Bofrost-Grundstück wird zur harten Nuss

Von: Andrea Gräpel

Auf dem Lageplan wird deutlich, wie schmal das ehemalige Bofrost-Grundstück an den Gleisen ist. © Grafik: GoogleEarth

Schon lange werden in Herrsching Stimmen laut, das ehemalige Bofrost-Gelände, das seit 2015 der Gemeinde gehört, für sozialen Wohnungsbau zu nutzen. Der Verband Wohnen hat die Möglichkeit evaluiert und fällt ein geradezu vernichtendes Urteil dazu.

Herrsching – Herrsching brauche Wohnraum für die Menschen, die sich längst integriert hätten. Das ehemalige Bofrost-Gelände biete sich dafür an. So hatte es Grünen-Gemeinderat Gerd Mulert im Mai in seiner Ausführung zu einem interfraktionellen Antrag von Grünen, BGH, SPD und FDP formuliert. Der Gemeinderat beschloss daraufhin, die Möglichkeiten dafür auszuloten. Im Übrigen verwies er das Thema an den Bauausschuss, in dem es am Montagabend nun auf Tagesordnung stand. Zu Gast in der Sitzung waren Andreas Oberhofer, Geschäftsführer des Verbandes Wohnen im Landkreis Starnberg, und sein technischer Leiter Wolfgang Robl. Auf Bitten der Gemeinde hatten sie Halle und Gelände untersucht. Nach zunächst positiv klingenden Nachrichten fällten sie am Ende ein geradezu vernichtendes Urteil für Wohnungsbau auf dem 16,6 Meter breiten und 51 Meter langen Grundstücksstreifen gleich neben den Bahngleisen.

Wie berichtet, befindet sich das ehemalige Bofrost-Gelände seit 2015 im Eigentum der Gemeinde und weckt Begehrlichkeiten – beim Runden Tisch Wohnen genauso wie beim Staatlichen Bauamt Weilheim. Die Mitstreiter am Runden Tisch wünschen sich dort Wohnraum – auch in Anbetracht dessen, dass die Flüchtlingsunterkunft an der Goethestraße früher oder später aufgelöst wird. Das Staatliche Bauamt dagegen würde die Fläche für die Baustelleneinrichtung benötigen, sollte eine Straßenunterführung den beschrankten Bahnübergang Rieder Straße ersetzen. Allerdings wartet es noch auf Aussagen der Bahn

Ungeachtet dessen bewerteten die Fachleute des Verbandes Wohnen die Möglichkeiten. Robls Fazit: „Wir werden das nicht wirtschaftlich darstellen können.“ Das Grundstück sei mit 16,6 Meter Breite unter anderem zu schmal, maximal wären nur 21 Wohnungen realisierbar. „Aber zu welchem Preis?“, fragte er im selben Atemzug. Aktuelle Verbandsprojekte realisierten 24 bis 31 Wohnungen auf bis zu dreimal so großen Flächen. „Wir könnten unseren Mietpreis pro Quadratmeter – aktuell bei 7,50 Euro – nicht halten.“ Wegen der Lage an der Bahnstrecke fürchten sowohl Robl als auch Oberhofer zudem ein großes Leerstandspotenzial. Abgesehen davon, dass sie mögliche Vorgaben der Bahn bei einem Grubenbau noch gar nicht einkalkuliert und gar nicht erst abgefragt hätten. Zudem seien ein Stellplatznachweis auch nicht ohne Weiteres möglich.

Auf die Nachfrage von Wolfgang Schneider (SPD), ob andere Investoren Interesse hätten, winkten beide ab. „Das Grundstück ist nicht wirtschaftlich.“ Ebenso wenig Chancen gab Robl der Überlegung, den Parkplatz einzubeziehen, indem er in Ständerbauweise überbaut wird, wie Claudia von Hirschfeld (BGH) einwarf. „Unter den aktuellen Rahmenbedingungen ist das nicht möglich“, sagte er – auch im Hinblick darauf, dass der Park-and-Ride-Platz seinerzeit gefördert worden sei und die Förderung dann auf dem Spiel stehe. Gleichwohl räumte Bauamtsleiter Guido Finster ein, dass noch ein Modellprojekt laufe, in dem dies untersucht werde. Das Ergebnis steht allerdings seit Jahren aus.

Gerd Mulert will die Hoffnung nicht aufgeben. „Wir haben ein dickes Brett zu bohren“, das sei ihm bewusst. Aber irgendwie werde sich schon eine Möglichkeit auftun, man müsse sich in Deutschland nur ein wenig umsehen. „Da kann man sagen, das ist naiv, aber es wird sicher gehen.“ Und er wird sicher Vorschläge vorlegen. Eine schnelle Lösung für den Wohnungsbau an dieser Stelle ist aber nicht in Sicht.