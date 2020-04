Für und Wider Betretungsverbot

Die Forderung von Naturschützern, den Jaudesberg bei Breitbrunn mit einem ganzjährigen Betretungsverbot zu belegen, stößt bei vielen Breitbrunnern auf Widerstand. So einfach geht das auch nicht.

Breitbrunn – Die Absicht des Bund Naturschutz, das Betretungsverbot auf dem Jaudesberg bei Breitbrunn nicht nur von August bis März bestehen zu lassen, sondern auf das ganze Jahr auszuweiten (wir berichteten), hat in dem Herrschinger Ortsteil hohe Wellen geschlagen. Während es dem Bund Naturschutz (BN) vor allem um Gleitschirm- und Modellflieger geht, für die der Jaudesberg bei entsprechenden Wetterbedingungen ein beliebter Ort ist, wären aber auch die Breitbrunner selbst betroffen. Und das stößt bis auf wenige Ausnahmen auf Unverständnis.

Der Jaudesberg, auch als Königsberg bekannt, war nach verheerenden Stürmen kahl, als vor mehr als 25 Jahren die Idee geboren wurde, eine Kapelle auf dem Hügel thronen zu lassen. Die Gemeinde Herrsching hat den Berg, der sich 617 Meter über den Meeresspiegel erhebt, 1990 von der St. Josefkongregation angepachtet. „Auch, damit nicht wieder ein Wald wächst“, erinnert sich Hans Ulrich Greimel, der damals zweiter Bürgermeister war. Mit ihm hatte seinerzeit auch Hermann Breitenberger im Gemeinderat gesessen. Der 84-jährige Breitbrunner ist jemand, der den BN in seinem Bestreben, das Betretungsverbot auszudehnen, unterstützt. Schon vor zwei Jahren hatten er und der BN-Kreisvorsitzende Günter Schorn mehr Rücksicht auf Mensch und Natur gefordert. Es sind Pflanzen wie Küchenschellen, Silberdisteln, Frühlingsenzian und Wiesen-Schlüsselblumen, Wiesen-Bocksbart, Wiesen-Salbei oder der Knollen-Hahnenfuß, die auch außerhalb der Wachstumsphase litten. Schilder am Königsberg weisen 16 schützenswerte Pflanzenarten auf. Schorn will den 2,8 Hektar großen Hang deshalb kartieren lassen und die Fläche ganzjährig unter Schutz stellen. Aktuell darf sie zwischen dem 15. März und 15. August nicht betreten werden.

Das Kartieren dauert seine Zeit. An die Untere Naturschutzbehörde in Starnberg hat er sich deshalb noch nicht gewandt. Dort sei von zunehmenden Verfehlungen ebenso wenig bekannt gewesen wie im Rathaus Herrsching, sagt Bürgermeister Christian Schiller. „Dass das so ein Thema ist, wusste ich nicht. Ich hatte davon in Breitbrunn nichts vernommen – bis nach einer Wahlveranstaltung der CSU. Ich will es aber nicht ausschließen.“ Gleichwohl stellt er sich auf die Seite von Breitbrunnern wie CSU-Gemeinderat Thomas Bader. Der hatte sich in der letzten Gemeinderatssitzung dieser Wahlperiode zu Wort gemeldet: „Uns ist schon das Osterfeuer genommen worden, wir können kein Sonnwendfeuer mehr machen, jetzt wollen sie auch noch den Jaudesberg sperren? Wir haben viele Kinder. Dann wäre für sie nicht mal mehr Schlittenfahren möglich.“ Schiller hatte ihm in der Sitzung mit auf den Weg gegeben, dass die Breitbrunner sicher ein Wörtchen mitreden dürften. „Es liegt auch an den Breitbrunnern. Wenn sich Breitbrunn mit dem Protest zusammenschließen würde, würde das sicher in die Beurteilung einfließen.“

„Wir haben uns damals dafür eingesetzt, dass der Königsberg gepachtet wurde, sonst wäre das jetzt Wald“, erinnert Greimel. Dann gäbe es die schützenswerte Freifläche gar nicht, die nur einmal im Juli gemäht wird, betont er. Ein ganzjähriges Betretungsverbot hält Greimel jedenfalls für Unsinn.