gegossen werden – es geht Schlag auf Schlag, was die Bauarbeiten der neuen Turnhalle betrifft. „Der nächste große Schritt ist in vier Wochen die Dachbegrünung“, erklärte Köbberling.

Die Kosten von rund 10,3 Millionen Euro werden laut Manfred Walter, Verbandsvorsitzender und Bürgermeister der Gemeinde Gilching, beinahe eingehalten. Das Projekt liege derzeit bei einer Kostenüberschreitung von 5,1 Prozent. „Wenn wir mit zehn oder zwölf Prozent abschließen, ist das immer noch ein guter Wert“, sagte Architekt Köbberling. Dass die Kosten noch einmal ansteigen, ist mit großer Wahrscheinlichkeit der Fall. In der Sitzung stimmten die Verbandsmitglieder über Nachtragsangebote in Höhe von rund 22 000 Euro brutto für Metallbau, Türen und Fenster sowie rund 43 000 Euro für Rohbauarbeiten ab. „Wir haben das ausreichend geprüft, es ist leider nötig“, sagte Köbberling. Die Versammlung stimmte den Mehrkosten einstimmig zu.

Auch über eine Änderung der geplanten Glasfassade wurde am Donnerstag diskutiert. Ursprünglich sollte die gesamte Fassade mit lichtdurchlässigem Bauprofilglas – Kosten: rund 390 000 Euro brutto – verkleidet werden. Eine Änderung, die der Prüfstatiker bei der Montierung fordert, würde die Kosten um 106 000 Euro erhöhen. „Das können wir nicht mittragen, deshalb haben wir überlegt, die Glasfassade nur im Obergeschoss anzubringen und im Erdgeschoss mit einer Putzfassade zu arbeiten“, sagte Manfred Walter. Das würde 47 000 Euro einsparen.

Dennoch zeigten sich die Verbandsräte nicht überzeugt. „Mir liegt das Wärmedämmverbundsystem im Magen“, sagte Florian Tyroller (Grüne) aus Wörthsee. „Das kann schnell kaputt gehen, was bei so vielen spielenden Kindern nicht ungewöhnlich ist, und es kann auch feucht werden.“ Walter merkte an, dass die Kosten immer noch unter de Marke von zehn Prozent Überschreitung liegen würden, selbst wenn die gesamte Höhe mit einer Glasfassade verkleidet werden würde. „Man muss natürlich damit rechnen, dass an andere Stelle noch einmal eine Preissteigerung kommen könnte“, sagte er. Letzten Endes entschied sich der Verband bei einer Gegenstimme, die Mehrkosten von 106 000 Euro in Kauf zu nehmen.