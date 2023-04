Breitbrunns fleißige Müllsammler

Von: Andrea Gräpel

Das Ramadama der Freiwilligen Feuerwehr Breitbrunn soll zu einer jährlich wiederkehrenden Veranstaltung werden. Kommandant Florian Kleber (2.v.r.) freute sich, dass insgesamt rund 40 Breitbrunner mitgemacht haben. © Freiwillige Feuerwehr Breitbrunn

Unglaublich, was sich am Wegesrand alles finden lässt. Sogar einen Ofen, mit schweren Schamottsteinen haben Unbekannte im Wald auf Breitbrunner Flur abgeladen, statt ihn kostenlos in einem der zahlreichen Wertstoffhöfe im Landkreis zu entsorgen. Nicht nur Breitbrunns Kommandant Florian Kleber musste den Kopf darüber schütteln, freut sich aber über eine gelungene Aktion.

Breitbrunn - Die Freiwillige Feuerwehr hatte seit 2019 das erste Mal wieder für Samstag zum großen Ramadama aufgerufen. Fast 40 Breitbrunn, groß und klein, jung und alt, folgten dem Aufruf. In sieben Gruppen aufgeteilt, durchforsteten sie Seeufer, Straßen und Wanderwege zwischen Rieder Wald und Buch und fanden so allerlei. Außer dem Ofen auch Gartenmöbel, alte Bootsrumpfe und Autoreifen, die nicht in die vielen blauen Säcke passten, die mit weiterem Unrat gefüllt waren – 25 bis 30 Säcke holte der Bauhof gestern ab. Der hatte einen Anhänger zur Verfügung gestellt, auf dem der ganze Müll gesammelt wurde. Und Bürgermeister Christian Schiller bedankte ich am Ende, in dem er die Brotzeit spendierte, zu der die Feuerwehr zur Belohnung alle teilnehmenden eingeladen hatte.

„Wir sind höchst zufrieden“, freut sich Kleber. Dass so viele Breitbrunner mitsammelten, hatten seine und die der Organisatoren übertroffen. Schon 2019 hätte die Aktion regelmäßig jährlich stattfinden sollen, bis Corona einen Strich durch die Rechnung machen. Motiviert durch die große Teilnehmerzahl will Kleber nun aber die Idee von damals aufgreifen und jedes Jahr zu der Aktion einladen. Schließlich geht es nicht nur um Müllsammeln, sondern auch um Dorfgemeinschaft. grä