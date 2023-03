Blaue Wand soll TSV Herrsching im Spitzenspiel helfen

Fiebert dem Spitzenspiel entgegen und hofft auf lautstarke Unterstützung der Fans: Herrschings Trainer Ben Schulze. © Andrea Jaksch

Mit einem Sieg gegen Tabellenführer TSV Simbach könnten die Handballer des TSV Herrsching bis auf einen Punkt an den Spitzenreiter heranrücken. Gegen die starken Individualisten setzt Herrsching auf das Kollektiv.

Herrsching – Es ist angerichtet: Die Handballer des TSV Herrsching, aktuell Tabellenzweiter der Landesliga Süd, empfangen am Sonntag den noch ungeschlagenen Tabellenführer TSV Simbach in der Nikolaushalle (16.30 Uhr). „Das wird ein absolutes Highlight. Solche Spieler hat man in der Landesliga nicht oft“, sagt Herrschings Trainer Ben Schulze. Er erwartet eine großartige Atmosphäre. „Eigentlich bräuchten wir einen Statiker. Denn ich rechne damit, dass das Hallendach wegfliegt“, sagt der Herrschinger Trainer.

Beide Mannschaften dominieren in dieser Saison gemeinsam mit der drittplatzierten HSG Dietmannsried/Altusried ohne Wenn und Aber die Liga. Als leichter Favorit gehen die Gäste ins Spiel, die mit 32:2 Punkten eine fast perfekte Bilanz vorweisen können. Doch die Herrschinger (29:5) feierten zuletzt acht Siege in Serie und könnten mit einem Erfolg bis auf einen Zähler an Simbach heranrücken. „Dieses Spiel haben wir uns durch unsere grandiose Saison erarbeitet“, sagt Schulze.

Sein Team hat in den vergangenen Wochen nicht nur viele Punkte gewonnen, sondern auch viel Selbstvertrauen getankt. Der TSV-Coach kennt die hohe Qualität der Simbacher, denen er „tolle Arbeit“ attestiert und die das Hinspiel mit 31:22 für sich entscheiden konnten. Dennoch sagt der Trainer der Gastgeber: „Das ist kein Spiel David gegen Goliath. Es kommt keine Übermannschaft nach Herrsching.“ Man wisse genau um die Schwächen des Gegners und werde versuchen diese auszunutzen.

Die Simbacher haben nicht nur den gefährlichsten Werfer der Liga, Lukas Eichinger, in ihren Reihen, sondern mit Jan Josef auch die Nummer vier der Torschützenliste. Der torgefährlichste Herrschinger ist hingegen Marcus Hoffmann auf Rang zwölf. Das muss jedoch kein Nachteil sein. Gegen die starken Individualisten wollen die Herrschinger über das Kollektiv kommen – und sie setzen außerdem auf die Energie des Publikums. Schulze ruft seine Mannschaft dazu auf, die besondere Atmosphäre zu genießen. Das Erfolgsrezept: „Wir müssen dem Matchplan folgen und eine extreme Leidenschaft zeigen. Dann werden uns die Fans zum Sieg führen.“ Alle Herrschinger Anhänger werden dazu aufgerufen, in Blau zu erscheinen und eine „Blaue Wand“ zu bilden. Angesichts des erwarteten großen Andrangs raten die Verantwortlichen dazu, möglichst früh zu kommen und am Bahnhof zu parken.