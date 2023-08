Chatra dankt Herrsching für sauberes Wasser

Von: Volker Ufertinger

Feierlicher Moment: Dr. Corinna Wallrapp (l.) und Astrid Kösterke bei der Einweihung der Aufbereitungsanlage in Chatra im Nordosten Indiens. © Indienhilfe

In Chatra, der indischen Partnerstadt von Herrsching, gibt es jetzt sauberes Wasser für alle, vor allem für die Armen. Über das Projekt informierte Leiter Sarthak Roy dieser Tage persönlich den Gemeinderat.

Herrsching – Da ist zum Beispiel die Familie Mondal. Ihr Einkommen in Chatra im Nordosten Indiens liegt bei 150 Euro im Monat, was auch in dem riesgien Land weit unterhalb der Armutsgrenze liegt. Immerhin profitiert die Familie davon, dass sie seit Anfang dieses Jahres kostenloses, keimfreies Wasser bekommt. „Frau Mondal hat am Anfang gezögert, weil sie den Chlorgeruch nicht gewöhnt war“, erzählte Sarthak Roy kürzlich im Herrschinger Gemeinderat. „Aber dann merkte sie, dass der Reis schneller fertig ist und hat sich damit angefreundet.“

Am 6. Februar wurde in Chatra die Trinkwasseraufbereitungsanlage eingeweiht. Das war ein großer Tag für die 50 000-Einwohner-Stadt. An diesem Tag kamen die Bemühungen vieler Jahre zu einem glücklichen Abschluss. Als der Generalkonsul von Kalkutta, Manfred Auster, den ersten Schluck sauberen Wassers zu sich nahm, fassten die Bewohner den Mut, dass sie eine lange Plage – nämlich mit Arsen und diversen Bakterien verunreinigtes Wasser – endlich los sind.

Chatra und Herrschinge5 Partnerstädte

Sarthak Roy ist der Projektkoordinator des NGO-Projektes „Your water comes“, das von der Herrschinger Indienhilfe unterstützt wurde und das die Versorgung Chatras mit sauberem Wasser schlussendlich möglich machte. Bei seinem Vortrag, der im Gemeinderat aus dem Indischen ins Deutsche übersetzt wurde, machte er deutlich, wie mühsam der gemeinsame Weg gewesen ist. Seit 1995 seien Chatra und Herrsching Partnerstädte, was auf der Ebene der Schule und der Gemeinde gepflegt werde. Alle Bürgermeister von Chatra hätten seither Herrsching besucht, auch um zu sehen, wie die hiesigen Wassersysteme funktionierten. Gedacht war es von Anfang als Pilotprojekt für 200 arme Familien, das Gut Wasser sollte für jedermann erschwinglich sein. 2018 startete das Projekt „Your water comes“, vor wenigen Monaten fand die Einweihung statt. „Thank you from the Chatra People“, sagte Roy: „Danke im Namen der Bürger von Chatra.“

Herrschings Bürgermeister Christian Schiller zeigte sich erleichtert, dass das Projekt zu einem gutem Ende gekommen ist. „Wir in Deutschland haben das Privileg, Zugang zu sauberem Trinkwasser zu haben. Das ist keine Selbstverständlichkeit.“ Er erinnerte auch daran, dass „viele Hürden zu überwinden“ gewesen seien. Doch es habe sich gelohnt.

Sein Dank ging insbesondere an die Herrschinger Indienhilfe, vertreten durch Astrid Kösterke und Dr. Corinna Wallrapp. Sie haben das Projekt maßgeblich vorangetrieben und waren bei der Einweihung dabei. Mit der neuen Anlage können täglich 160 Haushalte mit mehr als 600 Menschen mit sauberem Trinkwasser versorgt werden.