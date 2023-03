Breitbrunn und der Verkehr

Von: Andrea Gräpel

An dieser Kreuzung am Ortsausgang drücken Autofahrer Richtung Inning gerne mal vorm Ortsschild aufs Gas, und Radfahrer müssen, wenn sie den Radweg von Buch genommen haben, an der Seeleite (rechts) erst mal suchen, wo es weiter geht. © A. Jaksch

Verkehr ist für viele Breitbrunner bei Ortsteilversammlungen traditionell ein wichtiges Thema. Am Donnerstag ging es im mit 95 Einwohnern gut besuchten Bürgersaal vor allem um den Ortsausgang Richtung Inning.

Breitbrunn – Die Anlieger beschreiben den Kreuzungsbereich auf der Staatsstraße Höhe Bucher Weg/Seeleite/Am Königsberg in Breitbrunn als gefährliches Pflaster. In der Ortsteilversammlung am Donnerstag berichteten sie von achtlosen Radfahrer, gefährlichen „Autorennen“ und im Gespräch mit dem Starnberger Merkur auch von randalierenden Jugendlichen, die den Straßenverkehr gefährdeten. Anwohnerin Cornelia Blass hatte bereits mit der Polizei Kontakt aufgenommen und in dem Zusammenhang auf die gefährliche Verkehrssituation hingewiesen. „Ein Fahrradfahrer ist über einen BMW direkt in meinen Garten geflogen“, erzählt Cornelia Blass im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. Glücklicherweise sei er unverletzt geblieben. Gleichzeitig fragt sie sich, ob erst etwas passieren müsse, damit etwas unternommen werde.

Cornelia Blass wohnt an der Einmündung Bucher Weg/Seeleite und berichtete in der Ortsteilversammlung von mehreren Beinahe-Unfällen, die sie beobachtet habe. Ganz zu schweigen davon, dass Ortsunkundige, die von Buch kämen, oft nicht wüssten, wo der Radweg weiterführe. Einige führen Richtung See und dann über einen unfallträchtigen Fußweg, der für Radfahrer ungeeignet sei und am Dampfersteg schon wieder ende. Andere führen auf der viel befahrenen Staatsstraße weiter, wenn sie nicht zufällig im Garten stehe und nach dem richtigen Weg gleich gegenüber über die Straße Am Königsberg Auskunft gebe, sagte sie. Oder ihr Nachbar Sebastian Porkert, der ihr am Donnerstag in allen Punkten beipflichtete.

Porkert tat dies auch die „Autorennen“ betreffend. „Da sollte man mal hinschauen“, sagte er – und merkte als besorgter Familienvater an: „Wir können unsere Kinder generell nicht sicher zur Bushaltestelle bringen.“ Diese liegt auf der gegenüberliegenden Seite der Staatsstraße. Nicht selten würde an der Verkehrsinsel verbotenerweise links auf der Gegenfahrbahn überholt. Er wünschte sich eine Tempo-30-Regelung auch dort am Ortsausgang.

Diese sei im vergangenen Jahr sogar beantragt worden, antwortete Bürgermeister Christian Schiller. Allerdings wurde sie nur im Kurvenbereich vom Spielplatz bis zum Brünnerlweg genehmigt. „Das hilft euch da draußen nicht“, leuchtete Schiller ein. Er versprach, sich das noch einmal anzuschauen. Die Idee, auf die Straßeneinmündung zum Bucher Weg Haifischzähne aufzutragen, gefiel Schiller. In Herrsching wurden diese an markanten Stellen wie auf der Seestraße aufgetragen, „seither funktioniert es zumindest besser“.

Sebastian Porkert sagte, dass er schon mit einem Schild zufrieden wäre, das auf die gefährliche Kreuzung hinweise. Auch dies müsse zunächst mit Polizei und Landratsamt abgestimmt werden, so Schiller. Für einen Fahrradschutzstreifen, wie ihn Richard Schmautz vorschlug, sei die Staatsstraße zu schmal, erklärte Bauamtsleiter Guido Finster. Der sicherste Weg ist deshalb über die Straße Am Königsberg und dann weiter über die Weiler Ellwang und Rausch. Eine neue, auffälligere Beschilderung sei bereits bestellt, konnte Bauhofleiter Josef Mörtl mitteilen.

Dass zuletzt eine Gruppe junger Menschen im Bereich Breitbrunn ihr Unwesen trieb, ist der Polizei bekannt. Wie Cornelia Blass sagt, hätten diese Schneestecken auf die Staatsstraße geworfen und sogar einen Anwohner mit den Stecken verletzt. Etwa zwei Wochen liege der nächtliche Vorfall zurück. Die Polizei ermittele, bestätigte Polizeichef Winfried Naßl auf Nachfrage.