Camps für die Artenkenner von morgen

Von: Andrea Gräpel

Teilen

Vorfreude auf viele neue Experten: Vertreter von Bund Naturschutz, der Jugendorganisation des BN, Umweltministerium, Naturschutzakademie, von den Landkreisen Landrat Stefan Frey (r.) und aus Weilheim der stellvertretende Landrat Wolfgang Tafertshofer (5.v.r.) sowie Herrschings Dritter Bürgermeister Wolfgang Schneider (hinten l.). © Dagmar Rutt

In fünf Orten in Bayern sucht die Jugendorganisation des Bund Naturschutz nach Nachwuchs-Artenkennern. Die Auftaktveranstaltung in Wartaweil findet viel Beachtung. Gestern gab es ein großes Stelldichein.

Wartaweil – Noch bis morgen streifen 13 Jugendliche im Alter zwischen zehn und fünfzehn Jahren in Wartaweil durch die Natur, um die am Ammersee heimischen Arten und ihre Lebensräume kennenzulernen. Sie kommen aus ganz Bayern, auch aus der Region, und waren schon wieder auf dem Sprung zur nächsten Exkursion, als Vertreter von Umweltministerium, Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege, Bund Naturschutz und die Landräte aus den Landkreisen Starnberg und Weilheim-Schongau im Naturschutz-und Jugendzentrum Wartaweil den Auftakt dieser Bio-Diversitäts-Camps feierten.

„Wir können keinen Naturschutz machen, ohne die Arten zu kennen“, sagte Markus Faas als Vertreter des Umweltministeriums. Der Biologe weiß, wovon er redet, streune nach eigenen Angaben selbst gerne am Ammersee herum, „seinem Heim- und Hofgebiet“. Vor allem während der Pandemie. Die Behörden bräuchten nicht nur Profis, sondern auch Laien, die sich begeistert und mit offenen Augen in der Natur bewegen, sagte er unter einem Kirschblütenregen, den eine seichte Brise vom See Richtung Tagungszentrum, die ehemalige Bootshalle, wehte.

„Artenkenntnis ist eine Leidenschaft, die nie aufhört und mit der man nicht früh genug anfangen kann“, unterstrich auch Lisa Silbernagel von der Bayerischen Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege. Sie sei der Beweis dafür, dass das Thema mittlerweile Beachtung finde. Ihre Stelle wurde dafür geschaffen, und gemeinsam mit der Jugendorganisation des Bund Naturschutz (JBN) und dem Umweltministerium hat sie das Konzept dieser Camps entwickelt. Sie sollen Impulse setzen, die Leidenschaft wecken und Artenkenner frühzeitig miteinander vernetzen. Der BN-Landesvorsitzende, Richard Mergner, sprach die Jugendlichen direkt an: „Ich hoffe, ihr werdet Blut lecken.“

Seine eigene Begeisterung hätte auch Landrat Stefan Frey gerne mit den Camp-Teilnehmern geteilt, wenn sie nicht mittendrin zur Amphibienbeobachtung hätten aufbrechen müssen. Frey, der seit seinem Amtsantritt erst wegen Corona und nun auch wegen der Flüchtlingsunterbringung von einem Termin zum nächsten eilt, hat nämlich seinen eigenen Naturbobachtungsplatz: das Fensterbrett in der Küche. Zuletzt, verriet er, habe er mit seiner Frau dort 15 Minuten einem Eichhörnchen zugeschaut, das sich wie viele Vögel ebenda an den Körnern in den stets gefüllten Näpfen verköstigte. Auch ihn hat die Leidenschaft der Artenkennung gepackt, gab er zu. Deshalb hänge in Sichthöhe für ihn und seine Kinder auch eine Bildtafel mit vielen Vogelarten an der Wand. „Ich weiß mittlerweile genau, wann die Rotkehlchen wieder kommen.“

Die Natur nehme vor allem im Fünfseenland einen großen Raum ein und hatte zu Corona-Zeiten unter dem großen Ausflugsdruck leiden müssen. Sehr froh ist Frey deshalb über die Naturschutzwächter, die es im Landkreis schon gab, und die Naturguides, die seit einem Jahr Menschen in der Natur auf korrektes Verhalten hinweisen. Die Jugendlichen im Camp könnten Wächter und Guides von morgen sein.

Auch wenn die Kinder Freys Worte nicht mitbekamen, versprach Julian Fürholzer vom JBN, dass sie davon erfahren. Motivation wie diese freute ihn. Der Dießener ist Vorsitzender der Jugendorganisation in Bayern mit 39 000 Mitgliedern und freute sich über den Auftakt im nahe gelegenen Wartaweil, das er von zu Hause mit dem Radl erreichen kann. Bis August sind noch vier weitere Camps geplant – im Frankenwald, im Allgäu, im Bayerischen Wald und zuletzt in einem Zeltlager in Rödental.

Unterstützt und begleitet durch Artenkenner wie den Inninger Naturschutzwächter und Hüter der Amphibien, Reinhard Maier, starten die Exkursionen immer vom Zentrum in Wartaweil aus. Die Teilnehmer der Auftaktcamps sind in der Villa Habersack untergebracht, dem Gästehaus auf dem Gelände, das Berta Habersack dem BN 1957 vermachte und das seither als Bildungszentrum und Geschäftsstelle genutzt wird.

Mehr Informationen zu den Bio-Diversitäts-Camps, Termine und Anmeldemöglichkeiten gibt es im Internet unter www.jbn.de.