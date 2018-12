Rätselraten und Unverständnis

Die Ankündigung von Willi Welte und Gerhard Knülle, tatsächlich ein Bürgerbegehren gegen den Schulstandort Mühlfeld initiieren zu wollen, ist das beherrschende Thema in Herrsching und darüber hinaus.

Herrsching – In ihrem Bürgerbrief behaupten Welte und Knülle, der Herrschinger Gemeinderat sei über die Grundstücksverhandlungen damals nicht informiert gewesen. Das hatte nicht nur Anke Rasmussen (Grüne) in der jüngsten Gemeinderatssitzung empört. „Ich sehe mich als Gemeinderat angegriffen. Wir werden dargestellt, als wären wir uninformiert gewesen“, ärgerte sie sich. Dabei habe das Gremium alle Auskünfte erhalten, die es wollte. Vier Jahre sei das her, „und jetzt kommt einer, der sagt, jetzt kommt alles anders – das ist Steuerverschwendung“, findet sie und schimpfte, dass mit derlei Behauptungen Gemeindebürger gegeneinander aufgehetzt würden.

Bürgermeister Christian Schiller meint, die alles entscheidende Frage, sollte das Bürgerbegehren Erfolg haben, sei doch, wer soll das Gymnasium an anderer Stelle bauen? „Die Gemeinde sicher nicht, das Geld haben wir nicht. Und der Landkreis hat im Mühlfeld das Grundstück gekauft.“ Ein Bürgerbegehren mache so gesehen für jemanden, der ein Gymnasium befürworte, keinen Sinn. Und Welte hatte im Gemeinderat wiederholt betont, dass er nicht gegen ein Gymnasium sei – im Gegenteil. Darum schüttelt Schiller den Kopf: „Ich versteh’ es nicht.“

Landrat Karl Roth versteht es auch nicht. „Die Planer beginnen nächste Woche mit der Arbeit“, betont er. „2,9 Millionen sind investiert, Bodenuntersuchungen gemacht. Wir werden den Teufel tun, ein anderes Grundstück zu kaufen.“ Und aus dem Erbpachtvertrag am Mühlfeld komme der Landkreis auch nicht mehr raus, so Roth. Nein, der Landkreis sei nicht bereit, ein anderes Grundstück zu kaufen. Auch der Landrat rätselt, welche Triebfeder Welte und Knülle antreibt. „Wir wären für ein Jahr blockiert, wem kann das nutzen?“

Obwohl mit Johannes Puntsch ein Standortkritiker für die FDP im Herrschinger Gemeinderat sitzt, appelliert der Ortsverband in einer Pressemitteilung an die Herrschinger: „Dieses Bildungsprojekt muss höchste Priorität haben. Wir wollen noch vor der Kommunalwahl im Frühjahr 2020 einen Spatenstich für das Gymnasium sehen.“ Die FDP Herrsching sieht sich laut Leonhard Meuffels in Eintracht mit der FDP-Fraktion im Kreistag, die auf Beschleunigung des Gymnasiumprojekts drängt.