Neuigkeiten vom Königsberg

Heißt sie nun Jaudesberg oder Königsberg, die Anhöhe in Breitbrunn? Beide Namen sind gebräuchlich, manchmal auch im selben Atemzug, denn der Jaudesberg ist der Königsberg über dem Herrschinger Ortsteil. So haben Hans-Ulrich Greimel und Robert Volkmann ein Faltblatt betitelt, in dem sie „einige Informationen für geneigte Leser“ zusammengetragen haben.

Breitbrunn – Wissenswertes über den Berg, seinen Namen und über die Europakapelle, die auf ihm thront, steht in dem neuen Faltblatt. Und es gibt tatsächlich Neuigkeiten, insofern als Greimel und Volkmann in Archiven auf Informationen stießen, die Annahmen zur Gewissheit machen oder auch ganz neu sind. Die aktualisierten Faltblätter stehen dem Spaziergänger, Wanderer und Besucher des Hügels immer zur Verfügung.

Greimel hat schon längst an der Europakapelle Prospektkästchen anbringen lassen. Auch sie wurden beim Hagelschlag am Pfingstmontag beschädigt. Der 77-Jährige war deshalb am Mittwoch gleich unterwegs, um für Ersatz zu sorgen. Schließlich sind die neuen Faltblätter gedruckt, dann sollen sie auch gelesen werden. Dass die Kästchen immer gut bestückt sind, dafür sorgt Johann Kaindl, der auch mit 88 Jahren jeden Tag zweimal den Hügel hinauf geht. In der Tasche immer ein paar dieser Faltblätter, mit denen er die Prospektkästchen auffüllt.

Es sind die alten Breitbrunner, denen der Jaudesberg, seine Geschichte und die Europakapelle besonders am Herzen liegen. Mit ihrem Kapellenbauverein feierten sie im vergangenen Jahr dort oben sogar ein Dreifachjubiläum – 25 Jahre Kapelle, das 750 Jahre alte Dorf und den Berg, der seit dem vergangenen Jahr 180 Jahre auch Königsberg genannt wird.

Die Geschichte dazu war nie wirklich belegt. Greimel und Volkmann haben nun alte Presseberichte gefunden, von einem Fest, von dem die alten Breitbrunner sonst immer nur erzählt hatten. In diesen steht es nun schwarz auf weiß geschrieben, dass König Ludwig I. am 25. August 1838 mit großem Gefolge auf dem Berg seinen Geburts- und Namenstag dort oben gefeiert hat. Danach bürgerte sich „Königsberg“ als neuer Name für den Jaudesberg ein.

Die älteste offizielle Bezeichnung ist Hart-Feld. Im Volksmund war aber schon viel länger „Jaud(e)sberg“ gebräuchlich – wohl angelehnt an den seinerzeit üblichen und dann von der Kirche verbotenen Brauch des Judasverbrennens in der Nacht des Karsamtags. Osterfeuer hat es am Jaudesberg früher gegeben, wissen die eingesessenen Breitbrunner und auch Volkmann. Der Schlagenhofener ist passionierter Heimatkundler und unterstützt den Kapellenbauverein mit Leiatur auch schon veranlasst.denschaft. „Irgendwie war der Berg den alten Breitbrunnern auch heilig. Schon vor 100 Jahren hat der alte Moster dort oben vor Fräulein Steiners Kreuz den Zaun und die Bank um Gottes Lohn errichtet“, schreibt er in dem Heftchen. Heute thront dort die Europakapelle.

Wissen sollte man auch, so Greimel, dass der Berg dem Kloster gehört. Franz Utz, der den Ursberger Schwestern das Anwesen vermachte, hatte ab 1904 für die Ökonomie seines Landerziehungsheims für höhere Töchter (heutiges Kloster) Flächen am Berg gekauft. 1913 errichtete er einen Aussichtsturm, der bis 1974 auf der Kuppe stand. „Ich habe die Mädchen noch als ältere Damen gekannt“, wirft der 77-Jährige erfreut ein. Die Breitbrunner nannten den Aussichtsturm das Observatorium.

Aber auch als Vermessungspunkt war der Berg schon vorher wichtig. Zwischen 1861 und 1870 nämlich sei oben eine sechs Meter hohe Vermessungspyramide, ein Dreibock, aufgebaut worden, weiß Greimel. „Bayern ist ja als erstes Land vermessen worden“, erinnert er stolz. Der Grenzstein an dieser Stelle ist heute noch im Boden eingelassen.

Geschichten wie diese und viele mehr wissen die alten Breitbrunner zu erzählen. Die belegten darunter haben Greimel und Volkmann in dem Faltblatt zusammengetragen – „für den geneigten Leser“. Dieser darf ihn aus dem Prospektkasten und gerne mit nach Hause nehmen.

Neu aufgelegt ist auch ein Faltblatt mit Informationen zur Europakapelle und über die drei Schutzpatrone und die drei Schutzpatroninnen Europas, zu deren Ehren die Kapelle aufgebaut wurde. Auch sie hat ein bisschen unter dem Hagelschlag vom Pfingstmontag gelitten, „aber nicht der Rede wert“. Als ehemaliger Bauunternehmer hat er die Reparatur längst veranlasst.