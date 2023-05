Bossa Nova unterm Kruzifix

Von: Andrea Gräpel

Haben sich gesucht und gefunden (v.l.): Moni Welsch, Ingrid Grünwald, Christine Stigloher, Iris Schümann, Michaela Lindig und Stephanie Feil in ihrem Probenraum im Keller der Heilig-Geist-Kirche. Es ist spannend, wie sich das Stück beim Einspielen dann verändert. Stephanie Feil (Klavier) © Andrea Jaksch

Sie können leise zum Dinner begleiten und umwerfend den Saal rocken – das haben die sechs Damen der Band Ladylake zuletzt beim Jahresempfang der Gemeinde Herrsching bewiesen (wir berichteten). Vor allem können sie eines – sie können begeistern. Seit fünf Jahren spielen sie zusammen.

Herrsching/Breitbrunn – Sie kommen aus Breitbrunn und Herrsching – Michaela Lindig, Christine Stigloher, Ingrid Grünwald, Stephanie Feil, Moni Welsch und Iris Schümann. Die Frauen im Alter zwischen 44 und 55 Jahren kennen sich über ihre Kinder, viele im gleichen Alter. Oder aus der Nachbarschaft. Irgendwann entstand die Idee, gemeinsam Musik zu machen. Erst im Wohnzimmer der Lindigs. Nachdem Schützen und Trachtler aus dem Keller der Heilig-Geist-Kirche in den Bürgersaal in Breitbrunn umzogen, richteten sie ihren Probenraum im Keller der Kirche ein – mit Glanz und Glitter und mit einem großen Kruzifix. Immer donnerstags treffen sie sich dort, genießen auch mal ein Gläschen Prosecco danach. Immer donnerstags sieht man Moni Welsch deshalb ihren großen Kontrabass von der Wendelsteinstraße über die Hauptstraße zur Heilig-Geist-Kirche schleppen, baut Iris Schümann dort ihr kleines Cocktail-Schlagzeug auf.

Die Breitbrunnerin hat gerade ihre Ausbildung zur staatlich geprüften Chorleiterin für Laienchöre abgeschlossen, spielt Orgel und hatte mit Percussion herzlich wenig zu tun. Aber sie ist musikalisch und das, was der Band noch fehlte, war – ein Schlagzeug. „Angefangen habe ich dann mit dem Cajon“, erzählt sie in einer der fröhlichen Donnerstags-Runde im Probenraum. „Das war noch im Wohnzimmer bei Michaela.“ Dann wurde sie vom Ehrgeiz gepackt und nahm Schlagzeugstunden – im Zehnerblock. „Zwei sind noch übrig“, sagt sie lachend. Denn schon bald war das Cocktail-Schlagzeug organisiert, und schon war sie dabei.

Auch Moni Welsch musste sich erst mit dem dunklen Klang vom Kontrabass anfreunden. Sie fing mit Geige an, wechselte zwischendrin zur Bratsche und schmiegt sich heute an das eher leise Hintergrund-Instrument, dass sie mittlerweile wirksam in Szene zu setzen weiß. Oder Michaela Lindig – die Marketing-Chefin der Handballer beim TSV Herrsching. Sie hat eigentlich eine klassische Gesangsausbildung, kann mit ihrer Stimme wie mit einem Instrument spielen und nimmt beim Auftritt mit großen Gesten die Bühne ein. „Ich lege mich gerne in die Töne hinein“, versucht sie dies fast entschuldigend lächelnd in Worte zu fassen.

50 bis 60 Lieder hat „Ladylake“ im Repertoire. Swing, Gypsy Jazz, Bossa Nova, Chansons – manchmal auch Pop und Blues. Jedes Jahr kommen neue hinzu. Michaela Lindig, die drei Sprachen spricht, singt in neun. Aktuell arbeitet sie an einem türkischen Liebeslied. „Das funktioniert gut, wenn man sich den Text von Muttersprachlern vorsprechen und übersetzen lässt. Letzteres ist ganz wichtig“, sagt sie lachend.

„Es ist spannend, wie sich das Stück beim Einspielen dann verändert“, findet Stephanie Feil, die an Klavier und Keyboard sitzt, aber auch zum Akkordeon greift und am Cajon aushilft, wenn es sein muss. „Wir entwickeln uns alle weiter“, findet Iris Schümann. Und manchmal finden die Musikerinnen, dass ein Stück für Schlagzeug mit Cajon einfach besser klingt. „Wir arrangieren das aus den Proben heraus“, sagt Ingrid Grünwald. Sie spielt Gitarre. Ihr Mann Jan ist von der Band als Tontechniker gesetzt. Er macht selbst Musik und genießt bei den sechs Musikerinnen höchsten Respekt als ehrlicher Kritiker. Die Ladies sind sich einig: „Jans Komplimente sind echt.“

Die Mütter – insgesamt kommen sie auf 15 Kinder im Alter von 9 bis 23 Jahre – stehen alle voll im Berufsleben, sind Lehrerin, Ärztin, Softwareentwicklerin, Betriebsprüferin, arbeiten im Marketing und in der Unternehmenskommunikation. Ihre Familien werden in die Konzerte eingespannt – „als Roadies“, sagen sie lachend. Vor allem Söhne und Männer, die dann stolz applaudieren, wenn die Ladies die Bühne rocken.

„Der erste Auftritt war im Seewinkel“, erinnert sich Michaela Lindig. Die meisten Auftritte finden Open air statt. Einmal im Jahr, im Juni oder Juli spielen die Frauen im Biergarten vom Breitbrunner Restaurant „La Perla“ „Unser Heimspielabend“, sagt Moni Welsch lachend.

Im Durchschnitt tritt „Ladylake“ zehnmal im Jahr auf. „Letztes Jahr waren es fast ein bisschen viele Auftritte. Mit 15 insgesamt und drei Konzerten an einem Wochenende. Das war sportlich“, findet Moni Welsch. Für dieses Jahr sind sie bereits fünfmal gebucht. Den Auftritt beim Jahresempfang der Gemeinde ausgenommen, „Aber der war ein Traum von uns, das wollten wir schon lange“, sagt Michaela Lindig. Nach diesem Auftritt mussten sie einige Anfragen absagen, „Alle wollten uns für den 22. Juli, aber da sind wir schon lange für eine private Geburtstagsfeier gebucht“, sagt Iris Schümann.

Das nächste Mal sind die Ladies vom See beim Herrschinger Marktsonntag am 14. Mai zu hören, sie spielen vor dem Mode-Mosaik.