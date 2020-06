Breitbrunner erfindet leistungsstarken Mikroplastik-Filter: Die Idee kam ihm im Schlaf 

Es ist eine preisgekrönte Erfindung: Dr. Sebastian Porkert hat eine Reinigungsanlage entwickelt, die Mikroplastik und auch Medikamentenreste aus dem Abwasser filtert. Der Breitbrunner sagt: „Das ist mein bescheidener Beitrag für eine bessere Umwelt und für die Generation meiner Kinder.“

Breitbrunn – Dr. Sebastian Porkert (35) ist „der Papa mit der Wasserleitung“. So zumindest definiert der zweijährige Sylvester die Erfindung seines Vaters. Der Mitgründer des Start-Ups Ecofario in München hat nämlich eine Anlage entwickelt, die Mikroplastik und gleichzeitig Medikamentenreste aus dem Abwasser filtern kann. Ein Projekt, das mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis für Jungunternehmen, dem „Next Economy Award 2020“, prämiert wurde.

Studiert und promoviert hat der Diplomingenieur im Fachgebiet Papiertechnik, in dem er derzeit als selbstständiger Optimierungsingenieur sein Geld verdient. Das Thema Plastik in den Gewässern beschäftigte Porkert spätestens, seit er vor ein paar Jahren als Projektleiter für einen Papierhersteller in Hainan gearbeitet hat. Eine südchinesische Insel, die romantisch vom Meer umspült wird – und gleichzeitig von viel Plastik, erzählt Porkert. Er erinnert sich an in Folien verpackte Teller und Schalen im Restaurant, die der Kellner nach dem Essen inklusive Tischdecke einfach ins Meer geworfen hat.

Kunststoff tänzelte auch auf den Wellen rund um Borneo, wo er auf dem Boot durch Plastikflaschen und Tüten pflügte, bevor die Tauchtruppe in sauberes Gewässer vorgedrungen ist. Vor acht Jahren las er über eine Studie, die sich mit den Sedimenten im Gardasee befasste. „Eine Forschergruppe aus Bayreuth hat festgestellt, dass der Gardasee komplett voll Plastik ist“, sagt Porkert. Das bedeutete wohl, dass Ammersee oder Starnberger See ebenso belastet sein müssten. Fortan habe ihn das beschäftigt, sagt der zweifache Vater.

Aufgewachsen in Buch, lebt er heute mit Familie in Breitbrunn. Der See gehöre schon immer zu seinem Alltag. Und eines Tages beschloss er, nicht mehr tatenlos dabei zuzusehen, wie jährlich 330 000 Tonnen Mikroplastik in Deutschlands Gewässern landen. „Das sind vier Kilo pro Kopf“, sagt er. Ein Großteil gelange über die Waschmaschine, Reifenabrieb oder die Industrie ins Abwasser. Die Abwasserindustrie habe bereits reagiert. Moderne Anlagen könnten etwa 95 Prozent Mikroplastik aussondern, weiß Porkert. Über Filter – in seinen Augen aber nicht die optimale Technik.

Er spricht von einem Verschleißteil mit enormen Wartungskosten und einem „Energiekiller, denn je feiner die Partikel werden, desto höher muss der Druck sein, mit dem ich das Wasser durchtreibe“. Die Idee für seine Reinigungsanlage kam ihm schließlich sprichwörtlich im Schlaf: Eines nachts stand er plötzlich kerzengerade mit der Eingebung im Bett, einen Hydrozyklon so umzubauen, dass damit die mikrokleinen Wasserverschmutzer fast zu 100 Prozent entfernt werden können. Der Hydrozyklon ist ein Fliehkraftabscheider für Flüssiggemische, den er aus der Papierindustrie kennt und seit mehr als 100 Jahren im Reinigungsprozess angewendet wird. „Allerdings nur für größere Partikel wie Glas oder Sand“, sagt Porkert. Die Schwierigkeit: Mikroplastik ist nicht nur für das Auge unsichtbar, sondern „sehr nah an der Dichte von Wasser“.

Die Umsetzung war ein Erfolg: „Wir haben die Technik soweit verändert, dass auch die Mikroteilchen herausgefiltert werden können“, sagt er. „Wir“, das sind Geschäftsführer Porkert und Adrian Scholl sowie Stefan Tomme und Robert Krapez, die eine so genannte end of pipe solution, also eine am Ende des Reinigungskette installierte Anlage, entwickelt haben. Der Trick ist, dass das Wasser spiralförmig durch das röhrenartige Bauteil gedreht wird, sodass die dabei entstehenden Fliehkräfte die Plastikteilchen nach innen drängen und absondern. „In einem Durchgang filtern wir bereits mehr als 95 Prozent Mikroplastik aus dem Wasser“, so Porkert. Die gefilterten Partikel fließen mit einem Teil des Wassers zurück ins System und durchlaufen so lange den Reinigungsprozess, bis sie gut abgetrennt werden können. Ein positiver Nebeneffekt ist, dass die Plastikteilchen Medikamentenreste magnetisch anziehen und so auch Präparate der Pharmaindustrie aus dem Abwasser verschwinden.

Dank einer Konstruktion, die mittlerweile patentiert ist und schon vielfach Preise gewonnen hat. Sie sei annähernd wartungsfrei. Die mobile Pilotanlage müsste in ein paar Wochen am Start stehen und könnte potenziellen Kunden wie Abwasseranlagenbetreiber oder Industrieunternehmen vorgeführt werden. Scholl und Porkert haben bereits einen sechsstelligen Betrag aus ihrem Privatvermögen in die Erfindung gesteckt – und einen niedrigverzinsten Kredit in Höhe von 400 000 Euro. Den spendierte eine engagierte Dame, die diese Summe in etwas „Sinnvolles“ investieren wollte. Nachdem sie einen Artikel über Porkert gelesen hatte, meldete sie sich. „Überzeugt hat sie, dass ich Hühner im Garten habe“, sagt Porkert lachend. „Wer Hühner hat, muss ein netter Typ sein“, fand sie.

Der Betrag reicht für die Pilotanlage und erste Schritte in Richtung Vermarktung. „Wir zahlen uns allerdings noch keine Gehälter aus“, so Porkert. Und sie seien auf weitere Investitionen angewiesen, um die Anlagen zu bauen. Die Kinder Sylvester (2) und Lilly (6) sind auf jeden Fall Feuer und Flamme für das Projekt. Schließlich ist das auch ihr Ammersee, an dem sie wie einst der Vater aufwachsen dürfen. Porkert: „Die Reinigungsanlage ist mein bescheidener Beitrag für eine bessere Umwelt und für die Generation meiner Kinder.“

