Seeufer kein Lebensraum für Biber

Herrsching– Die Biber am Herrschinger Seeufer waren offensichtlich nimmersatt. Aber jetzt ist Winterruhe. „Normalerweise haben die im Herbst ihre Vorratsspeicher gefüllt“, sagt Luitpold Schneider, einer von fünf Biberberatern im Landkreis Starnberg. Im Hauptberuf Revierförster im Forstrevier Andechs, hat er sich wie seine Kollegen ehrenamtlich für diesen Job angeboten. Zuständig ist er für die Bereiche Andechs und Herrsching.

Die aktuelle Situation in Herrsching hat den Fachmann erstaunt. „Interessant ist, dass der Biber an die riesengroße Weide ran ist, da muss er schon einen großen Hunger haben“, so Schneider. Außerdem sagt der Biberberater ganz deutlich, „dieser Uferbereich ist kein Lebensraum für den Biber“. Konflikte seien vorprogrammiert, die Gemeinde gebe schon aktuell viel Geld aus, um die Bäume zu schützen. „Wir brauchen eine Lösung.“

Fünf Biber sind es nach Kenntnis der Gemeinde Herrsching, die am Ufer gesehen wurden (wir berichteten). Wie viele Biberfamilien es genau sind, weiß niemand. Eine komplette Biber-Familie hat im Schnitt sechs Mitglieder. „Der Biber, der die Schäden am Herrschinger Seeufer verursacht, ist aber nicht der Biber, der aus dem Fischbach kommt. Da bin ich mir ziemlich sicher“, sagt Schneider. Am Fischbach gebe es genügend Bäume, die in der Nähe der Burg seien, das Seeufer sei zu weit entfernt. Schneider vermutet, dass der Biber, der am Seeufer die Bäume umnagt, vom See kommt. Von Norden oder Süden, das sei nicht auszumachen. Am Fischbach würden die Bäume sogar wieder „ausgezäunt“, die Estrichdrähte also entfernt.

Auch wenn der Biber im Winter bis zu 20 Stunden schläft und ruht, aktiv wird er bleiben. „Und es ist keine Lösung, wenn man gar nichts macht“, sagt Schneider. Die Schutzgitter für die Bäume sind die eine Sache, das Tier fangen wäre eine andere. Da der Landkreis flächendeckend wieder besiedelt sei, und sich auch bayernweit mehr als 20 000 der geschützten Tiere angesiedelt haben, hätte Schneider kein Problem damit. Und er merkt in diesem Zusammenhang an, dass der Biber keine natürlichen Feinde habe. Das Problem im Landkreis sei die dichte Besiedelung, „wir haben nur wenige Wasserwege“.

Auf dem Weg zur Lösung spricht Schneider von der Findungsphase, in der er sich momentan befinde. Die Frage sei, wie viel Konflikt noch zumutbar sei. Schneider: „Entscheiden muss das Landratsamt.“ Sicher aber sei, dass das innerörtliche Seeufer in Herrsching kein Lebensraum für Biber sei.