Dr. Gisela Forster über Priesterinnendasein und Erfahrung mit katholischer Kirche

„Frauen erhalten die Kirche am Leben“

Sie hat sich als Priesterin weihen lassen, eine Beziehung zu einem Pfarrer geführt und Kinder mit ihm bekommen – dafür wurde Dr. Gisela Forster exkommuniziert. Beim Gesprächskreis im Bürgersaal Breitbrunn sprach sie über ihre Erfahrungen.

Breitbrunn – Dr. Gisela Forster wurde 2002 auf der Donau zur Priesterin geweiht – und daraufhin von dem damaligen Kardinal Joseph Ratzinger, dem späteren Papst, und der Glaubenskongregation in Rom exkommuniziert. Die Donaupriesterin skizzierte am Samstag im vierten Gesprächskreis „Die Kirche brennt…!?“ im Bürgersaal Breitbrunn ihre Erlebnisse mit der katholischen Kirche. In der Gesprächsrunde, an der 17 Interessierte unter Federführung von Pfarrgemeinde-Diakon Mario Koßmann teilnahmen, herrschte Aufbruchsstimmung. Der Tenor: Mit Mut und Offenheit kann die Kirchenreformation gelingen. „Frauen erhalten die Kirche am Leben“, sagte Koßmann und fand: „Jeder muss seine Berufung ausüben dürfen, egal ob Mann, Frau, schwul oder wieder verheiratet.“

Forster ging Beziehung mit Priester ein - beide wurden gekündigt

Um ihrer Berufung zu folgen, trat Forster einst „über die Grenzen des Erlaubten“ hinaus und ließ sich im Juni 2002 mit sechs Diakoninnen auf der Donau zur Priesterin weihen. Die Quittung dafür erhielten die Donaupriesterinnen knapp drei Monate später in Form einer vom späteren Papst Benedikt XVI. unterschriebenen Exkommunikation. Rebellisch über die Grenzen trat Forster auch, als sie mit einem Priester eine Beziehung einging. 1989 bekannte der Vater sich zu seinen beiden Kindern. Ihm wurde gekündigt – und die Kunstlehrerin nach 17 Jahren aus dem Arbeitsverhältnis eines katholischen Gymnasiums entlassen. Fristlos. „Das kann nicht im Sinne des christlichen Glaubens sein“, empörte sich Heidi Birken und legte nach: „Jesus wäre entsetzt.“ Missbrauchsskandale, Zwangszölibat, Diskriminierung von einzelnen Gruppen – das seien nicht nur Frauenthemen. Kein Wunder, dass sich immer mehr von der Kirche abwenden, schloss Birken.

Irene Bopp war sich sicher: „Der Christ der Zukunft wird ein Mystiker und kein Priester mehr sein.“ Martha Stumbaum erinnerte an den Grundsatz: „Alle, die getauft sind, sind gleich.“ Und rückte die Frauen ins Zentrum, die „in der ersten Zeit des Christentums eine entscheidende Rolle gespielt haben“. Forster appellierte an den Staat, „die Kirche in dieser Form nicht mehr zu finanzieren“.

Man darf Kirche nicht pauschalisieren, so Pfarrgemeinde-Diakon Mario Koßmann

„Es beginnt in der Schule“, war sich ein Teilnehmer sicher. „Die zehn Gebote sind ein gutes Fundament“, sagte er. Dennoch blicke er auf eine „verkorkste Erziehung in der katholischen Kirche“ zurück. Kein Mädel habe er anschauen dürfen. Johann Kaindl widersprach: „So war das bei uns nicht. Ich hatte nette Eltern, und in der Kirche ist alles normal gelaufen.“

Pauschalisieren dürfe man „die Kirche“ nicht, so Koßmann. Schließlich rege sich aus den Reihen der Bischöfe Widerstand. Er verwies auf den sogenannten Synodalen Weg, der mit unter anderen von Bischöfen erarbeiteten Reformvorschlägen verkrustete Strukturen aufbrechen will. „Wir brauchen die Frauen nicht, um den Priestermangel zu lösen, sondern weil es ungerecht ist, dass Frauen nicht Priesterinnen werden dürfen“, betonte Koßmann und schloss: „Wir verschleudern viel Potenzial.“

Der fünfte Gesprächskreis findet am 25. März im Bürgersaal ab 15 Uhr statt. Dann ist eine „Ordensfrau für Menschenwürde“ zu Gast. mk