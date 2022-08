Brillant in jeder Hinsicht

Teilen

Glückliche Gesichter beim Benefizkonzert: Mitorganisatorin Ilona Koschlig, Bürgermeister Christian Schiller, Violinistin Arabella Steinbacher, Organist Anton Ludwig Pfell und Pfarrer Simon Rapp (v.l.) © Andrea Jaksch

Zum Benefizkonzert mit der weltbekannten Violinistin Arabella Steinbacher sind Hunderte in Herrschinger Nikolauskirche gekommen - mit Recht.

Herrsching – Das Staunen begann bereits vor dem Konzert: Eine 40 Meter lange Besucherschlange wand sich um die alte Nikolauskirche bis zum Eingang in die neue. Schon wurden Befürchtungen getuschelt, man werde wohl gar nicht mehr hineinkommen. Der Grund des Rückstaus war aber lediglich die „harte Tür“ der Nikolauskirche: Wer sich angemeldet hatte, kam mit blauem Band auf die regulären Sitzreihen; Zufallsbesucher jedoch mussten ganz hinten Plätze suchen. Der grandiose Zuspruch galt freilich weder Helene Fischer noch Robbie Williams, sondern Violinistin Arabella Steinbacher.

„Ich bin neidisch: So voll war die Kirche seit drei Jahren nicht mehr“, begrüßte Pfarrer Simon Rapp die Menge aus 340 angemeldeten und vielen weiteren Gästen. Worte zum Benefiz-Zweck kamen später, denn zunächst ging es mitten hinein in den ersten Musikpart, in Bachs Violinkonzert Nr. 2 E-Dur. Und hierbei war bereits das Arrangement eine Exklusivität, denn Kirchenmusiker Anton Ludwig Pfell hatte den Orchesterteil auf Orgel umgeschrieben – so wie bei den Folgewerken auch.

Zwar war Pfell an der bodentief positionierten Truhenorgel kaum sichtbar, aber umso hörbarer begann das Duo. Trotz der restlos besetzten Reihen trug die helle Akustik der Kirche alle Feinheiten – und derer gab es herrlich viele. Gleich im Allegro faszinierten die festlichen Themen mit ihren schnellen, agil gespielten Motiven und den stimmig eingewobenen getragenen Zurücknahmen. Sehr berührend im Anschluss das trauerumflorte und dennoch innerlich leuchtende Adagio. Steinbacher flossen die Töne nicht nur von den Saiten, sondern spürbar aus dem Herzen, und das gab sogar Applaus nach jedem einzelnen Satz.

Wie ein live geschriebener Liebesbrief

Der mittlere Part des Konzerts erscholl von oben: Auf der Orgelempore entbot das Duo Steinbacher/Pfell zwei Mozart-Genussstückchen. Einfach nur zauberhaft das E-Dur Adagio KV 261: Zartfühlend wie ein live geschriebener Liebesbrief klang es von der Geige. Die feinen, hohen Töne standen noch im My-Bereich funkelnd: reinste akustische Diamanten. Doch auch die Orgel gab nun ihr schönes Quantum dazu: Tiefer gelagert, doch ebenfalls expressiv, entstand da vielleicht parallel die kunstvolle Liebesbrief-Entgegnung.

Den schwelgerischen Hörgenuss trübte etwas die spürbar ansteigende Temperatur im Kirchenraum, die sogar zum Schwächeanfall einer Zuhörerin führte. Rasch aber eilten medizinisch Sachverständige und der Mesner herbei, um dem Kreislauf aufzuhelfen. Die übrigen Zuhörer schlugen derweil ein inneres Kreuz darüber, dass der Programmzettel auf extra-dickem Papier auch einen knisterfreien Fächer hergab, der fleißig gewedelt wurde.

Die Wechsel der Musiker von Altarraum zur Empore und zurück gaben Pfarrer Simon Rapp und Bürgermeister Christian Schiller die Möglichkeit, die geplante Umgestaltung der alten Nikolauskirche zum Kultursaal für rund 110 Gäste zu erläutern (wir berichteten). Die Mitteilungen über bereits getroffene Finanzierungszusagen aus Bistum, Kirchenstiftung und politischer Gemeinde stießen auf regen Beifall im Publikum.

Der abschließende Adagio-Part aus Beethovens F-Dur Romanza op. 50 steigerte die filigranen Tonklettereien der Violine – der zurecht gerühmten „Guarneri del Gesù“ – ins schier Unglaubliche, doch war auch die Umhüllung durch die zärtliche Stimme der Truhenorgel eine wichtige und spieltechnisch agil umgesetzte Säule zur Gesamtharmonie. Kaum verwunderlich, dass sich in den frenetischen Schlussapplaus auch Bravo-Rufe und Fußgetrappel mengten.

Zugabe setzt Maßstäbe

Hitzebedingt flohen etwa fünf Prozent der Zuhörer vor der Zugabe, die freilich Maßstäbe setzte: Das von Arabella Steinbacher meisterlich beherrschte „Rezitativ und Scherzo“ von Fritz Kreisler. Die Spannung der Phrasierung schlug in den Bann und schien wie ein akustischer Krimi, durchsetzt von tief emotional gründenden, spieltechnischen Raffinessen. Bürgermeister Schiller traf die allgemeine Empfindung: „Sind wir nicht glückliche Menschen, wenn ein Weltstar Herrschinger ist?“, hatte er gefragt.

Beim Ausgang wurde das Publikum um Spenden für die Sanierung und Umgestaltung der alten Nikolauskirche gebeten. Das Ergebnis stand am Freitag noch nicht fest.

ANDREAS BRETTING