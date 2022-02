Corona beschert Geschäftsidee

Von: Andrea Gräpel

Nebenerwerbs-Landwirt Gerhard Peters hält seine Rinder in „Freilandhaltung“. Der schwarze Amando war eines seiner ersten Tiere. © Andrea Jaksch

Das Coronajahr 2021 und der Besucherstrom nach Ellwang und Rausch brachten Gerhard Peters auf eine Idee, die sich nun verfestigen soll: Fleischvermarktung direkt vom Hof.

Ellwang – Es ist einer der beschaulichsten Weiler im Landkreis: Ellwang auf Herrschinger Flur. Die beiden Hofstellen dort liegen direkt zwischen Breitbrunn, Hechendorf und Herrsching. Aber nur noch das Jahrhunderte alte Himsl-Anwesen wird bewirtschaftet. Gerhard Peters übernahm den Hof mit 24 Jahren von seiner Mutter. Damals musste er sich entscheiden: Wachsen oder weichen? Er wählte Ersteres, wandte sich der Milchviehzucht ab und eröffnete zunächst eine Pferdepension. Irgendwann schaffte er sich wieder Rinder an. Und nach einem erfolgreichen Versuch im Coronajahr 2021 will er nun in die regionale Fleischvermarktung einsteigen.

Peters ist heute 32 Jahre alt. Zusammen mit seiner Großmutter Hedwig Himsl lebt er auf dem Hof, auf dem er auch aufgewachsen ist. Landwirtschaft liegt ihm im Blut, gelernt hat er aber Maurer beim Dosch in Hechendorf. Dort arbeitet er noch immer zwei Tage die Woche, den Rest der Zeit braucht er, um sich um den Hof zu kümmern – Amando, Ascat, Odin und das andere Fleckvieh. Mittlerweile hat er 21. Neun junge Rinder im Stall und die zwölf Älteren, die im Freien stehen. „Freilandhaltung“, sagt Gerhard Peters stolz. Alles bio, versichert er, zertifiziert sei er allerdings nicht.

Der alte Hof, in dem er und seine Großmutter leben, ist baufällig. Der junge Nebenerwerbslandwirt hat bereits viel investiert in Nebengebäude und Maschinen. Das Ende ist noch nicht in Sicht. . Sein größter Wunsch ist eine neue Futter- und Lagerhalle, denn das Dach des alten Stalls ist undicht. „Ich will auf jeden Fall weitermachen.“

2014 eröffnete er die Pferdepension. Aktuell sind dort 25 Pferde eingestellt. Gerhard Peters kümmert sich um Ställe und Futter. Die Pferde sind das eine, Rinder das andere. „Wenn ich draußen bei denen bin, ist das pure Entspannung. Die strahlen eine ganz andere Ruhe aus als Pferde“, sagt er und streichelt dabei über Amandos Stirn. Der Stier war einer der ersten im Stall – „zugekauft von Nachbarn“, von Landwirten aus Lochschwab und Schlagenhofen. Das war vor gut zweieinhalb Jahren.

Eine Kuh nahm der 32-Jährige auf, weil sie niemand wollte. Sie hatte einen Nabelbruch. „Ich hab gesagt, dann gib sie mir“, erzählt er und ist selbst überrascht, wie gut es ihr wieder geht. Peters gab ihr den Namen „Die gute Hoffnung“. Auch das andere Vieh hat Namen, aber er gesteht lachend, dass er nicht immer alle braun-gefleckten auf den ersten Blick auseinanderhalten kann.

Als mit Corona auch der Ausflugsverkehr in den Wäldern zwischen Hechendorf, Breitbrunn, Herrsching und Rausch immer mehr zunahm, kamen viele Menschen vorbei, streichelten das Vieh. Und immer wieder gab es Anfragen, ob er Fleisch vermarkte. Der junge Ellwanger fand die Idee von Regionalvermarktung gar nicht schlecht, hörte sich um, überlegte wie er das umsetzen könnte. Selbst schlachten darf er nicht. Aber er fand einen Metzger in Jesenwang. „Dann kam das Nächste: die Kühlkette.“ Er brauchte einen Kühlwagen und wurde bei einem Klima- und Kältetechniker fündig. Geschlachtet wurde jedoch erst, als genügend Bestellungen vorlagen. „Im Mai haben wir dann das erste Mal aus dem Kühlwagen heraus verkauft“, sagt Peters stolz. Schließlich stellte er Schilder auf, und in diesem Fall dank Corona, kamen viele Menschen vorbei, die Interesse an dem Fleisch haben. „Sie sehen, wo es herkommt, sie können die Tiere sogar streicheln.“ Der Testlauf war ein Erfolg, nun will Peters das Geschäft ausbauen. Ab Mai soll es wieder frisches Fleisch aus dem Kühlwagen am Hof geben. Die anderen Tiere mussten erst wachsen.

Qualität statt Masse und Verkauf nur nach Bestellung, das ist Peters‘ Konzept, damit seine Landwirtschaft parallel zur Pferdepension überlebt. Informationen erteilt Peters unter info.ellwang@gmail.com.